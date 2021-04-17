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15 сытных и вкусных супов с вермишелью

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Супы с вермишелью – отличный выбор, когда хочется чего-то легкого и сытного одновременно. Собрали подборку из 15 рецептов: от самых простых овощных до более оригинальных – с чечевицей, фасолью или рыбными консервами. Выбирай и пробуй!

1. Куриный суп с вермишелью

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Начнем с самого простого классического варианта.

Тебе понадобится: 600 г курицы, 2,5 л воды, 4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 100 г вермишели, 1 ч.л. сливочного масла, специи.

Приготовление: Залей курицу водой, доведи до кипения, добавь целую луковицу и вари 40-50 минут на маленьком огне. Достань курицу, а в бульон выложи картошку. За это время обжарь морковь на сливочном масле и тоже добавь в суп. За 10 минут до готовности картофеля верни обратно мясо, добавь вермишель и приправь.

2. Суп с вермишелью и кукурузой

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Очень оригинальный и густой суп.

Тебе понадобится: 600 г курицы, 100 г вермишели, 100 мл сливок, 1 ст.л. кукурузного крахмала, 3 ст.л. молока, 100 г кукурузы.

Приготовление: Отвари курицу до готовности, и отдельно доведи до кипения литр воды. В нем отвари вермишель буквально пару минут, а потом добавь туда же бульон и измельченное мясо. Разведи крахмал в молоке и влей в кастрюлю вместе со сливками. Пару минут провари, добавь кукурузу и провари еще столько же.

3. Суп с вермишелью и сельдереем

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Легкий диетический суп для жарких дней.

Тебе понадобится: 1 морковь, 1 луковица, 1 стебель сельдерея, 100 г капусты, 1 пучок кинзы, чеснок, 100 г вермишели, 1,5 л бульона, специи.

Приготовление: Обжарь измельченные овощи пару минут, помешивая, и туда же добавь нашинкованную капусту и кинзу. Еще через пару минут выложи к овощам вермишель, перемешай, залей бульоном, добавь специи и вари до готовности.

4. Суп с вермишелью и чечевицей

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Вкусный и яркий оранжевый суп, который великолепно согревает.

Тебе понадобится: 150 г чечевицы, 1 помидор, 1 морковь, 1 луковица, 2 горсть вермишели, чеснок, специи.

Приготовление: Отвари до готовности чечевицу, а из лука с морковью и чесноком сделай зажарку. Добавь к овощам измельченный помидор и протуши еще пару минут. Смешай овощи с чечевицей, взбей блендером и разведи чечевичным отваром до нужной консистенции. Готовую вермишель обжарь до золотистости и добавь в суп.

5. Суп с вермишелью и охотничьими сосисками

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Копченая колбаса тоже подойдет!

Тебе понадобится: 3,5 л воды, 1 луковица, 1 морковь, 2 плавленых сырка, 5 охотничьих сосисок, 5 картофелин, 1 горсть вермишели.

Приготовление: Приготовь зажарку из лука и моркови, а картошку нарежь кубиками и поставь вариться. Когда она закипит, добавь к ней зажарку и сосиски, и провари 20 минут. После этого приправь суп и добавь в него тертый плавленый сыр, и оставь еще на 20 минут. В конце добавь вермишель и вари до готовности.

6. Томатный суп с вермишелью

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Упрощенная вариация харчо на каждый день.

Тебе понадобится: 400 г курицы, 2 л воды, 5 картофелин, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст.л. томатной пасты, 100 г перца, 100 г вермишели, специи.

Приготовление: Отвари курицу до готовности и достань из бульона. Из лука и моркови приготовь зажарку с томатной пастой. Добавь ее в бульон вместе с измельченным перцем, а еще через 5 минут добавь картошку. Верни в суп мясо, а через 10 минут выложи вермишель и вари до ее готовности.

7. Суп с вермишелью и рыбными консервами

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Сайра, сардины и любые другие консервы в масле в твоем распоряжении!

Тебе понадобится: 2 банки рыбных консервов, 2 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 50 г вермишели, специи.

Приготовление: Нарежь картофель соломкой и поставь вариться. Измельчи лук, натри морковь на терке и обжарь на сковороде. Добавь в кастрюлю измельченные консервы, овощи и вермишель, приправь и вари до готовности.

8. Суп с вермишелью и фрикадельками

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Такой суп получается очень вкусным и наваристым.

Тебе понадобится: 2,5 л бульона, 300 г фарша, 500 г помидоров, 100 г вермишели, 200 мл сливок, 4 ст.л. томатной пасты, специи, зелень.

Приготовление: Сформируй из фарша маленькие фрикадельки и опусти в кипящий бульон или воду. Туда же добавь томатную пасту и измельченные помидоры, и перемешай. Доведи суп до кипения, добавь вермишель и провари до готовности. В конце влей сливки и добавь зелень.

9. Суп с вермишелью и яйцом

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Яйцо отлично загущает суп, насыщает его белком и делает еще сытнее.

Тебе понадобится: 300 г курицы, 350 г картошки, 1 морковь, 100 г вермишели, 1 яйцо, укроп, зеленый лук, специи.

Приготовление: Отвари курицу до готовности, достань из бульона и выложи в него кусочки картофеля. Измельчи зеленый лук и морковь, и обжарь их до золотистости. Когда картошка будет почти готова, добавь вермишель, а через 10 минут влей взбитое яйцо. Добавь специи, зелень и зажарку, перемешай суп и прогрей еще пару минут.

10. Суп с вермишелью и фасолью

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Сухую фасоль нужно долго вымачивать и варить, так что можешь взять консервированную.

Тебе понадобится: 4 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 50 г вермишели, чеснок, 200 г фасоли, специи, 1 ч.л. куркумы.

Приготовление: Залей картофель водой и отвари до полуготовности. Приготовь зажарку из лука и морковь, и туда же добавь чеснок с куркумой. Выложи в суп зажарку, фасоль, вермишель и специи, и провари до готовности вермишели.

11. Суп с вермишелью и креветками

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

При всей своей простоте суп получается очень вкусным и оригинальным.

Тебе понадобится: 200 г креветок, 100 г вермишели, 1 морковь, 1 стебель сельдерея, 1,5 л бульона, зеленый лук, 1 ч.л. соевого соуса, специи.

Приготовление: Натри морковь на корейской терке, измельчи зеленый лук и сельдерей, и слегка протуши овощи на маленьком огне. Вскипяти бульон, добавь вермишель, а через пару минут – очищенные креветки. Перемешай, выложи в суп овощи, влей соевый соус и приправь. Готовь еще 2-3 минуты.

12. Молочный суп с вермишелью

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Куда же в такой подборке рецептов без классики детства!

Тебе понадобится: 500 мл молока, 50 г вермишели, сливочное масло, специи.

Приготовление: Доведи молоко до кипения и добавь сахар и специи по вкусу. Туда же добавь вермишель, отвари до готовности и в конце заправь молочный суп сливочным маслом.

13. Рыбный суп с вермишелью

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Понадобится филе любой белой рыбы по вкусу.

Тебе понадобится: 300 г рыбы, 1 л воды, 1 картофелина, 1 морковь, 1 луковица, 3 ст.л. вермишели, 1 пучок зелени, специи.

Приготовление: Нарежь картофель брусочками, мелко измельчи лук и натри морковь на терке. Выложи овощи в кипящую воду, а через пару минут добавь крупные кусочки рыбы. Еще через 20 минут выложи в суп вермишель и рубленую зелень, приправь и доведи до готовности.

14. Суп с рисовой вермишелью, грибами и говядиной

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Очень креативный рецепт супа в корейском стиле.

Тебе понадобится: 500 г говядины, 700 г грибов, 200 г рисовой вермишели, 3 ст.л. соевого соуса, 50 г сливочного масла, 2 зубчика чеснока, 1 ч.л. сахара, чили, 1 пучок кинзы, кунжут, 1 пучок зеленого лука, специи.

Приготовление: Нарежь мясо полосками и на час замаринуй в соевом соусе с сахаром, чили и рубленой кинзой. Вскипяти 2 л воды и выложи в нее мясо с маринадом.

Грибы обжарь на сливочном масле, влей еще немного воды и протуши 10 минут, а потом добавь к мясу. Когда мясо сварится, выложи в суп рисовую вермишель и чеснок, и продержи под крышкой еще 5-10 минут. В конце добавь рубленый зеленый лук и кунжут.

15. Суп с гречневой вермишелью и курицей

15 сытных и вкусных супов с вермишелью

Вместо курицы можно взять креветки или другие морепродукты.

Тебе понадобится: 500 мл бульона, 140 г гречневой вермишели, 200 г курицы, 1 пучок петрушки, зеленый лук, 1 яйцо, 2 ст.л. соевого соуса, 1 острый перец, 1 ст.л. кунжутного масла.

Приготовление: Нарежь курицу полосками, обваляй в специях и обжарь с двух сторон в кунжутном масле. Измельчи зелень и острый перец, отвари яйцо и нарежь кружочками, а вермишель свари по инструкции. Вскипяти бульон, выложи в него все ингредиенты, добавь соевый соус и прогрей суп.

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