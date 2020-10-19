Как приготовить хумус? Два славных рецепта приготовления аппетитной закуски

Хумус — нежная и аппетитная закуска, где главным ингредиентом выступает нут. Нут следует обязательно замочить на 8-10 часов, для того чтобы бобы сварились быстрее. Постарайтесь убрать нутовую шелуху, иначе пюре не получится таким мягким.
Рецепт первый. Хумус с томатами, чесноком и болгарским перцем.
Ингредиенты:
- Нут 200 гр
- Болгарский перец 1 шт
- Помидоры 2 шт
- Лимонный сок 5-6 столовых ложек
- Чеснок 4 зубчика
- Оливковое масло 2 столовые ложки
- Щепотка соли
- Паприка 1/2 часть чайной ложки
- Черный молотый перец
- Куркума 1/2 часть чайной ложки
Пошаговое приготовление хумуса:
- Нут промойте в холодной воде и замочите на ночь.
- Варим нут в подсоленной воде до готовности, по времени ориентировочно 40-45 минут. Воду, в котором варили нут, оставляем.
- Перец и помидоры ополосните и обсушите. Заверните в фольгу. Глянцевой стороной — во внутрь, матовой — наружу.
- Духовку предварительно разогрейте до 180 градусов. Выложите овощи на противень. Противень поставьте в духовку на среднюю полку. Время приготовления 10 минут.
- Овощи извлекаем из духовки и остужаем. Снимаем аккуратно кожицу.
- В чашу блендера отправляем мякоть болгарского перца, помидоры; нут, оливковое масло, лимонный сок, специи и соль, очищенные зубчики чеснока. Взбиваем ингредиенты до однородной массы, при необходимости добавляем воду, в котором варили нут. Если хотите приготовить хумус более жидкой консистенции, добавляйте больше воды.
При подаче посыпьте хумус любимыми специями, украсьте кедровыми орешками и оливковым маслом. Подавайте закуску с хлебными или овощными палочками!
Рецепт второй. Хумус с кунжутом и авокадо.
Ингредиенты:
- Нут 200 гр
- Чеснок 3-4 зубчика
- Кунжут 1,5 столовые ложки
- Пучок свежей кинзы 30 гр
- Сок 1/2 части лимона
- Кунжутное масло 3 столовые ложки
- Масло авокадо 3 столовые ложки
- Зира 1 чайная ложка
- Паприка молотая 1/2 чайной ложки
- Соль по вкусу
- Щепотка черного молотого перца
Пошаговое приготовление хумуса:
- Нут также промываем и замачиваем на ночь в холодной воде. Варим до готовности.
- Чеснок очистить. Зелень ополосните.
- В чашу блендера отправляем нут, чеснок, базилик, все специи и соль, кунжутное масло и масло авокадо, лимонный сок и семечки кунжута. Взбиваем блендером до однородной массы.
Хумус готов! Приятного аппетита. Наслаждаемся вкусной, аппетитной и нежной закуской.
Попробуйте подать хумус, начинив им перепелиные или куриные яйца. Также хумус можно использовать в качестве заправки для овощных салатов.
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