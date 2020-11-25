Йогуртовый торт без выпечки: буквально тает во рту!

Как бы мы ни любили готовить красивые праздничные бисквитные тортики, иногда хочется, не напрягаясь и даже не включая духовку, поставить на стол красивый и вкусный десерт. Именно для такого случая идеально подойдет наш сегодняшний рецепт: этот вкуснейший йогуртовый торт легко готовится и буквально тает во рту.

Истинное наслаждение, сделанное своими руками!

Необходимые ингредиенты

10 листов желатина (около 20 г порошка)

200 г клубники (или других ягод или фруктов на ваш вкус)

600 г натурального сливочного йогурта

3 столовые ложки лимонного сока

100 г сахара

300 г жирных сливок

2 столовые ложки ванильного ароматизатора

350 г молочного шоколада

350 г горького шоколада

75 г кокосового масла

Для изготовления формы:

мягкий картон или плотная бумага

бумага для выпечки

вытянутая прямоугольная форма для выпечки хлеба

Как приготовить восхитительный йогуртовый торт без выпечки

Первым делом подготовим форму для торта: для этого кладем картон в форму для выпечки хлеба так, чтобы их длина идеально совпадала. Нам нужно, чтобы дно было закругленным, без углов. Поверх картона кладем кусок бумаги для выпечки. Пора приготовить йогуртовый крем для нашего торта. Для этого замачиваем желатин в холодной воде и режем клубнику на маленькие кусочки. В большой миске смешиваем йогурт, лимонный сок, ванильный ароматизатор и сахар. Хорошенько взбиваем все венчиком, чтобы сахар растворился. Из размоченного желатина отжимаем лишнюю воду и нагреваем его в кастрюльке, чтобы желатин полностью растаял, превратившись в жидкость. Но следите, чтобы желатин не закипел, иначе он потеряет свои желирующие свойства! Добавляем в желатин пару ложек смеси из йогурта и хорошенько перемешиваем, после чего смешиваем желатиновую массу с оставшейся смесью из йогурта. Ставим смесь в холодильник примерно на полчаса. Когда смесь из йогурта загустеет, продолжаем готовить йогуртовый крем. Взбиваем сливки до устойчивых пиков и смешиваем с йогуртом, добавляем кусочки клубники и хорошенько все перемешиваем. Наконец, выкладываем крем в форму для выпечки, которую мы подготовили заранее. Ставим форму в холодильник на 1 час. Когда йогуртовый крем загустел, осталось только добавить шоколадную глазурь. Чтобы приготовить глазурь, растопим 75 г молочного и 75 г горького шоколада на водяной бане. Добавляем кокосовое масло, чтобы шоколад стал более однородным и текучим. Достаем форму для выпечки из холодильника и заливаем крем шоколадом до образования плотного и ровного слоя. Снова ставим форму в холодильник примерно на 1 час или пока шоколад не затвердеет. Осталось полить наш йогуртовый торт шоколадом сверху. Для этого подготовим следующую конструкцию: на глубокий противень или поддон ставим решетку, а затем аккуратно выкладываем на нее торт из формы. Чтобы украсить наш тортик, проделаем следующий простой трюк: краем формочки для печенья или обычной ложкой вырезаем из него неровные полоски крема, чтобы получился узор, напоминающий кору дерева. Последний штрих: растопим остатки шоколада, полностью поливаем им торт, а затем снова ставим в холодильник на 1 час. Когда шоколадная глазурь застынет, можно наслаждаться сладким угощением.

Нежный йогуртовый крем буквально тает во рту, а кусочки клубники и шоколадная глазурь сделают это угощение идеальным! Кроме того, на нашем сайте найдется еще несколько рецептов, которые точно порадуют поклонников нежных десертов из крема и фруктов.

Приятного всем чаепития.