Солёная икра горбуши. Лучше магазинной!

Если вам повезло купить икряную рыбу, обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Закуска будет вкусной, в меру солёной и пригодится для приготовления бутербродов, тарталеток, салатов и других праздничных блюд.
Ингредиенты
Икра горбуши 200 г
Вода 1 л
Соль 100 г
Оливковое масло 1–2 ч. ложки
Приготовление
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1․
Промойте икру в горячей воде и удалите с неё плёнки. После промойте под прохладной водой.
Старайтесь не раздавить икринки.
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2․
В воде комнатной температуры растворите соль. Опустите икру в жидкость на 15 минут.
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3․
Ещё раз промойте икру и откиньте на дуршлаг, застеленный марлей. Оставьте, чтобы стекла вся жидкость.
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4․
Переложите икру в банку и залейте маслом. Сразу после этого можно подавать её к столу.
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