Салат «Камуфляж» для мужчин

Что любят мужчины? Сытную картошечку, свежие и маринованные огурчики, жареные грибочки, острый лучок и блинчики, которые любимая пожарила. Салат «Камуфляж» – идеальное сочетание!
Многослойный салат «Камуфляж» – отличный подарок любимому мужчине на праздник. Проверенные временем ингредиенты, шикарное оформление + внимание и забота.
Камуфляжный рисунок салата, который символизирует военную форму, формируется из ингредиентов, которые разделены на ячейки из майонеза и омлетных блинчиков.
Что понадобится:
- разъёмная форма.
Ингредиенты
Расчёт порций: 6
- Картофель — 3 шт.
- Шампиньоны — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Огурец свежий — 2 шт.
- Огурец солёный — 3 шт. маринованный
Омлетные блинчики:
- Яйцо куриное — 4 шт.
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
- Майонез — 1 ст. л.
Дополнительно:
- Масло подсолнечное — для жарки
- Майонез — для промазывания слоёв
Этапы готовки
ПОДГОТОВКА ИНГРЕДИЕНТОВ САЛАТА «КАМУФЛЯЖ»:
Картофель отварить, очистить, нарезать мелкими кубиками.
Грибы вымыть, нарезать пластинами и обжарить на подсолнечном масле до выпаривания жидкости и появления золотистого цвета.
Лук репчатый очистить, нарезать мелкими кубиками, обжарить на подсолнечном масле.
Маринованные и свежие огурцы по отдельности нарезать мелкими кубиками.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОМЛЕТНЫХ БЛИНЧИКОВ:
Яйца разбить в миску, добавить специи, соль и 1 столовую ложку майонеза.
Хорошо перемешать.
Испечь тонкие блинчики (у меня получилось 6 шт.).
Скрутить блинчики рулетиком и нарезать лапшой.
СБОРКА САЛАТА «КАМУФЛЯЖ»:
На тарелку поставить разъёмную форму.
Салат выкладывать слоями.
1 слой: картофель + сетка майонеза.
2 слой: лук обжаренный + грибы обжаренные + сетка майонеза.
3 слой: маринованные огурцы + лапша из яичных блинов + сетка майонеза.
4 слой: свежий огурец.
ОФОРМЛЕНИЕ САЛАТА «КАМУФЛЯЖ»:
Контуры камуфляжного рисунка обозначить линиями из нарезанных омлетных блинчиков.
Заполнить поверхность овощами, которые входят в состав салата.
Сверху контуры прорисовать майонезом и дополнить нарезанными блинчиками.
Можно добавить немного зелени.
Приятного аппетита!
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