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Завтрак по-французски: скрэмбл с луком пореем

Один из вариантов яичницы для идеального завтрака!

Завтрак по-французски: скрэмбл с луком пореем

Сегодня мы поделимся оригинальным рецептом приготовления французского блюда. Оно напоминает нашу яичницу, только его консистенция намного нежнее, а вкус более яркий. Записывайте рецепт!

Ингредиенты

Завтрак по-французски: скрэмбл с луком пореем

  • яйца — 3 шт.;
  • козий сыр — 80 гр.;
  • лук порей — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло сливочное — 50 гр.;
  • багет — 3 ломтика;

Как приготовить

Завтрак по-французски: скрэмбл с луком пореем

  1. Отрежьте белую часть лука, нарежьте его колечками.
  2. Обжарьте колечки на сковороде со сливочным маслом.
  3. Разбейте все яйца и добавьте к луку, посолите, поперчите.
  4. Помешивайте регулярно, доведя массу до состояния нежной консистенции.
  5. Всё количество козьего сыра нужно натереть при помощи тёрки, затем выложить поверх яичной массы, перемешать.

Подавать блюдо нужно с нарезанными ломтиками багета. Приятного аппетита!

Завтрак по-французски: скрэмбл с луком пореем

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