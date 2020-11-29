БУДЕТ ВКУСНО!

129 691 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Сыр то туда зачем?Картофельный суп ...
  • Ингерман Ланская
    какой у тебя, деточка, МОЩНЫЙ моск. 4 часа напрягал и Такую Мудрость выдал!!!! У тебя , деточка, ум 5-ти летнего ребё...Настоящая краковс...
  • Алексей Исупов
    Свинина и соль кошерная 0 убойная сила!Настоящая краковс...

Солёная икра горбуши. Лучше магазинной!

304

Если вам повезло купить икряную рыбу, обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Закуска будет вкусной, в меру солёной и пригодится для приготовления бутербродов, тарталеток, салатов и других праздничных блюд.

Ингредиенты

Икра горбуши 200 г

Вода 1 л

Соль 100 г

Оливковое масло 1–2 ч. ложки

Приготовление

  1. 1․

    Промойте икру в горячей воде и удалите с неё плёнки. После промойте под прохладной водой.

    Старайтесь не раздавить икринки.

  2. 2․

    В воде комнатной температуры растворите соль. Опустите икру в жидкость на 15 минут.

  3. 3․

    Ещё раз промойте икру и откиньте на дуршлаг, застеленный марлей. Оставьте, чтобы стекла вся жидкость.

  4. 4․

    Переложите икру в банку и залейте маслом. Сразу после этого можно подавать её к столу.

Ссылка на первоисточник
заготовкизакуски
1
Обсудить

Картина дня

наверх