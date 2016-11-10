Этот невероятно вкусный куриный рулет в желе сметут за пару минут

Ингредиенты
- Филе курицы-800 грамм
- Чеснок-3 дольки
- Морковка-1 штука
- Желатин быстрорастворимый-1 пачка (15 грамм)
- Соль-10 грамм
- Перец молотый-1 грамм
- Листья салат-2 штуки
- Рукав для запекания-1 штука
Приготовление
Разводим в 100 миллилитрах воды желатин, проварить пару минут (не кипятить), и даем время остыть.
Филе нарезаем на маленькие кусочки.
Мелко нарезаем морковку и чеснок.
Помещаем в одну посуду мясо с морковкой, чесноком, солью, перцем. Массу хорошо перемешиваем.
Завязываем рукав с одной стороны и высыпаем мясную массу.
Помещаем пакет в жаростойкую форму, вливаем желатин, завязываем вторую сторону.
Делам несколько проколов иголкой сверху, чтобы выходил пар.
Массу хорошо взбалтываем и отправляем в духовой шкаф на час, при температуре 200 градусов.
После истечения времени приготовления, выключите духовку и оставьте рулет там до полного охлаждения.
Затем рулет поместите в холодильник для застывания. И только потом снимите рукав.
Готовый рулет уложите на листья салата, нарежьте и подайте к столу.
Приятного аппетита!
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