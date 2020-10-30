Завтрак по-французски: скрэмбл с луком пореем

Один из вариантов яичницы для идеального завтрака!
Сегодня мы поделимся оригинальным рецептом приготовления французского блюда. Оно напоминает нашу яичницу, только его консистенция намного нежнее, а вкус более яркий. Записывайте рецепт!
Ингредиенты
- яйца — 3 шт.;
- козий сыр — 80 гр.;
- лук порей — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- масло сливочное — 50 гр.;
- багет — 3 ломтика;
Как приготовить
- Отрежьте белую часть лука, нарежьте его колечками.
- Обжарьте колечки на сковороде со сливочным маслом.
- Разбейте все яйца и добавьте к луку, посолите, поперчите.
- Помешивайте регулярно, доведя массу до состояния нежной консистенции.
- Всё количество козьего сыра нужно натереть при помощи тёрки, затем выложить поверх яичной массы, перемешать.
Подавать блюдо нужно с нарезанными ломтиками багета. Приятного аппетита!
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