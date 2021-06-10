Фрозе — замороженный десерт из вина

Это блюдо с освежающим вкусом и ярким ягодным ароматом — необычная и очень изящная альтернатива коктейлям для летних вечеринок.

Розовое вино750 мл

Клубника300 г

Сахар50 г

Лимон1 штука

1․ Налейте вино в глубокий противень или контейнер и уберите в морозильник на 5–6 часов.

2․ Клубнику очистите от плодоножек, крупно нарежьте, засыпьте сахаром и оставьте на 20–30 минут.

3․ Выжмите сок из лимона. Вино достаньте из формы и разбейте на крупные куски.