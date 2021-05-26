Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт

Подавать готовые кабачки к столу можно в горячем или холодном виде. Сочетаются они отменно с любыми гарнирами, поэтому смело можете к ним приготовить тот, который больше всего нравится. Да и просто так, в качестве овощной закуски они незаменимы. Лук и морковь можно предварительно обжарить заранее, чтобы не тратить на эту процедуру время в процессе готовки. Хотя, в целом, она занимает не так уж много времени.
Если есть желание, тогда можно немного усовершенствовать рецепт, натерев сверху еще и твердый сыр. В классическом же варианте он не используется. Также можно дополнительно каждый кружочек смазать внутри майонезом или сметаной, в таком случае закуска выйдет еще более сочной и интересной по вкусу.
Ингредиенты:
- Кабачок молоденький – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соль – 3-4 щепотки.
- Перец молотый – 3-4 щепотки.
- Масло растительное – пару ложек столовых для жарки овощей.
Как приготовить:
Итак, очистите лук, нарежьте его мелкими кубиками.
Теперь удобным способом измельчите морковь, быстрее эту процедуру проделать будет на терке.
Кабачок обязательно сполосните под краном проточной воды. После этого нарежьте его и удалите аккуратно серединку так, как на фото.
Переложите подготовленные колечки сразу же на противень. Посолите их хорошенько и поперчите.
Мякоть с кабачков нарежьте.
Лук, мякоть с кабачка, морковь выложите на сковороду, на которую обязательно налейте масло растительное. Жарьте овощи до мягкости.
Наполните колечки жареными овощами.
Отправьте противень в духовку на среднюю позицию, температуру установите 190 градусов. Запекайте кабачки 25 минут.
Вот такие кабачки по-старорусски вышли!
Приятного аппетита!
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