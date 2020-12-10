БУДЕТ ВКУСНО!

129 713 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Старкова
    ССЫЛАЯСЬ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА, ВНИМАТЕЛЬНО НАДО ИЗУЧИТЬ ИСТИННЫЕ НАЗАНИЯ,А НЕ УРОДОВАТЬ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ. А ТАК ...Блюда национально...
  • Людмила Старкова
    СОГЛАСНА!Салат из печени с...
  • Людмила Старкова
    ХА,НАДО ПОПРОБОВАТЬ!Лимонная настойка...

Лимонная настойка на водке за два дня

Лимонная настойка на водке за два дня

Приятный ароматный напиток для самых нетерпеливых: его можно пробовать уже через 48 часов.

Лимонная настойка на водке за два дня

Приготовление

  1. Лимоны хорошо промойте в горячей воде и срежьте с них цедру. Белую мягкую часть не затрагивайте.

  2. Сложите цедру в банку, засыпьте сахаром и залейте водкой.

    Добавляйте больше или меньше сахара в зависимости от своих предпочтений.

  3. Закройте капроновой крышкой и встряхните несколько раз.

  4. Оставьте на 2 дня в тёмном месте при комнатной температуре. Каждый день встряхивайте по несколько раз.

  5. Готовую настойку процедите и подавайте в охлаждённом виде.

 

 

Ссылка на первоисточник
напиткинапитки алкогольные
11
Обсудить

Картина дня

наверх