Если вы устали от традиционных салатов и рагу, попробуйте приготовить это замечательное и очень простое блюдо. Никаких навыков не требуется — просто следуйте рецепту. Время приготовления не более 15 минут. Время ожидания — 3 часа. Калорийность — не более 40 ккал на 100 граммов. Точная цифра будет зависеть от состава.

Классический рецепт включает кабачки, огурцы, помидоры черри или обычные томаты, также рекомендуется добавить крупную соль, кинзу и сельдерей. Подойдет любая зелень.

Ингредиенты

1 кабачок;

2 огурца;

8 помидорок черри;

3 зубчика чеснока;

1 пучок укропа;

1 столовая ложка крупной соли.

Маринованные овощи в пакете, рецепт пошагово

Тщательно вымыть, обсушить и нарезать все овощи. Чеснок нарубить крупно, зелень измельчить. Взять обычный полиэтиленовый пакет, сложить туда овощи, чеснок и зелень. Крепко завязать и хорошо встряхнуть, убрать в холод на 3 часа. По истечении этого времени можно подавать овощи к столу. Попробуйте, идеальное дополнение к мясу и кашам!

Маринованные овощи в пакете, вариант сервировки