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Рулетики из говядины с черносливом

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Рулетики готовятся в собственном соку и в соке выделившемся из лука, получаются маленькими «на один укус»,  нежными, буквально, тают во рту.

Продукты:

говядина 600-700 г
чернослив 20 шт.
лук 1-2 шт.
вино красное п/сл. 200 мл
херес 100 мл
сметана 1-2 ст.л.
соль
перец
розмарин 0,5 ч. л.
лавровый лист 1-2 шт.
растительное масло 1 ст. л.

Приготовление:

Говядину нарезать поперёк волокон кусками толщиной 1 см. Отбить тонко и ровно, без разрывов.
Замариновать в смеси вина и растительного масла на ночь.
Каждую пластину мяса посолить, поперчить, завернуть внутрь черносливину. Куски мяса не должны быть слишком большими (чтобы чернослив завернуть без проблем).

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На дно кастрюли или сотейника налить растительное масло, сверху выложить слой нарезанного и присоленного лука. На лук плотно выкладываем рулетики из мяса.

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Если чернослив остался — раскладываем его между рулетиками.

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Посыпать розмарином, смазать верх толстым слоем сметаны, полить хересом (воду добавлять не нужно!)

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Поставить на самый маленький огонь и готовить под плотно закрытой крышкой 1,5 часа.

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Приятного аппетита!

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мясные блюдапраздничные блюдакулинария
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