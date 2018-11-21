Рулетики из говядины с черносливом

Рулетики готовятся в собственном соку и в соке выделившемся из лука, получаются маленькими «на один укус», нежными, буквально, тают во рту.

Продукты:

говядина 600-700 г

чернослив 20 шт.

лук 1-2 шт.

вино красное п/сл. 200 мл

херес 100 мл

сметана 1-2 ст.л.

соль

перец

розмарин 0,5 ч. л.

лавровый лист 1-2 шт.

растительное масло 1 ст. л.

Приготовление:

Говядину нарезать поперёк волокон кусками толщиной 1 см. Отбить тонко и ровно, без разрывов.

Замариновать в смеси вина и растительного масла на ночь.

Каждую пластину мяса посолить, поперчить, завернуть внутрь черносливину. Куски мяса не должны быть слишком большими (чтобы чернослив завернуть без проблем).



На дно кастрюли или сотейника налить растительное масло, сверху выложить слой нарезанного и присоленного лука. На лук плотно выкладываем рулетики из мяса.

Если чернослив остался — раскладываем его между рулетиками.



Посыпать розмарином, смазать верх толстым слоем сметаны, полить хересом (воду добавлять не нужно!)



Поставить на самый маленький огонь и готовить под плотно закрытой крышкой 1,5 часа.

Приятного аппетита!