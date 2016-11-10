Этот невероятно вкусный куриный рулет в желе сметут за пару минут

Ингредиенты

Филе курицы-800 грамм

Чеснок-3 дольки

Морковка-1 штука

Желатин быстрорастворимый-1 пачка (15 грамм)

Соль-10 грамм

Перец молотый-1 грамм

Листья салат-2 штуки

Рукав для запекания-1 штука

Приготовление

Разводим в 100 миллилитрах воды желатин, проварить пару минут (не кипятить), и даем время остыть.

Филе нарезаем на маленькие кусочки.



Мелко нарезаем морковку и чеснок.



Помещаем в одну посуду мясо с морковкой, чесноком, солью, перцем. Массу хорошо перемешиваем.



Завязываем рукав с одной стороны и высыпаем мясную массу.



Помещаем пакет в жаростойкую форму, вливаем желатин, завязываем вторую сторону.



Делам несколько проколов иголкой сверху, чтобы выходил пар.

Массу хорошо взбалтываем и отправляем в духовой шкаф на час, при температуре 200 градусов.

После истечения времени приготовления, выключите духовку и оставьте рулет там до полного охлаждения.

Затем рулет поместите в холодильник для застывания. И только потом снимите рукав.

Готовый рулет уложите на листья салата, нарежьте и подайте к столу.

Приятного аппетита!

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