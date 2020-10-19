Как приготовить хумус? Два славных рецепта приготовления аппетитной закуски

Хумус — нежная и аппетитная закуска, где главным ингредиентом выступает нут. Нут следует обязательно замочить на 8-10 часов, для того чтобы бобы сварились быстрее. Постарайтесь убрать нутовую шелуху, иначе пюре не получится таким мягким.

Рецепт первый. Хумус с томатами, чесноком и болгарским перцем.

Ингредиенты:

Нут 200 гр

Болгарский перец 1 шт

Помидоры 2 шт

Лимонный сок 5-6 столовых ложек

Чеснок 4 зубчика

Оливковое масло 2 столовые ложки

Щепотка соли

Паприка 1/2 часть чайной ложки

Черный молотый перец

Куркума 1/2 часть чайной ложки

Пошаговое приготовление хумуса:

Нут промойте в холодной воде и замочите на ночь. Варим нут в подсоленной воде до готовности, по времени ориентировочно 40-45 минут. Воду, в котором варили нут, оставляем. Перец и помидоры ополосните и обсушите. Заверните в фольгу. Глянцевой стороной — во внутрь, матовой — наружу. Духовку предварительно разогрейте до 180 градусов. Выложите овощи на противень. Противень поставьте в духовку на среднюю полку. Время приготовления 10 минут. Овощи извлекаем из духовки и остужаем. Снимаем аккуратно кожицу. В чашу блендера отправляем мякоть болгарского перца, помидоры; нут, оливковое масло, лимонный сок, специи и соль, очищенные зубчики чеснока. Взбиваем ингредиенты до однородной массы, при необходимости добавляем воду, в котором варили нут. Если хотите приготовить хумус более жидкой консистенции, добавляйте больше воды.

При подаче посыпьте хумус любимыми специями, украсьте кедровыми орешками и оливковым маслом. Подавайте закуску с хлебными или овощными палочками!

Рецепт второй. Хумус с кунжутом и авокадо.

Ингредиенты:

Нут 200 гр

Чеснок 3-4 зубчика

Кунжут 1,5 столовые ложки

Пучок свежей кинзы 30 гр

Сок 1/2 части лимона

Кунжутное масло 3 столовые ложки

Масло авокадо 3 столовые ложки

Зира 1 чайная ложка

Паприка молотая 1/2 чайной ложки

Соль по вкусу

Щепотка черного молотого перца

Пошаговое приготовление хумуса:

Нут также промываем и замачиваем на ночь в холодной воде. Варим до готовности. Чеснок очистить. Зелень ополосните. В чашу блендера отправляем нут, чеснок, базилик, все специи и соль, кунжутное масло и масло авокадо, лимонный сок и семечки кунжута. Взбиваем блендером до однородной массы.

Хумус готов! Приятного аппетита. Наслаждаемся вкусной, аппетитной и нежной закуской.

Попробуйте подать хумус, начинив им перепелиные или куриные яйца. Также хумус можно использовать в качестве заправки для овощных салатов.