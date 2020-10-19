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Как приготовить хумус? Два славных рецепта приготовления аппетитной закуски

Как приготовить хумус? Два славных рецепта приготовления аппетитной закуски

Хумус — нежная и аппетитная закуска, где главным ингредиентом выступает нут. Нут следует обязательно замочить на 8-10 часов, для того чтобы бобы сварились быстрее. Постарайтесь убрать нутовую шелуху, иначе пюре не получится таким мягким.

Рецепт первый. Хумус с томатами, чесноком и болгарским перцем.

Ингредиенты:

  • Нут 200 гр
  • Болгарский перец 1 шт
  • Помидоры 2 шт
  • Лимонный сок 5-6 столовых ложек
  • Чеснок 4 зубчика
  • Оливковое масло 2 столовые ложки
  • Щепотка соли
  • Паприка 1/2 часть чайной ложки
  • Черный молотый перец
  • Куркума 1/2 часть чайной ложки

Пошаговое приготовление хумуса:

  1. Нут промойте в холодной воде и замочите на ночь.
  2. Варим нут в подсоленной воде до готовности, по времени ориентировочно 40-45 минут. Воду, в котором варили нут, оставляем.
  3. Перец и помидоры ополосните и обсушите. Заверните в фольгу. Глянцевой стороной — во внутрь, матовой — наружу.
  4. Духовку предварительно разогрейте до 180 градусов. Выложите овощи на противень. Противень поставьте в духовку на среднюю полку. Время приготовления 10 минут.
  5. Овощи извлекаем из духовки и остужаем. Снимаем аккуратно кожицу.
  6. В чашу блендера отправляем мякоть болгарского перца, помидоры; нут, оливковое масло, лимонный сок, специи и соль, очищенные зубчики чеснока.
    Взбиваем ингредиенты до однородной массы, при необходимости добавляем воду, в котором варили нут. Если хотите приготовить хумус более жидкой консистенции, добавляйте больше воды.

При подаче посыпьте хумус любимыми специями, украсьте кедровыми орешками и оливковым маслом. Подавайте закуску с хлебными или овощными палочками!

Рецепт второй. Хумус с кунжутом и авокадо.

Ингредиенты:

  • Нут 200 гр
  • Чеснок 3-4 зубчика
  • Кунжут 1,5 столовые ложки
  • Пучок свежей кинзы 30 гр
  • Сок 1/2 части лимона
  • Кунжутное масло 3 столовые ложки
  • Масло авокадо 3 столовые ложки
  • Зира 1 чайная ложка
  • Паприка молотая 1/2 чайной ложки
  • Соль по вкусу
  • Щепотка черного молотого перца

Пошаговое приготовление хумуса:

  1. Нут также промываем и замачиваем на ночь в холодной воде. Варим до готовности.
  2. Чеснок очистить. Зелень ополосните.
  3. В чашу блендера отправляем нут, чеснок, базилик, все специи и соль, кунжутное масло и масло авокадо, лимонный сок и семечки кунжута. Взбиваем блендером до однородной массы.

Хумус готов! Приятного аппетита. Наслаждаемся вкусной, аппетитной и нежной закуской.

Попробуйте подать хумус, начинив им перепелиные или куриные яйца. Также хумус можно использовать в качестве заправки для овощных салатов.

 

 

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