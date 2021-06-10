Фрозе — замороженный десерт из вина

Это блюдо с освежающим вкусом и ярким ягодным ароматом — необычная и очень изящная альтернатива коктейлям для летних вечеринок.
Ингредиенты
Розовое вино750 мл
Клубника300 г
Сахар50 г
Лимон1 штука
Приготовление
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1․
Налейте вино в глубокий противень или контейнер и уберите в морозильник на 5–6 часов.
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2․
Клубнику очистите от плодоножек, крупно нарежьте, засыпьте сахаром и оставьте на 20–30 минут.
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3․
Выжмите сок из лимона. Вино достаньте из формы и разбейте на крупные куски.
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4․
Соедините замороженное вино и клубнику с сахаром, взбейте всё блендером до однородности. Дбавьте лимонный сок по вкусу и перемешайте.
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