Домашняя халва из семечек за пару минут

Минутное ЛАКОМСТВО к чаю. НЕ ДУМАЛА, ЧТО ЭТО ТАК ПРОСТО! сказала моя подруга, когда узнала рецепт

Здравствуйте, уважаемые читатели канала "Готовим с Калининой Натальей"! Приветствую своих постоянных гостей, а также всех тех, кто заглянул ко мне впервые!

Сегодня делюсь рецептом домашней Халвы из семечек за пару минут. Если хотите приготовить быстрое и вкусное лакомство к чаю, тогда Вам сюда. Это не только просто готовится, но и получается очень вкусно. Готовить ее можно не только из семечек, но и из любых орешек, можно добавлять сухофрукты, в общий вариант много.

**************************

Рецепт:

Семечки -300гр.

Мед -120-150гр

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Берем 300 грамм очищенных семечек, как я уже говорила можно взять орехи, или сделать из смеси. Например, семечки и миндаль. Семечки и грецкий орех. Кладем на сковороду и обжарим на сковороде постоянно помешивая, чтобы семечки не подгорели.

Снимаем семечки, дадим им немного остыть. Теперь кладем в блендер семечки и хорошо измельчаем.

Вот такая получается масса. Кладем в миску, теперь добавляем мед. Если мед густой лучше его подтопить. Мне требуется на 300 грамм семечек 120 грамм меда, это 4-5 ст.л. Масса не должна быть слишком жидкой, но и не совсем густой.

Если требуется еще немного меда можно добавить, но не переборщите. Я проверяю так, если при нажатие на получившуюся массу лопаткой крошки не распадаются, значит меда достаточно. Берем подходящую форму, застелем ее пищевой пленкой, кладем семечки с медом и хорошо утрамбовываем.

Убираем в холодильник на часа 2, чтобы масса остыла и приняла форму. Теперь достаем и разрезаем на порционные кусочки. Наливаем чай и наслаждаемся. Уверяю Вас это очень вкусно и по вкусу не сравнить с магазинной халвой.

Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже: