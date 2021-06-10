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Фрозе — замороженный десерт из вина

Фрозе — замороженный десерт из вина

Это блюдо с освежающим вкусом и ярким ягодным ароматом — необычная и очень изящная альтернатива коктейлям для летних вечеринок.

Ингредиенты

Розовое вино750 мл

Клубника300 г

Сахар50 г

Лимон1 штука

Приготовление

  1. 1․

    Налейте вино в глубокий противень или контейнер и уберите в морозильник на 5–6 часов.

  2. 2․

    Клубнику очистите от плодоножек, крупно нарежьте, засыпьте сахаром и оставьте на 20–30 минут.

  3. 3․

    Выжмите сок из лимона. Вино достаньте из формы и разбейте на крупные куски.

  4. 4․

    Соедините замороженное вино и клубнику с сахаром, взбейте всё блендером до однородности. Дбавьте лимонный сок по вкусу и перемешайте.

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