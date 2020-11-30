Торт без выпечки «Баунти»

Любите вкус кокосового батончика «Баунти»? Тогда торт-мороженое без выпечки с ароматом кокоса и шоколадом это то, что нужно!

Ингредиенты:

Сливки холодные - 200 мл

Сгущенное молоко - 350 мл

Ром - 2 ст. л.

Кокосовая стружка - 100 г

Шоколад темный - 300 г.

Приготовление:

Холодные сливки в миске взбиваем до пышного состояния и перемешиваем со сгущенным молоком.

Добавляем в ароматную заготовку для мороженого ром, кокосовую стружку и перемешиваем.

Прямоугольную форму выстилаем пекарской бумагой (делаем высокие бортики, чтобы удобнее было вынимать мороженое) и выкладываем подготовленную кокосовую смесь. Отправляем форму в морозильную камеру на 4 часа.

Шоколад растапливаем на водяной бане и немного остужаем. Смазываем охлажденное мороженое шоколадом и отправляем на 5-10 минут в морозильник.

Мороженое вынимаем из формы и переворачиваем шоколадной стороной вниз.

Покрываем всю поверхность мороженого остатками шоколада (при необходимости немного разогреваем) и отправляем в морозильник еще на 1 час.

Готовый торт-мороженое «Баунти» выкладываем на тарелку, нарезаем и подаем.