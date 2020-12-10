Лимонная настойка на водке за два дня

Приятный ароматный напиток для самых нетерпеливых: его можно пробовать уже через 48 часов.

Лимоны хорошо промойте в горячей воде и срежьте с них цедру. Белую мягкую часть не затрагивайте.

Сложите цедру в банку, засыпьте сахаром и залейте водкой. Добавляйте больше или меньше сахара в зависимости от своих предпочтений.

Закройте капроновой крышкой и встряхните несколько раз.

Оставьте на 2 дня в тёмном месте при комнатной температуре. Каждый день встряхивайте по несколько раз.