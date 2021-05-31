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Маринованные овощи в пакете

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Если вы устали от традиционных салатов и рагу, попробуйте приготовить это замечательное и очень простое блюдо. Никаких навыков не требуется — просто следуйте рецепту. Время приготовления не более 15 минут. Время ожидания — 3 часа. Калорийность — не более 40 ккал на 100 граммов. Точная цифра будет зависеть от состава.

Классический рецепт включает кабачки, огурцы, помидоры черри или обычные томаты, также рекомендуется добавить крупную соль, кинзу и сельдерей. Подойдет любая зелень.

Ингредиенты

1 кабачок;
2 огурца;
8 помидорок черри;
3 зубчика чеснока;
1 пучок укропа;
1 столовая ложка крупной соли.

Маринованные овощи в пакете, рецепт пошагово

Тщательно вымыть, обсушить и нарезать все овощи. Чеснок нарубить крупно, зелень измельчить. Взять обычный полиэтиленовый пакет, сложить туда овощи, чеснок и зелень. Крепко завязать и хорошо встряхнуть, убрать в холод на 3 часа. По истечении этого времени можно подавать овощи к столу. Попробуйте, идеальное дополнение к мясу и кашам!

Маринованные овощи в пакетеМаринованные овощи в пакете, вариант сервировки

 

 

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