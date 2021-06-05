И мяса не надо, настолько вкусна молодая картошка с этим соусом

Любите ли вы молодую картошку? Нежную, еще не сильно крахмалистую. Готовится она быстро и я даже больше люблю мелкую, которая и стоит гораздо дешевле крупных клубней.

Ах, как вкусна жареная картошечка целиком. Или запеченная в духовке с солью и травами.

Отваривать вкуснее всего молодой картофель на пару. Но если вы не любитель такого способа приготовления, достаточно, слив воду после готовки, оставить картофель в кастрюле и дождаться, пока выпарятся последние капли воды. Такая картошка никогда не будет водянистой.

Молодой картофель имеет достаточно нейтральный вкус. Добавляйте разные соусы и каждый раз это будет новое, уникальное блюдо.

Сегодня я предлагаю отварить картошечку, да подать ее с вкуснейшим соусом с творогом и огурцами.

Фантастика!

НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Картофель, приготовленный “в мундире”- 400 гр

Пастообразный творог- 200 гр

Сметана 2-3 ст.л

Соль

Перец

Огурец свежий - 1 шт

Базилик или любая другая зелень

растительное масло 1 ч.л

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Отварить картофель в кожуре. Очистить.

Смешать творог, сметану, соль, перец. При необходимости пробить блендером до достижения однородности.

Добавить в соус нарезанные мелким кубиком огурцы и базилик.

Подавать картофель, полив творожным соусом и сбрызнув растительным маслом.

Всем вкусного дня!