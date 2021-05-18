Как вкусно и полезно приготовить утку в казане

Наверняка при мыслях об охоте возникают ассоциации не только с будущими трофеями, но и с возможностью вкусно и сытно поесть. Поймав свою добычу, приятно ощутить себя, действительно, человеком разумным, способным с помощью своего ума не только обеспечить себя пищей, но и при этом её приготовить соответственно статусу царя над всем животным миром.

Конечно, на охоте хотелось бы не тратить много времени на приготовление, поэтому позвольте предложить довольно лёгкий рецепт приготовления утки. Тушить ее можно в казане и на костре, и дома на плите. Утка будет готовиться с овощами, яблоками и приправами.

Утка по-деревенски в казане на костре

Продукты

3 кг Утка

1 шт Перец Чили

6 зубчиков Чеснок

3 шт Лук репчатый

3 шт Морковь

Петрушка

Лук зелёный

1 кг Картофель

Укроп

Перец черный молотый

Соль

Режем лук полукольцами, морковь – большими кружочками. Старайтесь нарезать крупно, не мельчите, чтобы блюдо получилось насыщенно вкусным.

Зелень нарезаем мелко. Чеснок сначала давим ножом, потом нарезаем мелкими кубиками, отправляем к зелени. Перец Чили нарезаем кольцами наискосок. Утку режем большими кусочками. Разжигаем огонь и ставим нагреваться казан.

Для приготовления я советую брать казан не менее чем на 12 литров.

Когда казан нагрелся, выкладываем кусочки утки кожицей вниз. Оставляем на огне до появления характерной золотистой корочки, потом переворачиваем.

Чтобы сторона хорошо прожарилась, необходимо держать примерно 2-3 минуты. После того, как обе стороны хорошо прожарились до золотистого цвета, выкладываем кусочки из казана. После прожарки утка оставила много жира, на него выкладываем и обжариваем картофель.

В это время солим и перчим утку с каждой стороны по вкусу. Когда картофель дожарился до хрустящей корочки, выкладываем его в посуду. В оставшийся жир в казане отправляем овощи: лук, морковь, перец чили. Хорошо перемешиваем. Обжариваем около 3 минут. В это время солим и перчим картофель.

Чтобы овощи не сгорели, делаем огонь тише. В конце солим приготовленные овощи. Разравниваем в казане готовые овощи по всему дну. На овощную подушку выкладываем кусочки готовой утки.

Сверху выкладываем картофель, распределяем его по всей поверхности. Добавляем в казан кипяток. Вода должна полностью покрывать слой с уткой, но не картофель. Картофель мы готовим на пару. Закрываем крышкой. Делаем огонь на «ниже среднего» и оставляем наше блюдо томиться в казане на 2 часа.

В процессе приготовления необходимо контролировать огонь и воду, возможно, нужно будет долить кипяток. Через 2 часа блюдо готово! Сначала картофель выкладываем из казана. На утку посыпаем порезанную зелень с чесноком и хорошо перемешиваем.

Мы убрали картофель для того, чтобы в процессе перемешивания он не развалился. Затем выкладываем утку с овощами к готовому картофелю и подаем на стол. Пробуем – получилось очень вкусно!

Утка, жаренная в казане

Продукты

утка 1 шт.

вода 75 мл

лук репчатый 3 шт.

жир 4 ст. ложки

укроп 1 пучок

базилик 1 пучок

майоран 1 пучок

соль по вкусу

перец по вкусу

Тушку птицы нарезают порционными кусками, солят, перчат, кладут в казан и обжаривают в раскаленном жире вместе с нашинкованным луком. Затем добавляют часть мелко нарезанной зелени укропа, базилика и майорана, доливают воду, закрывают крышкой и тушат птицу до готовности на слабом огне. Перед подачей к столу утку посыпают оставшейся частью измельченной зелени укропа, базилика и майорана.

Гусь или утка по-деревенски

Нежные гусь или утка по-деревенски, тушеные в сметане… Очень вкусно!

Продукты (на 5 порций)

Гусь или утка — 500 г

Крупы (пшено, рис или гречка) — 150 г

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Сметана — 200 г

Перец черный молотый — 1/3 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Для начала подготавливают ингредиенты для приготовления утки или гуся по-деревенски. У меня была утка. Обработанную тушку гуся или утки разрубают на куски весом по 50 г. Тщательно моют.

Затем кладут в глубокую кастрюлю или казан (котел), наливают немного воды (0,5 стакана), накрывают крышкой и варят до полуготовности на медленном огне (30-40 минут). Тем временем морковь очищают и нарезают тонкой соломкой или натирают на терке.

Лук очищают и нарезают мелкими кубиками (я люблю, чтобы лук чувствовался в блюде, потому нарезала крупнее). Крупу (у меня пшено) тщательно промывают холодной водой, пока вода не станет прозрачной (5-7 раз).

Сметану разбавляют с водой и размешивают. Для гречки и риса пропорции 1 стакан сметаны к 1 стакану воды. Для пшена — 1 стакан сметаны к 2 стаканам воды. Затем к утке добавляют мелко нашинкованный репчатый лук, перемешивают.

После чего в казан отправляют тонко нарезанную морковь. Затем кладут соль, перец. Хорошо промытую крупу — рис, пшено или гречку ровным слоем выкладывают поверх утки с овощами. Добавляют сметану с водой, закрывают крышку и на слабом огне тушат до готовности (примерно 30 минут).

Затем содержимое казана тщательно перемешивают, закрывают крышкой, выключают огонь. Дают настояться минут 10-15. Все! Наша утка по-деревенски готова! Приятного аппетита!

Утиные ножки с инжиром и овощами

Утиные ножки тушу в обалденном пряном соусе с овощами и инжиром. Блюдо получается просто восхитительным.

Продукты (на 6 порций)

Утиные ножки — 6 шт. (400-500 г)

Инжир сушеный (резаный ломтиками) — 450 г

Тыква (резаная кубиками 3 см) — 1 кг

Морковь среднего размера (резаная кусочками 3 см) — 4 шт.

Стебель сельдерея (резаный кусочками 3 см) — 2 шт.

Лук репчатый (резаный кубиками 3 см) — 1 шт.

Масло растительное — 1 ст. л.

Чеснок (измельченный) — 6 зубков

Тимьян свежий — 4 веточки

Анисовые звездочки — 2 шт.

Куриный бульон — 6-8 стаканов

Белый винный уксус — 1 ст. л.

Свежие листочки петрушки — 2 ст. л.

Соль по вкусу

Черный молотый перец по вкусу

Как приготовить утиные ножки:

Ножки посыпать со всех сторон 1 столовой ложкой соли и 1 1/2 чайной ложки черного молотого перца. Большую чугунную кастрюлю (казанок) разогреть не сильном огне, налить растительное масло и раскалить в течение примерно 2 минут.

В два приема выложить утиные ножки в разогретую кастрюлю шкуркой вниз и жарить на средне-сильном огне до насыщенного коричневого цвета, около 10 минут. Переложить все утиные ножки на тарелку, а жир из казанка слить, оставив примерно 2 столовые ложки.

Выложить в кастрюлю морковь, сельдерей, лук и чеснок, готовить, помешивая, до золотистого цвета овощей, 3-4 минуты. Затем ввести в казанок инжир, тимьян, анисовые звездочки и тыкву. На овощи выложить ножки шкуркой вверх и залить всё куриным бульоном, чтобы он был выше ножек на 1 см.

На сильном огне довести массу до кипения, насыпать 1 чайную ложку соли, 1/2 чайной ложки черного молотого перца, накрыть кастрюлю крышкой, уменьшить огонь до минимального и тушить утиные ножки с овощами примерно 1 1/2-2 часа, до мягкого состояния мяса. Затем потушить огонь и дать блюду отдохнуть минут 15-30. Потом снять с поверхности жир и, при желании, удалить шкурку с ножек.

С помощью шумовки разложить овощи на 6 порционных тарелок, а сверху положить по одной утиной ножке. В кастрюлю с соусом добавить уксус, размешать и налить в соусник. Подавать утиные ножки с овощами сразу же, посыпав блюдо петрушкой.

Утка, тушенная с квашеной капустой

Утка, тушенная с квашеной капустой, — это, пожалуй, самое простое блюдо, которое я готовила! Времени потрачено минимум, а результат очень порадовал.

Продукты (на 8 порций)

Утка жирная — 500 г

Капуста квашеная — 800 г

Вода горячая — 2 стакана

Масло растительное — 5 ст. л.

Перец черный молотый — по вкусу

Соль (по желанию) — 1 щепотка

Подготовить ингредиенты для приготовления тушеной утки с квашеной капустой. Подготовленную утку разрубить на куски. Мясо поперчить, можно слегка посолить, но не забывать про вкус квашеной капусты. Вскипятить в чайнике воду.

Кастрюлю или казан смазать растительным маслом. Половину квашеной капусты выложить в кастрюлю, посыпать черным перцем. На капусту равномерно выложить кусочки утки. Сверху покрыть мясо оставшейся капустой.

Влить горячую воду и растительное масло. Накрыть крышкой. Тушить утку с капустой на медленном огне до готовности в течение 50 минут. За 5 минут до готовности блюдо можно посолить, но я не солила.

Приятного аппетита!

Ароматная утка с брюссельской капустой (в духовке)

Вкусный рецепт приготовления ароматной утки в духовке. Утка готовится кусочками, с брюссельской капустой и синим луком, в пряном соусе.

Продукты

Утка — до 2 кг

Лук репчатый красный — 2 шт.

Капуста брюссельская — 0,5 кг

Соевый соус — 1/4 стакана

Херес или вермут — 2 ст. л.

Имбирь тёртый — 1 ст. л.

Бадьян (анис) — 2 шт.

Сахар — 1 ч. л.

Разделяем утку на несколько частей. В сотейнике обжариваем куски утиной шкуры с жиром и вытапливаем жир. Утку обжариваем в вытопившемся жире и вынимаем из сотейника. Режем лук половинками и обжариваем в сотейнике, выкладываем в миску с обжаренной уткой.

В сотейник вливаем вермут, соевый соус, 3/4 стакана воды. Добавляем имбирь, бадьян, сахар. Доводим до кипения. Утку выкладываем в сотейник. Добавляем лук. Запекаем в духовке под крышкой 1 час 15 минут при температуре 180 градусов.

Достаём сотейник из духовки. Поливаем утку образовавшимся соком. Добавляем брюссельскую капусту. Отправляем утку с брюссельской капустой обратно в духовку. Запекаем под крышкой 45 минут. Запеченная утка с брюссельской капустой готова.

Приятного аппетита!

Тушеная утка в сметане

Предлагаю приготовить тушеную утку по этому рецепту. Получается вкуснейшее, нежнейшее мясо!

Продукты (на 8 порций)

Утка — 1 шт.

Яблоки — 2-3 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Вода или бульон — 150 г

Сметана — 7 ст. ложек

Растительное масло — 5 ст. ложек

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Продукты для приготовления утки в сметане перед вами. Тушку утки помыть, обсушить. Нарезать утиное мясо порционными кусками. Очистить и помыть репчатый лук. Яблоки помыть. У яблок удалить сердцевину. Нарезать крупными кубиками яблоки и лук.

Разогреть сковороду. Налить растительное масло. Выложить куски утки. Обжарить на растительном масле куски утки до образования золотистой корочки, с двух сторон. Выложить мясо в казанок.

В сковороду добавить лук и яблоки, жарить 3-5 минут, помешивая. Утку посолить и поперчить. Выложить на утку яблоки с луком. Залить утку водой или бульоном и тушить около часа, под крышкой, на маленьком огне.

Затем добавить сметану и тушить утку до готовности. Утка тушеная в сметане готова. Подавать утку в сметане с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

Утка в апельсиновом соусе

Старинный итальянский рецепт приготовления утки. Утка в апельсиновом соусе получается нежная, с необыкновенным ароматом. Предлагаю подавать ее с необычным гарниром. Приготовление утки в апельсиновом соусе требует времени, но результат будет потрясающий!

Продукты (на 5 порций)

Утка — 1 шт

Апельсины — 2 шт.

Лимон — 1 шт.

Соль

Перец черный молотый

Масло растительное — 30 мл

Масло сливочное — 30 г

Коньяк или бренди — 50 мл

Вино белое сухое — 150 мл

Крахмал рисовый (или мука) — 2-3 ст.л.

Для гарнира:

Картофель — 3 шт.

Яблоко — 1 шт.

Масло растительное

Цедра (корочки) цитрусовых

Соль

Перец

Лавровый лист

Розмарин

Шалфей

Как приготовить утку в апельсиновом соусе:

У обработанной, выпотрошенной тушки связываем крылья и ножки. Натираем снаружи и внутри солью и черным молотым перцем. (Если в тушке были сердце, желудок и т.п., можно поместить их внутрь утки.)

Для приготовления лучше использовать чугунную или толстостенную кастрюлю. На смеси растительного и сливочного масла обжариваем утку со всех сторон до образования золотистой корочки.

Выливаем на утку рюмку коньяка или бренди. На сильном огне даем алкоголю испариться, перевернув один раз утку, чтоб она впитала в себя аромат напитка.

Теперь вливаем вино и закрываем крышкой, снизив огонь до минимума. Тушим, переворачивая время от времени, около 40 мин.

Тем временем счищаем цедру (тонкую кожуру) с апельсинов и лимона при помощи овощечистки, стараясь не снимать белую горьковатую кожицу.

Один апельсин нарезаем тонкими ломтиками. Из второго апельсина и лимона выжимаем сок, который добавляем в кастрюлю с уткой.

Цедру апельсинов и лимона отвариваем 5 минут в соленой кипящей воде, опрокидываем в дуршлаг.

Нарезаем цедру тоненько жульеном (соломкой). Небольшую часть отложить для гарнира.

Когда наша утка почти готова (это будет зависеть от ее размера), переворачиваем ее на спинку. Сверху выкладываем нарезанный апельсин.

Жульен из корочек и сок лимона и апельсина добавляем в соус. Тушим еще 10-15 мин. на медленном огне, под крышкой.

После того, как мы аккуратно извлекли утку и выложили ее на блюдо, в соус добавляем немного крахмала, разведенного в холодной воде. Помешиваем, пока соус не загустеет.

Теперь предлагаю вам простой, но немного необычный гарнир и картофеля, и яблок, который прекрасно сочетается с этим блюдом.

Картофель очистить, нарезать и отварить почти до готовности в соленой воде с добавлением лаврового листа, шалфея и розмарина. Слить воду.

На растительном масле обжарить лук, нарезанный мелкими кубиками.

Добавить картофель и яблоко, очищенное и нарезанное ломтиками. Слегка обжарить.

Поперчить и добавить жульен из цитрусовых корочек.

Хорошо перемешать и дать настояться несколько минут.

Подаем утку с гарниром и соусом. Приятного аппетита!

Ыштыкма (дичь фаршированная)

Продукты

утка 1500 г

рис 345 г

масло кунжутное 150 г

шафран по вкусу

соль по вкусу

для начинки:

лук репчатый 300 г

урюк 220 г

изюм 50 г

чеснок 5 г

перец молотый красный и черный по вкусу

ажгон по вкусу

соль по вкусу

Дикую утку очищают, опаливают, промывают, обсушивают, натирают внутри солью. Лук нарезают кубиками, обжаривают в перекаленном кунжутном масле, добавляют урюк, изюм, немного соли и вместе тушат 10–15 минут. Снимают с огня, кладут мелко нарубленный чеснок, перец, ажгон, соль, все перемешивают.

Подготовленной начинкой туго набивают птицу, зашивают и обжаривают в казане на сильно разогретом кунжутном масле со всех сторон до образования темно-золотистой корочки. Затем вливают немного кипятка, добавляют соль, перец, нарубленный чеснок, кладут пряности (те же, что и в начинку) и тушат птицу, поливая образовавшимся соком.

Готовую птицу перекладывают в другую посуду, а в оставшийся в казане сок вливают кипяток, добавляют соль, шафран, засыпают предварительно замоченный на 30–40 минут рис. Варят на медленном огне до готовности риса и полного выпаривания воды, не размешивая. Готовый рис разгребают, кладут на дно казана тушку птицы и дают ей согреться на слабом огне.

Заключение

Сытное, вкусное, наваристое жаркое из утки с картофелем по достоинству оценит мужская половина семейства. Да и женская его часть не останется равнодушной. Такое блюдо станет незаменимым вариантом хорошего ужина или праздничного стола.

Вкусно приготовить жаркое на Рождество или любой другой праздник. Основное его преимущество состоит в том, что утка в томатном соусе не требует предварительного маринования. Это сильно сэкономит время.