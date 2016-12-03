5 сытных зимних блюд для тех, кто любит поесть

КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА
Картофельная запеканка – любимая еда из детства. “Подушка” из нежного пюре скрывает вкусную мясную начинку. Хорошо, если эта самая начинка сочная, с ароматными специями и подливой.
Запеканка по-гречески с бараниной
- Мясо баранина (фарш) — 500 грамм
- Картофель — 500 грамм
- Молоко горячее — 100 миллилитров
- Масло сливочное — 20 грамм
- Лук шалот — 4 штуки
- Соус томатный или помидоры в собственном соку — 4 столовых ложки
- Шпинат свежий — 100 грамм
- Орегано сушеный — 1 щепотка
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
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Лук очистите, нарежьте.
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Обжарьте на растительном масле. Добавьте фарш, обжарьте до полуготовности.
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Добавьте томатный соус и орегано, размешайте. Тушите около 10 минут.
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Шпинат промойте и обсушите, нарежьте.
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Добавьте шпинат к фаршу, перемешайте. Через минуту снимите с огня. Посолите и поперчите.
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Картофель очистите, нарежьте.
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Отварите в подсоленной воде до полной готовности.Воду слейте, картофель разомните толкушкой.
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Добавьте сливочное масло и горячее молоко, размешайте.
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В форму для запекания выложите подготовленный фарш. Сверху выложите картофельное пюре, разровняйте. Выпекайте при 200 градусах около 30 минут.
ВКУСНЕЙШАЯ ТУШЕНАЯ СВИНИНА
Настоящий Slow Food - "медленная еда". Мясо долго тушится на медленном огне, превращаясь в нежное и ароматное жаркое. Подавайте нежнейшую Тушеную свинину с рисом, булгуром или кускусом.
- Мясо свинина (лопатка без кости)— 1,8 килограмма
- Масло растительное — 2 столовых ложки
- Перец сладкий зеленый — 2 штуки
- Чеснок (зубцы) — 3 штуки
- Лук репчатый — 1 штука
- Орегано сушеный — 2 чайных ложки
- Томатная паста — 150 грамм
- Оливки без косточек — 1 банка
- Уксус винный белый — 1 столовая ложка
- Рис длиннозерный — 2 стакана
- Куркума — 1 чайная ложка
- Кинза свежая — 1 пучок
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Разогрейте духовку до 180 С. В кастрюле с толстым дном (или в казане) разогрейте масло и обжарьте нарезанные перец, лук и чеснок 10 минут, помешивая. Посолите и переложите на тарелку.
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Мясо нарежьте крупными кусками и обжарьте в казане до румяной корочки.
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В миске смешайте 2 стакана горячей воды и томатную пасту, влейте в кастрюлю с мясом, добавьте нарезанные овощи, убавьте огонь, накройте крышкой и поставьте тушиться в духовку на 2,5–3 часа.
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Отварите рис в подсоленной воде до готовности. Перемешайте, добавив куркуму и немнго оливкового масла.
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Готовую свинину вилкой разделите на волокна прямо в кастрюле. Добавьте оливки и уксус, перемешайте.
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Подавайте свинину с отварным рисом, посыпав нарезанной кинзой. Оставшееся после трапезы мясо можно использовать для приготовления быстрых пирожков со слоеным тестом.
ЗАПЕКАНКА С ЛОСОСЕМ
Это несложный вариант блюда по мотивам итальянской лазаньи. Такую запеканку с лососем можно готовить как с листами для лазаньи, так и с обычной пастой, например, с лингвини. И не обязательно с лососем, можно и с филе другой рыбы.
- Масло сливочное — 75 грамм
- Мука — 75 грамм
- Молоко — 900 миллилитров
- Паста («гнезда», лингвини или листы лазаньи) — 300 грамм
- Лук зеленый — 2-3 стебля
- Горошек зеленый замороженный— 300 грамм
- Филе лосося — 500 грамм
- Сыр твердый острый — 100 грамм
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Разогрейте духовку до 180°С. Филе лосося нарежьте крупными кубиками по 2 см. Натрите сыр на терке.
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В большой кастрюле на среднем огне растопите сливочное масло и добавьте муку. Готовьте, постоянно помешивая, около 30 секунд, затем снимите с огня и постепенно влейте молоко. Верните сковороду на огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения соуса.
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Отварите пасту или листы лазаньи согласно инструкции на упаковке (в данном случае лучше не доварить, чем переварить). Откиньте на дуршлаг.
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Рыбу нарежьте кубиками 2 см. Смажьте маслом форму для запекания. Выложите на дно формы кусочки рыбы, горошек, пасту, нарезанный зеленый лук, приправьте солью и перцем, выложите сливочный соус, посыпьте натертым сыром и запекайте в разогретой духовке
около 20 минут.
РАГУ ИЗ УТКИ
По этому рецепту легко приготовить любое мясо или птицу. В рагу можно добавлять овощи, сладкую кукурузу или фасоль, сухофрукты. В качестве гарнира выбирайте рис или картофельное пюре. Попробуйте великолепное Рагу из утки по нашему рецепту.
- Мясо утки (ножки без кожи) — 4 штуки
- Лук репчатый — 2 штуки
- Морковь — 2 штуки
- Сельдерей — 1 стебель
- Чеснок — 2 зубчика
- Вино красное сухое — 150 миллилитров
- Бульон куриный — 500 миллилитров
- Помидоры консервированные — 400 грамм
- Помидоры (пюре томатное) — 2 столовых ложки
- Базилик сушеный — 1 столовая ложка
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Лавровый лист — по вкусу
- Масло оливковое — по вкусу
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Лук и морковь очистите, вымойте, мелко нарежьте. Стебель сельдерея нашинкуйте. Чеснок порубите.
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Разогрейте на сковороде оливковое масло. Обжарьте утиные ножки до румяной корочки, переложите на блюдо.
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Из сковороды слейте лишний жир, оставив 1 ст. л., обжарьте лук, морковь и сельдерей, 10 минут, посыпьте чесноком, готовьте еще 1 минуту. Влейте вино и бульон, добавьте томатное пюре и консервированные томаты, лавровый лист, базилик.
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Выложите в соус утиные ножки, накройте и томите на тихом огне 1 час.
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Выньте ножки, отделите мясо от костей, нарежьте кусочками и верните в кастрюлю. Готовьте еще 30 минут до загустения соуса.
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Подавайте с тальятелле или с печеным картофелем, посыпьте базиликом и пармезаном.
СОВЕТ: С этим простым универсальным томатным соусом можно готовить мясо и белую рыбу.
МЯСНОЙ ПИРОГ
Это настоящее старое и заслуженное английское блюдо – очень вкусное и душевное. Сначала мясо тушится с овощами, специями и с добавлением вина, а затем его перекладывают в форму для запекания и накрывают крышечкой из слоеного теста. Готовый Мясной пирог ставят на центр стола, чтобы каждый гость накладывал себе самостоятельно. Пирог получается таким сытным, что к нему можно подать приготовленные на пару овощи.
- Копченый бекон — 150 грамм
- Лук — 400 грамм
- Растительное масло — 2 столовых ложки
- Телятина, нарезанная кубиками — 1,2 килограмма
- Зубчик чеснока — 2 штуки
- Смесь перцев — 1 чайная ложка
- Душистый перец — 1 чайная ложка
- Мука — 6 столовых ложек
- Шампиньоны, разрезанные на половинки — 250 грамм
- Красное вино — 650 миллилитров
- Слоеное тесто — 500 грамм
- Яйцо (взбить) — 1 штука
- Веточка тимьяна — 3 штуки
- Лавровый лист — 1 грамм
МЯСНОЙ ПИРОГ: РЕЦЕПТ
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В большой сковороде на среднем огне обжарьте бекон и нарезанный лук 10 минут, переложите в миску. Обжарьте мясо партиями в той же сковороде, добавляя каждый раз по 1 ст. л. масла, пока мясо не подрумянится со всех сторон.
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Добавьте чеснок, смесь перцев, душистый перец, лавровый лист, тимьян и готовьте минуту до появления аромата. Добавьте муку, постоянно помешивая. Верните в сковороду обжаренный лук с беконом, добавьте грибы. Влейте вино, добавьте зелень, доведите смесь до кипения, убавьте температуру до низкой, прикройте крышкой и тушите в течение 3 часов.
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Удалите лавровый лист и веточки тимьяна. Переложите начинку в глубокую форму для пирога (можно разложить и в горшочки). Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности до толщины в 0,5 см. Смажьте водой бортики формы, накройте тестом. Срежьте излишки теста (их можно использовать для украшения), поверхность мясного пирога с грибами смажьте взбитым яйцом.
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Сделайте два небольших отверстия ножом для выхода пара. Выпекайте быстрый мясной пирог с грибами в разогретой до 200°С духовке 30 минут.
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