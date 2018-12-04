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Постный рассольник с грибами

Такой суп издавна варили во время поста в русской деревне. В лесах грибов много, осенью их сушат, солят, маринуют. Картошка, морковь и огурцы выращиваются в огородах. Так что домашних запасов хватает до весны. Вот и получается в пост такой чудесный супчик — любимый рассольник! 

Постный рассольник с грибами/Фото: А. Карпенко/BurdaMediaПостный рассольник с грибами. Фото: А. Карпенко/BurdaMedia

Понадобится:

  • 20 г сухих и 300 г замороженных белых грибов,
  • 0,5 стакана перловой крупы,
  • 1 морковь,
  • 3–4 соленых огурца,
  • 4 картофелины,
  • 1 луковица,
  • соль, перец горошком, 
  • лавровый лист по вкусу.

Приготовление:

1. Перловую крупу замочить в холодной воде на 1–2 часа. Затем воду слить, залить крупу свежей водой, варить 15 минут. 

шаг 1, заливаем перловку водойШаг 1. Заливаем перловку водой

2. Сухие грибы залить горячей водой, оставить на 30 минут, настой слить и процедить, грибы нарезать. Свежие грибы разморозить, мелко нарезать, обжарить на растительном масле.

шаг 2, нарезаем грибыШаг 2. Нарезаем грибы

3. Соленые огурцы натереть на крупной терке.

шаг 3, натираем огурцы на теркеШаг 3. Натираем огурцы на терке

4. Все сырые овощи очистить. Картофель нарезать кубиками, морковь натереть, лук мелко нарезать. Пассеровать лук и морковь на растительном масле.

шаг 4, поджариваем овощиШаг 4. Пассеруем овощи 

5. В кастрюлю с перловкой добавить обжаренные грибы, варить 10 минут, выложить картофель, варить 15 минут.
Затем добавить тертые огурцы, грибной настой, зажарку, перец горошек, соль, лавровый лист по вкусу, варить в течение 10 минут.  

шаг 5, кладем овощи в кастрюлюШаг 5. Кладем овощи в кастрюлю

Готовый рассольник разлить в тарелки, подавать с рубленой зеленью.
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супырассольниккулинария
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