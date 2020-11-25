Йогуртовый торт без выпечки: буквально тает во рту!

Как бы мы ни любили готовить красивые праздничные бисквитные тортики, иногда хочется, не напрягаясь и даже не включая духовку, поставить на стол красивый и вкусный десерт. Именно для такого случая идеально подойдет наш сегодняшний рецепт: этот вкуснейший йогуртовый торт легко готовится и буквально тает во рту.
Истинное наслаждение, сделанное своими руками!
Необходимые ингредиенты
- 10 листов желатина (около 20 г порошка)
- 200 г клубники (или других ягод или фруктов на ваш вкус)
- 600 г натурального сливочного йогурта
- 3 столовые ложки лимонного сока
- 100 г сахара
- 300 г жирных сливок
- 2 столовые ложки ванильного ароматизатора
- 350 г молочного шоколада
- 350 г горького шоколада
- 75 г кокосового масла
Для изготовления формы:
- мягкий картон или плотная бумага
- бумага для выпечки
- вытянутая прямоугольная форма для выпечки хлеба
Как приготовить восхитительный йогуртовый торт без выпечки
- Первым делом подготовим форму для торта: для этого кладем картон в форму для выпечки хлеба так, чтобы их длина идеально совпадала. Нам нужно, чтобы дно было закругленным, без углов.
- Поверх картона кладем кусок бумаги для выпечки.
- Пора приготовить йогуртовый крем для нашего торта. Для этого замачиваем желатин в холодной воде и режем клубнику на маленькие кусочки. В большой миске смешиваем йогурт, лимонный сок, ванильный ароматизатор и сахар. Хорошенько взбиваем все венчиком, чтобы сахар растворился.
- Из размоченного желатина отжимаем лишнюю воду и нагреваем его в кастрюльке, чтобы желатин полностью растаял, превратившись в жидкость. Но следите, чтобы желатин не закипел, иначе он потеряет свои желирующие свойства! Добавляем в желатин пару ложек смеси из йогурта и хорошенько перемешиваем, после чего смешиваем желатиновую массу с оставшейся смесью из йогурта. Ставим смесь в холодильник примерно на полчаса.
- Когда смесь из йогурта загустеет, продолжаем готовить йогуртовый крем. Взбиваем сливки до устойчивых пиков и смешиваем с йогуртом, добавляем кусочки клубники и хорошенько все перемешиваем. Наконец, выкладываем крем в форму для выпечки, которую мы подготовили заранее. Ставим форму в холодильник на 1 час.
- Когда йогуртовый крем загустел, осталось только добавить шоколадную глазурь. Чтобы приготовить глазурь, растопим 75 г молочного и 75 г горького шоколада на водяной бане. Добавляем кокосовое масло, чтобы шоколад стал более однородным и текучим.
- Достаем форму для выпечки из холодильника и заливаем крем шоколадом до образования плотного и ровного слоя. Снова ставим форму в холодильник примерно на 1 час или пока шоколад не затвердеет.
- Осталось полить наш йогуртовый торт шоколадом сверху. Для этого подготовим следующую конструкцию: на глубокий противень или поддон ставим решетку, а затем аккуратно выкладываем на нее торт из формы.
- Чтобы украсить наш тортик, проделаем следующий простой трюк: краем формочки для печенья или обычной ложкой вырезаем из него неровные полоски крема, чтобы получился узор, напоминающий кору дерева.
- Последний штрих: растопим остатки шоколада, полностью поливаем им торт, а затем снова ставим в холодильник на 1 час. Когда шоколадная глазурь застынет, можно наслаждаться сладким угощением.
Нежный йогуртовый крем буквально тает во рту, а кусочки клубники и шоколадная глазурь сделают это угощение идеальным! Кроме того, на нашем сайте найдется еще несколько рецептов, которые точно порадуют поклонников нежных десертов из крема и фруктов.
Приятного всем чаепития.
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