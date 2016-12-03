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5 сытных зимних блюд для тех, кто любит поесть

Не случайно все-таки наш организм в разное время года требует особой еды. Летом хочется сочного и легкого, весной - витаминного, и зеленого. А зимой? Пряного, горячего и конечно же сытного!

КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА

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Картофельная запеканка – любимая еда из детства. “Подушка” из нежного пюре скрывает вкусную мясную начинку. Хорошо, если эта самая начинка сочная, с ароматными специями и подливой. 

Запеканка по-гречески с бараниной

В начинку можно так же добавить нарезанные мелкими кубиками баклажаны и стручковую фасоль.
 
Ингредиенты
  • Мясо баранина (фарш) — 500 грамм
  • Картофель — 500 грамм
  • Молоко горячее — 100 миллилитров
  • Масло сливочное — 20 грамм
  • Лук шалот — 4 штуки
  • Соус томатный или помидоры в собственном соку — 4 столовых ложки
  • Шпинат свежий — 100 грамм
  • Орегано сушеный — 1 щепотка
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
Способ приготовления
  1. Лук очистите, нарежьте.

    Лук очистите, нарежьте.

  2. Обжарьте фарш

    Обжарьте на растительном масле. Добавьте фарш, обжарьте до полуготовности.

  3. Добавьте томатный соус

    Добавьте томатный соус и орегано, размешайте. Тушите около 10 минут.

  4. 5 сытных зимних блюд для тех, кто любит поесть

    Шпинат промойте и обсушите, нарежьте.

  5. 5 сытных зимних блюд для тех, кто любит поесть

    Добавьте шпинат к фаршу, перемешайте. Через минуту снимите с огня. Посолите и поперчите.

  6. 5 сытных зимних блюд для тех, кто любит поесть

    Картофель очистите, нарежьте.

  7. 5 сытных зимних блюд для тех, кто любит поесть

    Отварите в подсоленной воде до полной готовности.

    Воду слейте, картофель разомните толкушкой.

  8. 5 сытных зимних блюд для тех, кто любит поесть

    Добавьте сливочное масло и горячее молоко, размешайте.

  9. 5 сытных зимних блюд для тех, кто любит поесть

    В форму для запекания выложите подготовленный фарш. Сверху выложите картофельное пюре, разровняйте. Выпекайте при 200 градусах около 30 минут.

ВКУСНЕЙШАЯ ТУШЕНАЯ СВИНИНА

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Настоящий Slow Food - "медленная еда". Мясо долго тушится на медленном огне, превращаясь в нежное и ароматное жаркое. Подавайте нежнейшую Тушеную свинину с рисом, булгуром или кускусом. 

 

 
Ингредиенты
  • Мясо свинина (лопатка без кости)— 1,8 килограмма
  • Масло растительное — 2 столовых ложки
  • Перец сладкий зеленый — 2 штуки
  • Чеснок (зубцы) — 3 штуки
  • Лук репчатый — 1 штука
  • Орегано сушеный — 2 чайных ложки
  • Томатная паста — 150 грамм
  • Оливки без косточек — 1 банка
  • Уксус винный белый — 1 столовая ложка
  • Рис длиннозерный — 2 стакана
  • Куркума — 1 чайная ложка
  • Кинза свежая — 1 пучок
Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180 С. В кастрюле с толстым дном (или в казане) разогрейте масло и обжарьте нарезанные перец, лук и чеснок 10 минут, помешивая. Посолите и переложите на тарелку.

  2. Мясо нарежьте крупными кусками и обжарьте в казане до румяной корочки.

  3. В миске смешайте 2 стакана горячей воды и томатную пасту, влейте в кастрюлю с мясом, добавьте нарезанные овощи, убавьте огонь, накройте крышкой и поставьте тушиться в духовку на 2,5–3 часа.

  4. Отварите рис в подсоленной воде до готовности. Перемешайте, добавив куркуму и немнго оливкового масла.

  5. Готовую свинину вилкой разделите на волокна прямо в кастрюле. Добавьте оливки и уксус, перемешайте.

  6. Подавайте свинину с отварным рисом, посыпав нарезанной кинзой. Оставшееся после трапезы мясо можно использовать для приготовления быстрых пирожков со слоеным тестом.

ЗАПЕКАНКА С ЛОСОСЕМ

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Это несложный вариант блюда по мотивам итальянской лазаньи. Такую запеканку с лососем можно готовить как с листами для лазаньи, так и с обычной пастой, например, с лингвини. И не обязательно с лососем, можно и с филе другой рыбы. 
Ингредиенты
  • Масло сливочное — 75 грамм
  • Мука — 75 грамм
  • Молоко — 900 миллилитров
  • Паста («гнезда», лингвини или листы лазаньи) — 300 грамм
  • Лук зеленый — 2-3 стебля
  • Горошек зеленый замороженный— 300 грамм
  • Филе лосося — 500 грамм
  • Сыр твердый острый — 100 грамм
 
Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180°С. Филе лосося нарежьте крупными кубиками по 2 см. Натрите сыр на терке.

  2. В большой кастрюле на среднем огне растопите сливочное масло и добавьте муку. Готовьте, постоянно помешивая, около 30 секунд, затем снимите с огня и постепенно влейте молоко. Верните сковороду на огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения соуса.

  3. Отварите пасту или листы лазаньи согласно инструкции на упаковке (в данном случае лучше не доварить, чем переварить). Откиньте на дуршлаг.

  4. Рыбу нарежьте кубиками 2 см. Смажьте маслом форму для запекания. Выложите на дно формы кусочки рыбы, горошек, пасту, нарезанный зеленый лук, приправьте солью и перцем, выложите сливочный соус, посыпьте натертым сыром и запекайте в разогретой духовке
    около 20 минут.

РАГУ ИЗ УТКИ

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По этому рецепту легко приготовить любое мясо или птицу. В рагу можно добавлять овощи, сладкую кукурузу или фасоль, сухофрукты. В качестве гарнира выбирайте рис или картофельное пюре. Попробуйте великолепное Рагу из утки по нашему рецепту. 
Ингредиенты
  • Мясо утки (ножки без кожи) — 4 штуки
  • Лук репчатый — 2 штуки
  • Морковь — 2 штуки
  • Сельдерей — 1 стебель
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Вино красное сухое — 150 миллилитров
  • Бульон куриный — 500 миллилитров
  • Помидоры консервированные — 400 грамм
  • Помидоры (пюре томатное) — 2 столовых ложки
  • Базилик сушеный — 1 столовая ложка
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Лавровый лист — по вкусу
  • Масло оливковое — по вкусу
Способ приготовления

  1. Лук и морковь очистите, вымойте, мелко нарежьте. Стебель сельдерея нашинкуйте. Чеснок порубите.

  2. Разогрейте на сковороде оливковое масло. Обжарьте утиные ножки до румяной корочки, переложите на блюдо.

  3. Из сковороды слейте лишний жир, оставив 1 ст. л., обжарьте лук, морковь и сельдерей, 10 минут, посыпьте чесноком, готовьте еще 1 минуту. Влейте вино и бульон, добавьте томатное пюре и консервированные томаты, лавровый лист, базилик.

  4. Выложите в соус утиные ножки, накройте и томите на тихом огне 1 час.

  5. Выньте ножки, отделите мясо от костей, нарежьте кусочками и верните в кастрюлю. Готовьте еще 30 минут до загустения соуса.

  6. Подавайте с тальятелле или с печеным картофелем, посыпьте базиликом и пармезаном.

    СОВЕТ: С этим простым универсальным томатным соусом можно готовить мясо и белую рыбу.

МЯСНОЙ ПИРОГ

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Это настоящее старое и заслуженное английское блюдо – очень вкусное и душевное. Сначала мясо тушится с овощами, специями и с добавлением вина, а затем его перекладывают в форму для запекания и накрывают крышечкой из слоеного теста. Готовый Мясной пирог ставят на центр стола, чтобы каждый гость накладывал себе самостоятельно. Пирог получается таким сытным, что к нему можно подать приготовленные на пару овощи. 
Ингредиенты
  • Копченый бекон — 150 грамм
  • Лук — 400 грамм
  • Растительное масло — 2 столовых ложки
  • Телятина, нарезанная кубиками — 1,2 килограмма
  • Зубчик чеснока — 2 штуки
  • Смесь перцев — 1 чайная ложка
  • Душистый перец — 1 чайная ложка
  • Мука — 6 столовых ложек
  • Шампиньоны, разрезанные на половинки — 250 грамм
  • Красное вино — 650 миллилитров
  • Слоеное тесто — 500 грамм
  • Яйцо (взбить) — 1 штука
  • Веточка тимьяна — 3 штуки
  • Лавровый лист — 1 грамм

МЯСНОЙ ПИРОГ: РЕЦЕПТ

  1. В большой сковороде на среднем огне обжарьте бекон и нарезанный лук 10 минут, переложите в миску. Обжарьте мясо партиями в той же сковороде, добавляя каждый раз по 1 ст. л. масла, пока мясо не подрумянится со всех сторон.

  2. Добавьте чеснок, смесь перцев, душистый перец, лавровый лист, тимьян и готовьте минуту до появления аромата. Добавьте муку, постоянно помешивая. Верните в сковороду обжаренный лук с беконом, добавьте грибы. Влейте вино, добавьте зелень, доведите смесь до кипения, убавьте температуру до низкой, прикройте крышкой и тушите в течение 3 часов.

  3. Удалите лавровый лист и веточки тимьяна. Переложите начинку в глубокую форму для пирога (можно разложить и в горшочки). Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности до толщины в 0,5 см. Смажьте водой бортики формы, накройте тестом. Срежьте излишки теста (их можно использовать для украшения), поверхность мясного пирога с грибами смажьте взбитым яйцом.

  4. Сделайте два небольших отверстия ножом для выхода пара. Выпекайте быстрый мясной пирог с грибами в разогретой до 200°С духовке 30 минут.

Мясной пирог готов!
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