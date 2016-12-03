5 сытных зимних блюд для тех, кто любит поесть

Картофельная запеканка – любимая еда из детства. “Подушка” из нежного пюре скрывает вкусную мясную начинку. Хорошо, если эта самая начинка сочная, с ароматными специями и подливой.

Запеканка по-гречески с бараниной

В начинку можно так же добавить нарезанные мелкими кубиками баклажаны и стручковую фасоль.

Ингредиенты Мясо баранина (фарш) — 500 грамм

— Картофель — 500 грамм

— Молоко горячее — 100 миллилитров

— Масло сливочное — 20 грамм

— Лук шалот — 4 штуки

— Соус томатный или помидоры в собственном соку — 4 столовых ложки

— Шпинат свежий — 100 грамм

— Орегано сушеный — 1 щепотка

— Соль — по вкусу

— Перец — по вкусу

Способ приготовления Лук очистите, нарежьте. Обжарьте на растительном масле. Добавьте фарш, обжарьте до полуготовности. Добавьте томатный соус и орегано, размешайте. Тушите около 10 минут. Шпинат промойте и обсушите, нарежьте. Добавьте шпинат к фаршу, перемешайте. Через минуту снимите с огня. Посолите и поперчите. Картофель очистите, нарежьте. Отварите в подсоленной воде до полной готовности. Воду слейте, картофель разомните толкушкой. Добавьте сливочное масло и горячее молоко, размешайте. В форму для запекания выложите подготовленный фарш. Сверху выложите картофельное пюре, разровняйте. Выпекайте при 200 градусах около 30 минут.

ВКУСНЕЙШАЯ ТУШЕНАЯ СВИНИНА

Ингредиенты Мясо свинина (лопатка без кости) — 1,8 килограмма

— Масло растительное — 2 столовых ложки

— Перец сладкий зеленый — 2 штуки

— Чеснок (зубцы) — 3 штуки

— Лук репчатый — 1 штука

— Орегано сушеный — 2 чайных ложки

— Томатная паста — 150 грамм

— Оливки без косточек — 1 банка

— Уксус винный белый — 1 столовая ложка

— Рис длиннозерный — 2 стакана

— Куркума — 1 чайная ложка

— Кинза свежая — 1 пучок

Способ приготовления Разогрейте духовку до 180 С. В кастрюле с толстым дном (или в казане) разогрейте масло и обжарьте нарезанные перец, лук и чеснок 10 минут, помешивая. Посолите и переложите на тарелку. Мясо нарежьте крупными кусками и обжарьте в казане до румяной корочки. В миске смешайте 2 стакана горячей воды и томатную пасту, влейте в кастрюлю с мясом, добавьте нарезанные овощи, убавьте огонь, накройте крышкой и поставьте тушиться в духовку на 2,5–3 часа. Отварите рис в подсоленной воде до готовности. Перемешайте, добавив куркуму и немнго оливкового масла. Готовую свинину вилкой разделите на волокна прямо в кастрюле. Добавьте оливки и уксус, перемешайте. Подавайте свинину с отварным рисом, посыпав нарезанной кинзой. Оставшееся после трапезы мясо можно использовать для приготовления быстрых пирожков со слоеным тестом.

ЗАПЕКАНКА С ЛОСОСЕМ

Ингредиенты Масло сливочное — 75 грамм

— Мука — 75 грамм

— Молоко — 900 миллилитров

— Паста («гнезда», лингвини или листы лазаньи) — 300 грамм

— Лук зеленый — 2-3 стебля

— Горошек зеленый замороженный — 300 грамм

— Филе лосося — 500 грамм

— Сыр твердый острый — 100 грамм

Способ приготовления Разогрейте духовку до 180°С. Филе лосося нарежьте крупными кубиками по 2 см. Натрите сыр на терке. В большой кастрюле на среднем огне растопите сливочное масло и добавьте муку. Готовьте, постоянно помешивая, около 30 секунд, затем снимите с огня и постепенно влейте молоко. Верните сковороду на огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения соуса. Отварите пасту или листы лазаньи согласно инструкции на упаковке (в данном случае лучше не доварить, чем переварить). Откиньте на дуршлаг. Рыбу нарежьте кубиками 2 см. Смажьте маслом форму для запекания. Выложите на дно формы кусочки рыбы, горошек, пасту, нарезанный зеленый лук, приправьте солью и перцем, выложите сливочный соус, посыпьте натертым сыром и запекайте в разогретой духовке

около 20 минут.

РАГУ ИЗ УТКИ

Ингредиенты Мясо утки (ножки без кожи) — 4 штуки

— Лук репчатый — 2 штуки

— Морковь — 2 штуки

— Сельдерей — 1 стебель

— Чеснок — 2 зубчика

— Вино красное сухое — 150 миллилитров

— Бульон куриный — 500 миллилитров

— Помидоры консервированные — 400 грамм

— Помидоры (пюре томатное) — 2 столовых ложки

— Базилик сушеный — 1 столовая ложка

— Соль — по вкусу

— Перец — по вкусу

— Лавровый лист — по вкусу

— Масло оливковое — по вкусу

Способ приготовления Лук и морковь очистите, вымойте, мелко нарежьте. Стебель сельдерея нашинкуйте. Чеснок порубите. Разогрейте на сковороде оливковое масло. Обжарьте утиные ножки до румяной корочки, переложите на блюдо. Из сковороды слейте лишний жир, оставив 1 ст. л., обжарьте лук, морковь и сельдерей, 10 минут, посыпьте чесноком, готовьте еще 1 минуту. Влейте вино и бульон, добавьте томатное пюре и консервированные томаты, лавровый лист, базилик. Выложите в соус утиные ножки, накройте и томите на тихом огне 1 час. Выньте ножки, отделите мясо от костей, нарежьте кусочками и верните в кастрюлю. Готовьте еще 30 минут до загустения соуса. Подавайте с тальятелле или с печеным картофелем, посыпьте базиликом и пармезаном.



СОВЕТ: С этим простым универсальным томатным соусом можно готовить мясо и белую рыбу.

МЯСНОЙ ПИРОГ

Настоящий Slow Food - "медленная еда". Мясо долго тушится на медленном огне, превращаясь в нежное и ароматное жаркое. Подавайте нежнейшую Тушеную свинину с рисом, булгуром или кускусом.Это несложный вариант блюда по мотивам итальянской лазаньи. Такую запеканку с лососем можно готовить как с листами для лазаньи, так и с обычной пастой, например, с лингвини. И не обязательно с лососем, можно и с филе другой рыбы.По этому рецепту легко приготовить любое мясо или птицу. В рагу можно добавлять овощи, сладкую кукурузу или фасоль, сухофрукты. В качестве гарнира выбирайте рис или картофельное пюре. Попробуйте великолепное Рагу из утки по нашему рецепту.Это настоящее старое и заслуженное английское блюдо – очень вкусное и душевное. Сначала мясо тушится с овощами, специями и с добавлением вина, а затем его перекладывают в форму для запекания и накрывают крышечкой из слоеного теста. Готовый Мясной пирог ставят на центр стола, чтобы каждый гость накладывал себе самостоятельно. Пирог получается таким сытным, что к нему можно подать приготовленные на пару овощи.