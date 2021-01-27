Груздянка - традиционное блюдо русской кухни. Правда, популярна она, в основном, на Урале и в Сибири.

Поверьте мне - это самый ароматный и вкусный суп из всех грибных супов, что мне доводилось пробовать.

Многие говорят, что груздь настолько прекрасен и самодостаточен, что не надо ничего с ним придумывать, а лучше просто съесть его со сметаной и репчатым луком подсамизнаетекакойнапиток. Соглашусь лишь отчасти.

Если груздей у вас мало, то именно так и поступайте. Но если в ваших окрестных лесах растут грузди - запасайте их как можно больше, так чтобы хватило на всю зиму, и можно было с ними и пирогов напечь, и вареников настряпать, и, конечно, груздянку сварить.

Груздянку можно варить и из свежих, и из соленых грибов. В сезон можно сразу подготовить их для супа, разложить по пакетам и заморозить, а зимой достать и за полчаса сварить прекрасный суп.

Я встречала в сети рецепты груздянки, сваренной на мясном бульоне, с добавлением морковки и томатной пасты. Категорически осуждаю) Груздянка варится из груздей, картошки и лука. Это простой крестьянский суп, и эксперименты с ним просто не нужны. Он прекрасен в таком вот минималистическом виде.

Итак, как вы уже поняли, для груздянки

ПОНАДОБИТСЯ:

- грузди свежие или соленые

- картофель

- репчатый лук

- соль

- черный молотый перец

- сметана и зелень для подачи

Я варила груздянку из соленых грибов.

Если варите из свежих, их нужно предварительно вымочить, можно бланшировать 5 минут, но я никогда не бланширую. Далее готовить так же, как из соленых.Картофель и грузди берут в соотношении примерно 1:2. Картофель нарезать соломкой. Примерно 1/3 от массы всех грибов обязательно нужно мелко изрубить или истолочь в ступке. Именно измельченные грузди дадут бульону вкус, и суп не будет "пустым", каким он будет, если вы все грибы просто нарежете.А вот остальные грибы нарежьте соломкой, как картофель. Можно вообще всю грибную массу измельчить, но мне, все-таки, нравится, чтобы часть грибов была порезана. Лук мелко нарезать. Можно спассеровать его на растительном масле, но так, чтобы он оставался прозрачным, ни в коем случае не колеровать его, либо положить его в суп сырым. Если вы не любите лук в супе, можете положить целую луковицу, а в конце приготовления просто вынуть ее из кастрюли и выбросить.В кипящую воду положить грибы, картошку и лук, варить примерно 15-20 минут. Груздянка должна быть густой, чтобы "ложка стояла"Поперчить, при необходимости досолить.При подаче добавить зелень и сметану (было бы здОрово, если бы сметана была домашней) и никаких майонезов, я настаиваю!Грузди нельзя заменить шампиньонами, вешенками, и даже белыми грибами - это будет совсем другой суп.Можно сварить похожий суп из волнушек или сыроежек. Это будет вкусно, проверено. Но это все равно будет не груздянка.