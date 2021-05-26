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Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт

Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт
Кабачки по-старорусски готовить совершенно не сложно. Получаются же они очень вкусными, довольно сытными и низкокалорийными. Если вы любите овощные блюда, тогда точно стоит опробовать при первой же возможности этот рецепт. Для приготовления лучше взять молоденькие овощи, так не нужно будет срезать с них кожуру, да и по вкусу они получатся более нежными и вкусными.

Подавать готовые кабачки к столу можно в горячем или холодном виде. Сочетаются они отменно с любыми гарнирами, поэтому смело можете к ним приготовить тот, который больше всего нравится. Да и просто так, в качестве овощной закуски они незаменимы. Лук и морковь можно предварительно обжарить заранее, чтобы не тратить на эту процедуру время в процессе готовки. Хотя, в целом, она занимает не так уж много времени.

Если есть желание, тогда можно немного усовершенствовать рецепт, натерев сверху еще и твердый сыр. В классическом же варианте он не используется. Также можно дополнительно каждый кружочек смазать внутри майонезом или сметаной, в таком случае закуска выйдет еще более сочной и интересной по вкусу.

Ингредиенты:

  • Кабачок молоденький – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – 3-4 щепотки.
  • Перец молотый – 3-4 щепотки.
  • Масло растительное – пару ложек столовых для жарки овощей.

Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт

Как приготовить:

1. 

Итак, очистите лук, нарежьте его мелкими кубиками.

Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт

2. 

Теперь удобным способом измельчите морковь, быстрее эту процедуру проделать будет на терке.

Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт

3. 

Кабачок обязательно сполосните под краном проточной воды. После этого нарежьте его и удалите аккуратно серединку так, как на фото.

Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт

4. 

Переложите подготовленные колечки сразу же на противень. Посолите их хорошенько и поперчите.

Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт

5. 

Мякоть с кабачков нарежьте.

Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт

6. 

Лук, мякоть с кабачка, морковь выложите на сковороду, на которую обязательно налейте масло растительное. Жарьте овощи до мягкости.

Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт

7. 

Наполните колечки жареными овощами.

Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт

8. 

Отправьте противень в духовку на среднюю позицию, температуру установите 190 градусов. Запекайте кабачки 25 минут.

Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт

Вот такие кабачки по-старорусски вышли!

Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт

Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт

Приятного аппетита!

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