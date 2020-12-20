Салаты без майонеза на Новый год 2021

Ни одно новогоднее застолье невозможно себе представить без салатов. Такие закуски, как оливье или шуба, уже стали классикой жанра. Однако иногда гостей хочется удивить чем-то новым, но не менее вкусным.

Сегодня представляем вашему вниманию различные рецепты интересных закусок без добавления майонеза. Преимущественно в рецептуре блюд присутствует заправка на основе растительного или оливкового масла с пряностями.

Салат из пекинской капусты по-корейски быстрого приготовления — очень вкусный рецепт

Для блюда я использовала половинку капусты, у меня одна затянула на 800 грамм, половинка — 400 грамм.

Ингредиенты:

400 грамм пекинской капусты

150 грамм морковь

Половинка болгарского красного перца

1 свежий огурец

1.5 чайные ложки сахара

0.5 чайной ложки соли

4 чайных ложки яблочного уксуса (3%)

2-3 ст. ложки растительного масла

Специи:

1 крупный зубчик чеснока

0.5 чайной ложки хмели сунели

0.5 чайной ложки молотого кориандра

0.5 чайной ложки паприки

Черный молотый перец по желанию

Процесс приготовления очень прост. Все порезала, добавила специи, соль, сахар, масло, уксус, перемешала, и готово.

Убираю верхние листочки с капусты. Разрезаю пополам. Нарезаю вдоль на 3 части, а затем режу кусочками.

Перемещаю в миску. Свежий огурец вымыть и нарезать.

Половинку сладкого перца вымыть, разрезать пополам, а затем вдоль на 3 части и тонко порезать.

Морковь взяла сладкую и сочную, ярко оранжевую. Потерла на терке для корейской моркови. Переместила в миску.

Если любите корень сельдерея, можно натереть немного корня сельдерея и добавить в салат, но у меня его не оказалось.

Один зубчик чеснока очищаю (у меня крупный), пропускаю через пресс, можно мелко порезать, но лучше через пресс.

Добавляю специи: молотый кориандр (или в зернах), хмели-сунели, сладкую паприку, черный молотый перец, соль, сахар.

Можно добавить красный молотый перец, а также, другие специи и приправы по вашему вкусу.

Наливаю уксус. Я взяла яблочный 3%, но можно использовать столовый 9%.

Растительное масло я взяла ароматное. Купила на рынке, там у нас точка, продают разное масло, жареное, пареное, а также, из льна, кунжута, семян тыквы.

Масло нужно подогреть, и горячим маслом, залить специи и чеснок.

Все хорошо перемешиваем. Можно надеть полиэтиленовые перчатки и перемешать все руками, немного прижимая овощи (не сильно).

Аромат потрясающий, чеснок и специи дают обалденный аромат. Салат пахнет свежестью. Сразу пробуйте на вкус, если недостаточно специи, соли или сахара, а также остроты, сразу все добавьте по своему вкусу.

В принципе, салат уже можно кушать сразу, но лучше его оставить на пару часов, или на ночь, будет еще вкуснее.

Если нет времени, то ешьте сразу. Он будет свежий и хрустящий.

Совет! Для яркого и насыщенного вкуса, добавьте в блюдо морковь по-корейски, а не свежую морковь.

Вкус будет насыщеннее. Так как, все равное, морковь не успевает так промариноваться.

Перед подачей можно посыпать семенами кунжута или сушеными орехами.

Что говорить и рассказывать о вкусе, это нужно попробовать.

А вот еще салаты без майонеза на новый год, но уже без подробных и пошаговых фотографий. Но от этого они не становятся не вкусными, а порой даже простыми к восприятию.

Вкусный новогодний салат без майонеза с курицей

Этот замечательный салат носит название «Красотка». Готовиться он всего за 10 минут. Блюдо получается удивительно легким и при этом питательным. Количество описанных ниже продуктов рассчитано на пять порций закуски.

Компоненты:

две столовые ложки грецкого ореха;

несколько столовых ложек дижонской горчицы;

одна груша;

пекинская капуста – 300 грамм;

пять столовых ложек подсолнечного масла;

треть килограмма копченой курицы;

молотый перец – 10 грамм.

Технология приготовления салатика без майонезной заправки

Для создания салата на праздничный стол и не только я вначале мою и режу тонко пекинскую капусту. Грушу и копченое мясо также следует порезать небольшими кусочками.

Приготовить заправку для блюда не составит труда. Для этого в отдельной емкости смешиваю указанное количество горчицы, черный перец и растительное масло. Лучше брать масло без запаха. При желании продукт можно заменить на оливковый вид заправки.

Далее на тарелку выкладываю ранее нашинкованные составляющие блюда и щедро поливаю их приготовленной заправкой с основой из масла. Вот и все легкий салатик к празднику готов. Заправлять блюдо лучше непосредственно перед подачей гостям. Дополнить салат можно сухариками или грецкими орехами.

Легкий салат на Новый год 2021 без майонеза

Составляющие рецепта:

отварное филе курицы – 700 грамм;

несколько штук сладкого перца;

репчатый салатный лук красного цвета – одна головка;

уксус (можно взять яблочный либо винный) – 20 грамм;

немного сахарного песка и соли для заправки;

оливковое либо подсолнечного масло.

Технология процесса готовки

Вначале отварную курицу я режу небольшими кусочками произвольной формы.

Лук очищаю от шелухи, мою и шинкую очень тонко. Дополнительно овощ можно немного обжарить для устранения характерного для продукта питания запаха.

Болгарский перец мою, семенную коробку убираю и режу компонент небольшим кубиком.

Подготовленные продукты после измельчения перекладываю в глубокий салатник или миску. Овощи приправляю совсем немного солью и сахарным песком. Все ингредиенты тщательно смешиваю.

Далее приступаю к готовке заправки для блюда. Для этого в отдельной таре смешиваю уксус и подсолнечное масло.

Для сервировки салата лучше использовать круглую тарелку. Так блюдо будет смотреться эстетичнее. Затем можно поступить с продуктами несколькими способами.

В первом случае овощи выкладываю на тарелку и просто поливаю жидкой приготовленной ранее заправкой. Второй вариант сервировки предполагает расположения полученных компонентов блюда непосредственно на салатном листе. Зеленый лист, затем следуют овощи, после заправка, а вот завершить композицию помогут веточки укропа. Третий способ – украшение блюда при помощи сухарей.

Салат «Пальчики оближешь» без майонеза на праздничный стол

Этот салат без сомнения вызовет массу эмоций у гостей. Ведь при сочетании грейпфрута и соленой семги закуска приобретает удивительный вкус. Готовиться блюдо всего около 10 минут. При этом салатик не содержит майонезной заправки.

Составляющие для закуски:

200 грамм рукколы;

один лимон или лайм;

две столовые ложки оливкового масла;

один спелый авокадо;

семга – 250 грамм;

пару чайных ложек соли;

немного черного перца для заправки;

один грейпфрут среднего размера.

Технология

Процесс готовки салата начинаю с распределения рукколы по тарелке. При желании этот салат можно заменить на любой другой вид зелени.

Из половины лимона или лайма выдавливаю сок. Жидкостью нужно взбрызнуть салатные листья.

Авокадо перед использованием чищу от шкурки и режу произвольными кусочками небольшого размера. Грейпфрут также освобождаю от кожуры, мякоть продукта нарезаю достаточно мелко. Полученные ингредиенты выкладываю на листья рукколы.

Настал черед рыбки. В рецепте семгу можно заменить на лосося или же форель. Главное, чтобы рыба была слабосоленой. Ее режу кубиком не очень большого размера. Вот и все салатик почти готов. Осталось только приготовить заправку для праздничной закуски. Для этого я смешала растительное или же оливковое масло с соком второй половинки лайма. Заправку нужно немного посолить.

Салат по данному рецепту получается очень красочным и аппетитным. Его совсем не сложно готовить. При этом блюдо хорошо насыщает организм, не утяжеляя его.

Новый салат с курицей и черносливом без майонеза

Этот рецепт салата может себе позволить приготовить даже начинающая хозяйка. Блюдо готовиться элементарно. Ничего проще не придумаешь. При этом закуска получается ну очень вкусная. Уверяю ваши гости попросят обязательно добавки салата, только попробовав его.

Компоненты для готовки:

около полу килограмма куриного филе;

один свежий огурец;

немного грецких орехов (50 грамм);

стакан чернослива;

два куриных яйца;

совсем немного растительного масла для заправки.

Технология

Первым делом перед созданием аппетитного легкого салата без майонеза следует подготовить все компоненты закуски. Курицу и яйца в указанных количествах отвариваю в подсоленной воде до готовности. Орехи мелко рублю ножом.

Чернослив лучше предварительно немного замочить в кипятке. Далее приступаю к шинковке еды. Куриное филе, огурец и «распаренный» чернослив нарезаю соломкой. Лучше, чтобы часть продуктов имели одинаковый размер.

Куриные яйца измельчаю достаточно крупно. Далее все компоненты отправляют в глубокую емкость и перемешиваю, добавив совсем немного соли и растительного масла. Необычный салат готов. Приятного аппетита.

Салат с креветками и апельсином

Этот удивительный рецепт имеет итальянские корни. Его вкус поражает наповал. В чем секрет блюда? Скорее всего спелые апельсины или же свежесть морепродуктов. А может заправка и зелень так удивительно сочетаются? Предлагаю вам проверить это и создать интересную закуску на праздничный стол всего за 15 минут.

Составляющие для закуски:

половина одного лимона;

немного соли и черного перца;

один апельсин среднего размера;

стакан очищенных креветок;

оливковое масло – 40 грамм;

микс салата – 100 грамм;

один зубчик чеснока;

пару столовых ложек манной крупы;

одна красная луковица;

кунжут – 40 грамм.

Технология готовки

Красный лук очищаю от шелухи, мою под проточной водой и режу очень тонко. Из половины лимона выдавливаю сок, ним заливаю части лука для дальнейшего маринования.

Очищенный апельсин режу небольшим кубиком.

Чищеные креветки промываю и выкладываю на бумажное полотенце. Продукт предварительно следует немного подсушить.

В сковороду наливаю столовую ложку оливкового или подсолнечного масла. В емкости необходимо для аромата блюда обжарить чеснок. При этом его после термообработки выбрасывают.

Креветки обваливаю в манной крупе и обжариваю на ароматном масле до готовности. Дары моря должны приобрести румяную корочку. Тем временем кунжут немного подсушиваю на сухой сковороде.

Для сбора салата на дно тарелки укладываю микс салата, горячие креветки, части апельсина, все взбрызгиваю дополнительно совсем немного оливковым маслом. Украшаю праздничное блюдо семенами кунжута.

Дополнительно некоторые хозяйки в блюдо добавляют порезанный тонко помидор.

Фруктовый салат без добавления майонеза

Этот вариант салата можно легко приготовить к новогоднему столу, поскольку блюдо состоит преимущественно из зимних видов фруктов. В рецепте салат так и называется «Праздничный».

Компоненты для рецепта:

несколько спелых бананов;

один гранат среднего размера;

четыре столовые ложки меда;

одно яблоко большого размера;

четыре средних мандарина;

пол лимона;

пару штук киви;

гроздь винограда небольшого размера;

одна хурма.

Технология рецепта

Поскольку салат из фруктового ассорти принято в рецептуре заправлять медом, а он преимущественно зимой засахаренный, то продукт лучше растопить. Для этого емкость с медом отправляю в тарелку, которая уже наполнена до половины горячей водой. Не стоит греть мед в микроволновой печи, ведь продукт потеряет все свои полезные качества под воздействием высокой температуры (свыше 40 градусов).

Все фрукты перед нарезанием тщательно мою. Яблоко очищаю от кожуры, режу произвольными кусочками небольшого размера. Фрукт отправляю в отдельную емкость. Чтобы яблоко не темнело, его лучше немного взбрызнуть лимонным соком.

Бананы также освобождаю от кожуры и нарезаю произвольными брусочками, их поливаю лимонным соком. Лучше выбирать продукт этого вида с темными пятнами на шкурке. Эти бананы будут самыми спелыми и сладкими.

Мандарины чищу и распределяю на отдельные дольки. Части продукта также помещаю в емкость к остальным компонентам рецепта. Не забудьте удалить косточки у мандаринов, если такие присутствуют.

Киви также чищу от шкурки и режу небольшим кубиком. Фрукт отправляю в почти готовое блюдо. Хурму измельчаю и помещаю в емкость с салатом. Ягоды винограда мою, разрезаю вдоль пополам. Удалив косточку, фрукт также добавляю в закуску.

Далее полученный микс фруктов немного поливаю растопленным медом и осторожно перемешиваю. Полученный салат можно разложить порционно в стеклянные креманки или небольшие стаканчики. Блюдо можно подавать к столу.

Овощной новогодний вариант салата с интересной заправкой

Этот удивительный салат с брокколи, шпинатом и чечевицей не может не нравиться. Блюдо имеет поистине уникальное сочетание продуктов. К тому же закуска получается очень сытной.

Компоненты для салата:

один стакан зеленой чечевицы;

пол литра куриного бульона (можно взять овощной);

оливковое масло – 80 мл;

брокколи – один небольшой кочан;

шампиньоны – 200 грамм;

четыре зубчика чеснока;

половина красной луковицы;

немного соли и перца по вкусу;

шпинат – 200 грамм;

один лимон;

сыр фета – 100 грамм.

Технология

Чечевицу перед приготовлением тщательно промываю, отправляю в кастрюлю к овощному или куриному бульону. Затем крупу довожу до состояния кипения, огонь немного убавляю и провариваю продукт около 25 минут. Крупа должна стать мягкой. Далее чечевицу освобождаю от лишней жидкости.

В сковороду наливаю масло в количестве двух столовых ложек, туда отправляю порезанную брокколи и пластинки грибов. Продукты обжариваю около четырех минут, непрерывно помешивая. В емкость добавляю еще немного масла, порезанный лук тонкими полукольцами, мелко рубленый чеснок, а также черный перец и совсем немного соли. Готовлю продукты до мягкости овощей еще пару минут.

В отдельной емкости смешиваю уже готовую зеленую чечевицу, овощи, мелко нарезанный шпинат, цедру одного лимона, а также части сыра и лимонный сок в количестве трех столовых ложек. При желании салат еще немного можно присолить. Овощи тщательно перемешиваю.

Простой и быстрый рецепт приготовления вкусного салата с рукколой

Этот салат конечно сезонным под Новый год не назовешь. Но все это можно найти в магазинах. А если еще и сделать специальную заправку, то получите на выходе и легкий, и витаминный, и вкусный, а главное простой в приготовлении.

Ну и в завершении хочу порекомендовать вам ознакомится с заправками, которыми можно заправлять новогодние салаты. Подобрать заправку можно в статье «Домашние заправки для салатов«, где можно найти 19 разных по вкусу и составу заправок, и главное, без майонеза. А за вкус я вообще отдельно хочу сказать, что рекомендую попробовать каждую, и выбрать для себя понравившуюся.

Приятного аппетита.