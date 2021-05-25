Многих неопытных хозяек интересует вопрос о том, как приготовить песто. Этот ароматный соус яркого зеленого цвета популярен во всем мире. Его подают с пастой, яйцами, пиццей, роллами, сэндвичами, различными мясными и рыбными блюдами. Соус нередко смешивают с различными подливами и другими заправками. Песто готовится очень просто. Вместе с тем есть ряд секретов, которые сделают соус невероятно вкусным и ароматным. В самой Италии готовят песто из различных ингредиентов. Поэтому вкусовые характеристики соуса могут сильно различаться. Но в любом случае песто практически невозможно испортить!

Песто: как вкусно приготовить

Песто готовится на основе кедровых орехов. Их обязательно следует попробовать перед включением в состав. Опытные повара рекомендуют экспериментировать с орехами. Поэтому можно вместо кедровых орехов использовать миндаль, фундук. Также в качестве основы могут выступать семена кунжута, подсолнечника, тыквы, льна. Основу следует слегка поджарить до появления ароматного запаха.

Как приготовить песто?

Кроме орехов в состав соуса входит базилик, оливковое масло и пармезан. Базилик обязательно промывают в холодной воде, а затем просушивают. Теплая вода способствует быстрому увяданию зелени.

Соус получится легче по вкусовым характеристикам, если 1/3 часть базилика заменить на петрушку. Оливковое масло используем только высокого качества. Желательно нерафинированное. Важно, чтобы оно не горчило. Поэтому лучше масло попробовать перед включением в состав соуса. Для этого его наливают на тарелку, добавляют немного соли и перца, обмакивают в него хлеб и пробуют.

В самую последнюю очередь в состав соуса добавляют пармезан. Можно использовать любой другой твердый сыр, который обязательно пробуют на соль. Если соли недостаточно, то ее можно добавить в состав соуса. Опытные повара рекомендуют с помощью сыра добиваться баланс вкуса. Консистенцию соуса регулируют с помощью оливкового масла.

Ингредиенты:

Свежий базилик зеленый или фиолетовый – 250 г;

Нерафинированное оливковое масло – 300 мл;

Кедровый орех – 2 ст.л.;

Тертый пармезан – 2 ст.л.;

Чеснок – 2 зубчика;

Соль – по вкусу.

Песто: как вкусно приготовить

Способ приготовления:

Приготовление соуса начнем с подготовки базилика. Для этого зелень перебираем, промываем в ледяной воде, а затем выкладываем на бумажное полотенце. Через 4-5 минут базилик рвем руками и оставляем пока в миске; Кедровые орешки просушиваем на сухой сковороде. Постоянно помешиваем. Когда появится приятный ореховый аромат, а сами орешки подрумянятся, можно их снимать с огня. Даем орехам остыть, а затем перекладываем их в чашу блендера; Отправляем к орехам очищенные зубчики чеснок. Аккуратно измельчаем массу на низких оборотах. Чтобы основа получилась однородной, содержимое чаши блендера следует встряхивать; Добавляем к основе базилик и часть оливкового масла. Взбиваем массу еще раз. Она должна стать однородной. Теперь начинаем регулировать консистенцию с помощью оставшегося количества оливкового масса. Аккуратно пробиваем соус еще раз; В самом конце добавляем тертый сыр и соль. Сыр важно натирать на мелкой терке. Так консистенция соуса будет более однородной.

Опытные повара рекомендуют готовить песто с помощью ступки и пестика. В этом случае вкус соуса получится идеальным! При использовании блендера работать следует на низких оборотах. В противном случае их орехов выделится масло и во вкусе может появиться неприятный привкус.