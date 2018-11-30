Тыквенный кекс с пряностями

Сегодня у нас кекс. Вкусный, пряный. Нам понравился очень!

ПОНАДОБИТСЯ:



- 300 г мякоти тыквы

- 175 г муки

- 75 г сливочного масла

- 2 ст.л. жидкого меда

- 3 яйца

- 1 ст.л. разрыхлителя (в оригинале - 1 пакетик)

- 150 г сахара ( в оригинале - 200 г)

- 1/2 ч.л. смеси "Пять специй"

- 2 апельсина

- 50 г фундука

- сливочное масло и мука для формы



Тыкву нарезать ломтиками и сварить на пару или в небольшом количестве воды до мягкости *можно так же и запечь ее*. Приготовить из тыквы пюре.

Из одного апельсина выжать сок, второй нарезать тонкими кружками.

В глубокой миске взбить размягченное сливочное масло с сахаром, добавить пряности.

Продолжая взбивать, порциями добавлять муку, просеянную с разрыхлителем.

Вбить по одному яйца, влить апельсиновый сок, добавить мед, пюре из тыквы и хорошо перемешать.

Орехи крупно порубить и 3/4 добавить в тесто.

Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой.

Вылить тесто в форму, сверху разложить кружки апельсина, присыпать орехами.

Выпекать в разогретой до 180 град. духовке ок. 1 часа.

Полностью остудить в форме.



Смесь "Пять специй" можно поискать в магазине, а можно приготовить самостоятельно, смешав в равных пропорциях зернышки бадьяна, корицу, семена фенхеля, гвоздику и сычуаньский перец - - все это смолоть в кофемолке или растолочь в ступке.

Орехи для кекса лучше очистить от кожицы, я поленилась и они выглядят не очень красиво. Впрочем, это дело вкуса.