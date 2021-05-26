Кабачки по-старорусски — интересный и вкусный рецепт

Подавать готовые кабачки к столу можно в горячем или холодном виде. Сочетаются они отменно с любыми гарнирами, поэтому смело можете к ним приготовить тот, который больше всего нравится. Да и просто так, в качестве овощной закуски они незаменимы. Лук и морковь можно предварительно обжарить заранее, чтобы не тратить на эту процедуру время в процессе готовки. Хотя, в целом, она занимает не так уж много времени.

Если есть желание, тогда можно немного усовершенствовать рецепт, натерев сверху еще и твердый сыр. В классическом же варианте он не используется. Также можно дополнительно каждый кружочек смазать внутри майонезом или сметаной, в таком случае закуска выйдет еще более сочной и интересной по вкусу.