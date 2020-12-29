Брауни с вишней к чаю в Пост! Даже миксер не нужен, все смешал и готово!

Готовим шоколадный брауни с вишней. Рецепт совершенно постный, не содержит яиц и молочных продуктов. К тому же, пирог готовится предельно просто, даже миксер не понадобится, все смешал ложкой и в духовку. Получается ароматным, с насыщенным шоколадным вкусом и легкой кислинкой от вишни. Попробуйте!

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Сахар – 1 стак. (емк. 200 мл)

Масло растительное рафинированное – 100 мл

Вода – 250 мл

Какао – порошок – 35 г

Разрыхлитель для теста – 1 пак. (11 г)

Соль – 0,5 ч. л.

Вишни (консервированная)– 150 г

Измельченный миндаль или грецкие орехи – 30 г

Сахарная пудра – 1 ст. л.

Видео-рецепт:

Шаг приготовления:

1.Просеиваем муку, какао, разрыхлитель и соль.

2.Растворяем в воде сахар.

3.К сухой смеси добавляем воду с сахаром и растительное масло. Замешиваем тесто.

4.В тесто вмешиваем вишни и орехи (у меня миндальные лепестки, можно добавить любые, а можно не добавлять вовсе).

5.Форму выстилаем пергаментом, отправляем в нее тесто и отправляем в духовку на 180 градусов примерно на 35-40 минут.

6.Даем пирогу остыть и посыпаем сахарной пудрой, потом разрезаем на квадратики.

Всем добра!