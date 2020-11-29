Солёная икра горбуши. Лучше магазинной!

Если вам повезло купить икряную рыбу, обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Закуска будет вкусной, в меру солёной и пригодится для приготовления бутербродов, тарталеток, салатов и других праздничных блюд.

Икра горбуши 200 г

Вода 1 л

Соль 100 г

Оливковое масло 1–2 ч. ложки

1․ Промойте икру в горячей воде и удалите с неё плёнки. После промойте под прохладной водой. Старайтесь не раздавить икринки.

2․ В воде комнатной температуры растворите соль. Опустите икру в жидкость на 15 минут.

3․ Ещё раз промойте икру и откиньте на дуршлаг, застеленный марлей. Оставьте, чтобы стекла вся жидкость.