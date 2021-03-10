Эка невидаль- пирожки с капустой! К тысяча и одному рецепту таких пирожков еще один из слоеного теста с начинкой из сырых капусты и картофеля. Главное достоинство- минимум телодвижений и результат через час после возникшего желания пирожков с капустой.







Главный вопрос, который мне пришлось разрешить перед началом готовки, действительно ли капуста должна быть использована в сыром виде?



Рецепт пирожков относится в североитальянской кухне, где белокочанную капусту принято называть краути.



Точно также называется и ферментированная капустa, которая может быть как сырая, так и вареная. И рецептов таких краути существует тоже тысяча: под самые разнообразные блюда с ее участием.



Все- таки выяснила, что в рецепте используется сырая белокочанная капуста, тонко нашинкованная, которая успевает свариться в пирожке.



Картофель тоже используется сырым, в натертом виде.



Вкус начинке придает горчица, паприка, которые разводятся в небольшом объеме сметаны с яйцом.



Слоеное бездрожжевое тесто покупное.









Слоеные пирожки с капустой/ Sfogliatine ai crauti



Ингредиенты : 250 г готового бездрожжевого слоеного теста, 150 г белокочанной капусты, 50 г сырого крахмалистого картофеля, 50 г сметаны, 1 яйцо, 1 ч ложка горчицы, 1/2 чайн. ложки паприки, соль, перец



Капусту тонко нашинковать, картофель натереть на крупной терке примерно, как для рести, перемешать овощи.



Яйцо разделить на желток и белок.



Немного желтка отделить для смазывания пирожков, а остаток перемешать с белком и сметаной, добавив горчицу, паприку, посолить и поперчить.



Получившимся соусом заправить овощи, хорошенько перемешав начинку.



Пласт теста разделить на 4 части, распределить по ним начинку, немного отжав ее от излишней жидкости и сформировать пирожки любой формы.



Оставить полученные заготовки в холодильнике минимум на 30 минут.



Перед выпечкой смазать поверхность пирожков смесью из оставленного желтка, разведенного молоком или водой.



Выпекать минут 20- 25 в духовке, разогретой сначала до 200°, а потом снизить температуру до 180°.







Мои замечания



Очень рабочий рецепт: простой в подготовке, быстрый в выпечке и с ожидаемым вкусом пирожка с капустой.



Конечно, капусту надо бы тонко шинковать, лучше специальной теркой.



Пирожки формировать, как нравится. У меня удлиненные, тк я использовала круглую форму теста, четвертинки которой лучше всего подходят под такую формовку.



Не пренебрегать выдержкой заготовок в холодильнике..