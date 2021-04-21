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Готовлю вместо пирожков с любой начинкой!

304Восхитительная выпечка, которую я готовлю вместо пирожков с любой начинкой всегда выручит, когда не хочется стоять и жарить пирожки. В моей семье ее обожают!

Ингредиенты

Для теста

  • Творог – 400 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Сливочное масло – 100 гр.
  • Мука – 400-420 гр.
  • Разрыхлитель для теста – 10 гр.

Для прослойки

  • Растительное масло – 100 гр.
  • Петрушка – 1/2 пучка
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Соль – щепотка

304

Готовлю вместо пирожков с любой начинкой!

Способ приготовления

1. В миске соединить творог с яйцами и солью. Пробить блендером (не обязательно), добавить сливочное масло и еще раз пробить блендером. Все продукты должны быть комнатной температуры. Просеять муку и смешать с разрыхлителем для теста. Добавляя к жидким ингредиентам постепенно муку замесить мягкое, эластичное, не липнущее к рукам тесто.

2. Разделить его на две части. По очереди каждую часть раскатать в тонкий пласт, размером примерно 50/50 см., толщиной 2-3 мл.

3. Для прослойки к растительному маслу добавить немного соли и несколько измельченных зубчиком чеснока. Любимую зелень нарубить ножом. Я использую листики петрушки.

Для начинки/прослойки можно взять творог с изюмом, джем, рубленные орехи с сухофруктами, картофельное пюре с обжаренными грибами или просто обжаренные грибы, консервы (сардины, например, с обжаренным луком), отварные рубленные яйца с зеленью и т.

д.

4. Пласт теста смазать чесночным маслом и посыпать зеленью. Свернуть в плотный рулет. Разрезать, как показано на видео, не до конца. Срезом вверх заплести «косичку». Таким же образом сформировать вторую плетенку. Переместить плетенки в форму, смазанную растительным маслом.

5. Выпекать в духовке при Т 180*С на среднем уровне без конвекции примерно 30-40 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой – проткнут выпечку, на палочке не должно остаться следов сырого теста.

6. Горячую плетенку смазать сливочным маслом и можно подавать.

 

 

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