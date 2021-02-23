Салат «Камуфляж» для мужчин

Что любят мужчины? Сытную картошечку, свежие и маринованные огурчики, жареные грибочки, острый лучок и блинчики, которые любимая пожарила. Салат «Камуфляж» – идеальное сочетание!

Многослойный салат «Камуфляж» – отличный подарок любимому мужчине на праздник. Проверенные временем ингредиенты, шикарное оформление + внимание и забота.

Камуфляжный рисунок салата, который символизирует военную форму, формируется из ингредиентов, которые разделены на ячейки из майонеза и омлетных блинчиков.

Что понадобится:

разъёмная форма.

Ингредиенты

Расчёт порций: 6

Картофель — 3 шт.

Шампиньоны — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Огурец свежий — 2 шт.

Огурец солёный — 3 шт. маринованный

Омлетные блинчики:

Яйцо куриное — 4 шт.

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Майонез — 1 ст. л.

Дополнительно:

Масло подсолнечное — для жарки

Майонез — для промазывания слоёв

Этапы готовки

ПОДГОТОВКА ИНГРЕДИЕНТОВ САЛАТА «КАМУФЛЯЖ»:

Картофель отварить, очистить, нарезать мелкими кубиками.

Грибы вымыть, нарезать пластинами и обжарить на подсолнечном масле до выпаривания жидкости и появления золотистого цвета.

Лук репчатый очистить, нарезать мелкими кубиками, обжарить на подсолнечном масле.

Маринованные и свежие огурцы по отдельности нарезать мелкими кубиками.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОМЛЕТНЫХ БЛИНЧИКОВ:

Яйца разбить в миску, добавить специи, соль и 1 столовую ложку майонеза.

Хорошо перемешать.

Испечь тонкие блинчики (у меня получилось 6 шт.).

Скрутить блинчики рулетиком и нарезать лапшой.

СБОРКА САЛАТА «КАМУФЛЯЖ»:

На тарелку поставить разъёмную форму.

Салат выкладывать слоями.

1 слой: картофель + сетка майонеза.

2 слой: лук обжаренный + грибы обжаренные + сетка майонеза.

3 слой: маринованные огурцы + лапша из яичных блинов + сетка майонеза.

4 слой: свежий огурец.

ОФОРМЛЕНИЕ САЛАТА «КАМУФЛЯЖ»:

Контуры камуфляжного рисунка обозначить линиями из нарезанных омлетных блинчиков.

Заполнить поверхность овощами, которые входят в состав салата.

Сверху контуры прорисовать майонезом и дополнить нарезанными блинчиками.

Можно добавить немного зелени.

Приятного аппетита!