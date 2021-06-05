И мяса не надо, настолько вкусна молодая картошка с этим соусом

Любите ли вы молодую картошку? Нежную, еще не сильно крахмалистую. Готовится она быстро и я даже больше люблю мелкую, которая и стоит гораздо дешевле крупных клубней.
Ах, как вкусна жареная картошечка целиком. Или запеченная в духовке с солью и травами.
Отваривать вкуснее всего молодой картофель на пару. Но если вы не любитель такого способа приготовления, достаточно, слив воду после готовки, оставить картофель в кастрюле и дождаться, пока выпарятся последние капли воды. Такая картошка никогда не будет водянистой.
Молодой картофель имеет достаточно нейтральный вкус. Добавляйте разные соусы и каждый раз это будет новое, уникальное блюдо.
Сегодня я предлагаю отварить картошечку, да подать ее с вкуснейшим соусом с творогом и огурцами.
Фантастика!
НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Картофель, приготовленный “в мундире”- 400 гр
Пастообразный творог- 200 гр
Сметана 2-3 ст.л
Соль
Перец
Огурец свежий - 1 шт
Базилик или любая другая зелень
растительное масло 1 ч.л
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отварить картофель в кожуре. Очистить.
Смешать творог, сметану, соль, перец. При необходимости пробить блендером до достижения однородности.
Добавить в соус нарезанные мелким кубиком огурцы и базилик.
Подавать картофель, полив творожным соусом и сбрызнув растительным маслом.
Всем вкусного дня!
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