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Слоеные пирожки с капустой

Эка невидаль- пирожки с капустой!  К тысяча и одному рецепту таких пирожков еще один из слоеного теста с начинкой из сырых капусты и картофеля. Главное достоинство- минимум телодвижений и результат через час после возникшего желания пирожков с капустой.

Слоеные пирожки с капустой

Главный вопрос, который мне пришлось разрешить перед началом готовки, действительно ли капуста должна быть использована в сыром виде?

Рецепт пирожков относится в североитальянской кухне, где белокочанную капусту принято называть краути.

Точно также называется и  ферментированная капустa, которая может быть как сырая, так и вареная.  И рецептов таких краути существует тоже тысяча: под самые разнообразные блюда с ее участием.

Все- таки выяснила, что в рецепте используется сырая белокочанная капуста, тонко нашинкованная, которая успевает свариться в пирожке.

Картофель тоже используется сырым, в натертом виде.

Вкус начинке придает горчица, паприка, которые разводятся в небольшом объеме сметаны с яйцом.

Слоеное бездрожжевое  тесто покупное.

Слоеные пирожки с капустой

                                                       
                                Слоеные пирожки с капустой/ Sfogliatine ai crauti

Ингредиенты : 250 г готового бездрожжевого слоеного теста,  150 г белокочанной капусты, 50 г сырого крахмалистого картофеля, 50 г сметаны, 1 яйцо,  1 ч ложка горчицы, 1/2 чайн.

ложки паприки, соль, перец

Капусту тонко нашинковать, картофель натереть на крупной терке примерно, как для рести, перемешать овощи.

Яйцо разделить на желток и белок.

Немного желтка отделить для смазывания пирожков, а остаток перемешать с белком и сметаной, добавив  горчицу,  паприку, посолить и поперчить.

Получившимся соусом заправить овощи, хорошенько перемешав начинку.

 Пласт теста разделить на 4 части,  распределить по ним начинку, немного отжав ее от излишней жидкости и сформировать пирожки любой формы.

Оставить полученные заготовки в холодильнике минимум на 30 минут.

Перед выпечкой смазать поверхность пирожков смесью из оставленного желтка, разведенного молоком или водой.

Выпекать минут 20- 25  в духовке, разогретой сначала до 200°, а потом снизить температуру до 180°.

Слоеные пирожки с капустой

Мои замечания

Очень рабочий рецепт:  простой в подготовке,  быстрый в выпечке и с ожидаемым вкусом пирожка с капустой.

Конечно, капусту надо бы тонко шинковать, лучше специальной теркой.

Пирожки формировать, как нравится. У меня удлиненные, тк я использовала круглую форму теста, четвертинки которой лучше всего подходят под такую формовку.

Не пренебрегать выдержкой заготовок в холодильнике..

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