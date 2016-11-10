БУДЕТ ВКУСНО!

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Этот невероятно вкусный куриный рулет в желе сметут за пару минут

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Ингредиенты

  • Филе курицы-800 грамм
  • Чеснок-3 дольки
  • Морковка-1 штука
  • Желатин быстрорастворимый-1 пачка (15 грамм)
  • Соль-10 грамм
  • Перец молотый-1 грамм
  • Листья салат-2 штуки
  • Рукав для запекания-1 штука

Приготовление
Разводим в 100 миллилитрах воды желатин, проварить пару минут (не кипятить), и даем время остыть.
Филе нарезаем на маленькие кусочки.
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Мелко нарезаем морковку и чеснок.
4.1
Помещаем в одну посуду мясо с морковкой, чесноком, солью, перцем. Массу хорошо перемешиваем.
4.2
Завязываем рукав с одной стороны и высыпаем мясную массу.
4.4
Помещаем пакет в жаростойкую форму, вливаем желатин, завязываем вторую сторону.
4.5
Делам несколько проколов иголкой сверху, чтобы выходил пар.
Массу хорошо взбалтываем и отправляем в духовой шкаф на час, при температуре 200 градусов.
После истечения времени приготовления, выключите духовку и оставьте рулет там до полного охлаждения.
Затем рулет поместите в холодильник для застывания. И только потом снимите рукав.
Готовый рулет уложите на листья салата, нарежьте и подайте к столу.

Приятного аппетита!

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