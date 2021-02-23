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Салат «Камуфляж» для мужчин

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Что любят мужчины? Сытную картошечку, свежие и маринованные огурчики, жареные грибочки, острый лучок и блинчики, которые любимая пожарила. Салат «Камуфляж» – идеальное сочетание!

Многослойный салат «Камуфляж» – отличный подарок любимому мужчине на праздник. Проверенные временем ингредиенты, шикарное оформление + внимание и забота.

Камуфляжный рисунок салата, который символизирует военную форму, формируется из ингредиентов, которые разделены на ячейки из майонеза и омлетных блинчиков.

Что понадобится:

  • разъёмная форма.

Ингредиенты

Расчёт порций: 6

  • Картофель  — 3 шт.
  • Шампиньоны  — 500 г
  • Лук репчатый  — 2 шт.
  • Огурец свежий  — 2 шт.
  • Огурец солёный  — 3 шт. маринованный

 

Омлетные блинчики:

  • Яйцо куриное  — 4 шт.
  • Соль  — по вкусу
  • Специи  — по вкусу
  • Майонез  — 1 ст. л.

 

Дополнительно:

  • Масло подсолнечное  — для жарки
  • Майонез  — для промазывания слоёв

 

Этапы готовки

ПОДГОТОВКА ИНГРЕДИЕНТОВ САЛАТА «КАМУФЛЯЖ»:

Картофель отварить, очистить, нарезать мелкими кубиками.

Салат «Камуфляж» для мужчин

Грибы вымыть, нарезать пластинами и обжарить на подсолнечном масле до выпаривания жидкости и появления золотистого цвета.

Салат «Камуфляж» для мужчин

Салат «Камуфляж» для мужчин

Лук репчатый очистить, нарезать мелкими кубиками, обжарить на подсолнечном масле.

Салат «Камуфляж» для мужчин

Салат «Камуфляж» для мужчин

Маринованные и свежие огурцы по отдельности нарезать мелкими кубиками.

Салат «Камуфляж» для мужчин

Салат «Камуфляж» для мужчин

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОМЛЕТНЫХ БЛИНЧИКОВ:

Яйца разбить в миску, добавить специи, соль и 1 столовую ложку майонеза.

Хорошо перемешать.

Салат «Камуфляж» для мужчин

Салат «Камуфляж» для мужчин

Испечь тонкие блинчики (у меня получилось 6 шт.).

Салат «Камуфляж» для мужчин

Скрутить блинчики рулетиком и нарезать лапшой.

Салат «Камуфляж» для мужчин

СБОРКА САЛАТА «КАМУФЛЯЖ»:

На тарелку поставить разъёмную форму.

Салат выкладывать слоями.

Салат «Камуфляж» для мужчин

1 слой: картофель + сетка майонеза.

Салат «Камуфляж» для мужчин

Салат «Камуфляж» для мужчин

2 слой: лук обжаренный + грибы обжаренные + сетка майонеза.

Салат «Камуфляж» для мужчин

Салат «Камуфляж» для мужчин

3 слой: маринованные огурцы + лапша из яичных блинов + сетка майонеза.

Салат «Камуфляж» для мужчин

Салат «Камуфляж» для мужчин

4 слой: свежий огурец.

Салат «Камуфляж» для мужчин

ОФОРМЛЕНИЕ САЛАТА «КАМУФЛЯЖ»:

Контуры камуфляжного рисунка обозначить линиями из нарезанных омлетных блинчиков.

Салат «Камуфляж» для мужчин

Заполнить поверхность овощами, которые входят в состав салата.

Салат «Камуфляж» для мужчин

Сверху контуры прорисовать майонезом и дополнить нарезанными блинчиками.

Можно добавить немного зелени.

Приятного аппетита!

Салат «Камуфляж» для мужчин

Салат «Камуфляж» для мужчин

 

 

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