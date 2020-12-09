Пряный согревающий суп из курицы без затрат. Делаем из голеней и обходимся без лапши

Многие жалуются, что куриный бульон недостаточно сытный для зимы и после него снова хочется есть. Конечно, можно приготовить борщ или солянку, но на эти супы времени придется потратить куда больше. Но суп из курицы можно исправить: сделаем его более насыщеным и пряным, а в качестве мясной основы используем голени. Получается экономно и очень сытно!

Наши ингредиенты:

Большие куриные ножки (бедра и голени) - 4 шт

Оливковое масло - 2 ст.л.

Большой желтый лук (нарезать кубиками) - 1 шт

Морковь (очистить, нарезать) - 4 шт

Сельдерей (нарезать кубиками) - 1 шт

Лавровый лист - 1 шт

Соль и черный перец - по вкусу

Чеснок - 1 зубчик

Побеги зеленого чеснока - по вкусу

Приготовление:

Чтобы добавить курице вкуса и избавиться от пресности мяса, быстро замаринуем голени. Натираем их солью и перцем (можно добавить немного копченой паприки), после чего быстро обжариваем до корочки в кастрюле с толстым дном. Пока голени готовятся, быстро нарезаем морковь, лук и сельдерей.

Вынимаем курицу: нам не нужно, чтобы она дожаривалась. Вместо нее высыпаем овощи и начинаем их обжаривать тоже до золотистой корочки. Как только она появилась, приправляем специи и кладем лавровый лист, возвращаем голени и добавляем 10 стаканов воды.

Немного соли не помешает, добавляем чайную ложку.

Быстро доводим бульон до кипения, после чего начинаем томить на небольшом огне в течение часа. Курица должна стать мягкой, мясо должно без труда сниматься с голеней.

За 10 минут до завершения варки выдавливаем немного измельченного чеснока по вкусу. Суп готов!

В готовый суп можно добавить немного кинзы, побегов чеснока и лука. Получается очень ароматно и сытно!