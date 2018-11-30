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Тыквенный кекс с пряностями

Тыквенный кекс с пряностями

Сегодня у нас кекс. Вкусный, пряный. Нам понравился очень!
ПОНАДОБИТСЯ:

- 300 г мякоти тыквы
- 175 г муки
- 75 г сливочного масла
- 2 ст.л. жидкого меда
- 3 яйца
- 1 ст.л. разрыхлителя (в оригинале - 1 пакетик)
- 150 г сахара ( в оригинале - 200 г)
- 1/2 ч.л. смеси "Пять специй"
- 2 апельсина
- 50 г фундука
- сливочное масло и мука для формы

Тыкву нарезать ломтиками и сварить на пару или в небольшом количестве воды до мягкости *можно так же и запечь ее*. Приготовить из тыквы пюре.
Из одного апельсина выжать сок, второй нарезать тонкими кружками.
В глубокой миске взбить размягченное сливочное масло с сахаром, добавить пряности.
Продолжая взбивать, порциями добавлять муку, просеянную с разрыхлителем.
Вбить по одному яйца, влить апельсиновый сок, добавить мед, пюре из тыквы и хорошо перемешать.
Орехи крупно порубить и 3/4 добавить в тесто.
Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой.
Вылить тесто в форму, сверху разложить кружки апельсина, присыпать орехами.
Выпекать в разогретой до 180 град. духовке ок. 1 часа.
Полностью остудить в форме.

Смесь "Пять специй" можно поискать в магазине, а можно приготовить самостоятельно, смешав в равных пропорциях зернышки бадьяна, корицу, семена фенхеля, гвоздику и сычуаньский перец - - все это смолоть в кофемолке или растолочь в ступке.


Орехи для кекса лучше очистить от кожицы, я поленилась и они выглядят не очень красиво. Впрочем, это дело вкуса.

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кексвыпечкакулинария
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