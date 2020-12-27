Яблочное варенье вкусное и само по себе, но в этом рецепте я расскажу, как приготовить из него слойки. Нежное слоеное тесто в сочетании с яблоком, корицей и грецкими орешками превращаются во вкусную выпечку. Мы потратим не больше часа на приготовление — за дело!
Чтобы приготовить 10 слоек с яблочным вареньем нам понадобятся:
- Слоеное бездрожжевое тесто — 500 г
- Варенье яблочное — 300 г
- Грецкий орех — 50 г
- Яйцо — 2 шт.
- Мука — 2 ст. ложки
- Корица — 0,5 ч. ложки
- Сахарная пудра — 15 г
- Бумага для выпечки
Как приготовить слойки с яблочным вареньем
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Слоеное тесто лучше достать из морозилки накануне и переложить в холодильник. Подготовим всё необходимое до начала работы с тестом. Грецкие орешки поджариваем на среднем огне 3−5 минут на сковороде с тонким дном, постоянно помешивая, чтобы они подрумянились. А после этого измельчаем их с помощью ножа — орехи готовы.
- В небольшой чашке взбиваем 2 яйца до легкой пены. Взбитые яйца понадобятся для смазывания теста, чтобы закрепить края наших слоек и покрыть сверху — для получения румяной корочки при запекании.
- Из бумаги для выпечки вырезаем лист по размеру противня. Смазывать бумагу не нужно.
- Принимаемся за приготовление слоек. Поверхность стола или большой разделочной доски присыпаем мукой. Раскатываем лист слоеного теста, чтобы высота теста была около 3 мм. Не беспокойтесь о ровных краях — мы будем их защипывать. Помните, что слоеное тесто лучше раскатывать скалкой в одну сторону, чтобы не нарушить структуру.
- Разрезаем раскатанное тесто на 10 условных прямоугольников: сначала пополам по вертикали, а затем на 5 частей, как на фото. А после этого на каждом прямоугольнике с внешней стороны делаем 3 диагональных надреза по 2−3 см
- Выкладываем на каждый прямоугольник слоеного теста примерно 1 ст. ложку яблочного варенья с той стороны, где нет надрезов. Посыпаем начинку корицей.
- На каждую слойку добавляем примерно чайную ложку рубленых грецких орешков. И теперь область вокруг начинки с помощью силиконовой кулинарной кисти смазываем взбитым яйцом, которое мы подготовили на 2 шаге рецепта. Мы все подготовили для формирования наших слоек.
- Складываем каждую слойку частью с прорезями на начинку — примерно пополам, чтобы прорези оказались сверху слойки. C помощью вилки придавливаем 3 края каждой слойки — смотрите на фото.
- Готовые слоечки выкладываем на противень, который мы застелили бумагой для выпечки. При помощи кулинарной кисти смазываем каждую слойку взбитым яйцом, чтобы при выпечке они не были бледными, а стали красивыми и румяными. Разогреваем духовку на 190 °C и отправляем наши слойки с яблочным вареньем выпекаться на 20−25 минут.
- Достаем румяные и ароматные слойки из духовки, даем немного остыть — минут 10−15, а затем перекладываем на ровную поверхность и посыпаем сверху сахарной пудрой при помощи мелкоячеистого сита.
И вот наши слойки с яблочным вареньем, корицей и орешками готовы! Вот что получилось у меня:
Приятного чаепития!
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