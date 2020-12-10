Лимонная настойка на водке за два дня

Приятный ароматный напиток для самых нетерпеливых: его можно пробовать уже через 48 часов.
Приготовление
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Лимоны хорошо промойте в горячей воде и срежьте с них цедру. Белую мягкую часть не затрагивайте.
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Сложите цедру в банку, засыпьте сахаром и залейте водкой.
Добавляйте больше или меньше сахара в зависимости от своих предпочтений.
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Закройте капроновой крышкой и встряхните несколько раз.
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Оставьте на 2 дня в тёмном месте при комнатной температуре. Каждый день встряхивайте по несколько раз.
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Готовую настойку процедите и подавайте в охлаждённом виде.
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