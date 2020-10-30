Завтрак по-французски: скрэмбл с луком пореем

Один из вариантов яичницы для идеального завтрака!

Сегодня мы поделимся оригинальным рецептом приготовления французского блюда. Оно напоминает нашу яичницу, только его консистенция намного нежнее, а вкус более яркий. Записывайте рецепт!

Ингредиенты

яйца — 3 шт.;

козий сыр — 80 гр.;

лук порей — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

масло сливочное — 50 гр.;

багет — 3 ломтика;

Как приготовить

Отрежьте белую часть лука, нарежьте его колечками. Обжарьте колечки на сковороде со сливочным маслом. Разбейте все яйца и добавьте к луку, посолите, поперчите. Помешивайте регулярно, доведя массу до состояния нежной консистенции. Всё количество козьего сыра нужно натереть при помощи тёрки, затем выложить поверх яичной массы, перемешать.

Подавать блюдо нужно с нарезанными ломтиками багета. Приятного аппетита!