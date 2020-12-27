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Слойки с яблочным вареньем

Слойки с яблочным вареньем

Яблочное варенье вкусное и само по себе, но в этом рецепте я расскажу, как приготовить из него слойки. Нежное слоеное тесто в сочетании с яблоком, корицей и грецкими орешками превращаются во вкусную выпечку. Мы потратим не больше часа на приготовление — за дело!

Рецепт с фото: Слойки с яблочным вареньем

Чтобы приготовить 10 слоек с яблочным вареньем нам понадобятся:

  • Слоеное бездрожжевое тесто — 500 г
  • Варенье яблочное — 300 г
  • Грецкий орех — 50 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Мука — 2 ст. ложки
  • Корица — 0,5 ч. ложки
  • Сахарная пудра — 15 г
  • Бумага для выпечки

Ингредиенты для приготовления слоек с яблочным вареньем

Как приготовить слойки с яблочным вареньем

  1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Слоеное тесто лучше достать из морозилки накануне и переложить в холодильник. Подготовим всё необходимое до начала работы с тестом. Грецкие орешки поджариваем на среднем огне 3−5 минут на сковороде с тонким дном, постоянно помешивая, чтобы они подрумянились. А после этого измельчаем их с помощью ножа — орехи готовы.Обжариваем грецкие орехи, измельчаем их
  2. В небольшой чашке взбиваем 2 яйца до легкой пены. Взбитые яйца понадобятся для смазывания теста, чтобы закрепить края наших слоек и покрыть сверху — для получения румяной корочки при запекании.Взбиваем яйца до появления легкой пены
  3. Из бумаги для выпечки вырезаем лист по размеру противня. Смазывать бумагу не нужно.Вырезаем лист бумаги для выпечки, чтобы покрыть поверхность противня
  4. Принимаемся за приготовление слоек.
    Поверхность стола или большой разделочной доски присыпаем мукой. Раскатываем лист слоеного теста, чтобы высота теста была около 3 мм. Не беспокойтесь о ровных краях — мы будем их защипывать. Помните, что слоеное тесто лучше раскатывать скалкой в одну сторону, чтобы не нарушить структуру.Раскатываем слоеное тесто
  5. Разрезаем раскатанное тесто на 10 условных прямоугольников: сначала пополам по вертикали, а затем на 5 частей, как на фото. А после этого на каждом прямоугольнике с внешней стороны делаем 3 диагональных надреза по 2−3 смРазрезаем на 10 прямоугольников, делаем надрезы
  6. Выкладываем на каждый прямоугольник слоеного теста примерно 1 ст. ложку яблочного варенья с той стороны, где нет надрезов. Посыпаем начинку корицей.Выкладываем начинку — яблочное варенье и посыпаем корицей
  7. На каждую слойку добавляем примерно чайную ложку рубленых грецких орешков. И теперь область вокруг начинки с помощью силиконовой кулинарной кисти смазываем взбитым яйцом, которое мы подготовили на 2 шаге рецепта. Мы все подготовили для формирования наших слоек.Посыпаем начинку орешками, смазываем края взбитым яйцом
  8. Складываем каждую слойку частью с прорезями на начинку — примерно пополам, чтобы прорези оказались сверху слойки. C помощью вилки придавливаем 3 края каждой слойки — смотрите на фото.Складываем слойку, края придавливаем вилкой
  9. Готовые слоечки выкладываем на противень, который мы застелили бумагой для выпечки. При помощи кулинарной кисти смазываем каждую слойку взбитым яйцом, чтобы при выпечке они не были бледными, а стали красивыми и румяными. Разогреваем духовку на 190 °C и отправляем наши слойки с яблочным вареньем выпекаться на 20−25 минут.Выкладываем слойки на противень, смазываем взбитым яйцом и отправляем выпекаться на 20-25 минут на 190С
  10. Достаем румяные и ароматные слойки из духовки, даем немного остыть — минут 10−15, а затем перекладываем на ровную поверхность и посыпаем сверху сахарной пудрой при помощи мелкоячеистого сита.Достаём слойки из духовки, даем остыть, посыпаем сахарной пудрой

И вот наши слойки с яблочным вареньем, корицей и орешками готовы! Вот что получилось у меня:

Слойки с яблочным вареньем

Приятного чаепития!

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сладкая выпечка
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