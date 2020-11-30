Торт без выпечки «Баунти»

Любите вкус кокосового батончика «Баунти»? Тогда торт-мороженое без выпечки с ароматом кокоса и шоколадом это то, что нужно!
Ингредиенты:
Сливки холодные - 200 мл
Сгущенное молоко - 350 мл
Ром - 2 ст. л.
Кокосовая стружка - 100 г
Шоколад темный - 300 г.
Приготовление:
Холодные сливки в миске взбиваем до пышного состояния и перемешиваем со сгущенным молоком.
Добавляем в ароматную заготовку для мороженого ром, кокосовую стружку и перемешиваем.
Прямоугольную форму выстилаем пекарской бумагой (делаем высокие бортики, чтобы удобнее было вынимать мороженое) и выкладываем подготовленную кокосовую смесь. Отправляем форму в морозильную камеру на 4 часа.
Шоколад растапливаем на водяной бане и немного остужаем. Смазываем охлажденное мороженое шоколадом и отправляем на 5-10 минут в морозильник.
Мороженое вынимаем из формы и переворачиваем шоколадной стороной вниз.
Покрываем всю поверхность мороженого остатками шоколада (при необходимости немного разогреваем) и отправляем в морозильник еще на 1 час.
Готовый торт-мороженое «Баунти» выкладываем на тарелку, нарезаем и подаем.
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