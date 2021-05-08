Утопите банку сгущенки в тесте, что бы легко, без замеса получить вкуснятину к чаю

Сегодня выпечка к чаю! Будет вкусно и без лишних заморочек! Ленивый сладкий пирог, который обожает моя семья!
Тесто очень простое, замешивается ложкой. Соединяем все ингредиенты и хорошо вымешиваем. У меня дрожжи были прессованные из морозильной камеры, поэтому немного дала им постоять в теплом молоке (быстрая опара). Если используете свежие дрожжи или сухие, этот шаг можно пропустить.
Рецепт:
тесто:
мука 450-500 гр
молоко 200 мл
сахар 100 гр
ванильный сахар 1 ст.лож
сметана (20%) 100 гр
яйца 2 шт
дрожжи прессованные 18 гр (сухих 6 гр)
соль щепотка
вареная сгущенка 1 банка
Тесто получается жидким, так и должно быть. Накрываем в чашке пленкой и даем тесту подняться, на теплой кухне это около 40 минут.
Форму для выпечки смажем сливочным маслом (диаметр 25 см). Тесто примерно делим на две части. Половину выкладываем в форму и распределяем (для удобства смочите руки водой).
Сверху отправляем банку вареной сгущенки, выкладываем большими кусками.
Накрываем второй половиной теста и даем еще раз расстоятся минут 15 (под пленкой). Перед выпечкой смажем желтком.
Выпекаем при температуре 180 градусов, минут 30. Отправляем пирог в разогретую духовку.
Очень мягкий, слегка влажный и с большим количеством сгущенки.Пирог просто чудо, лучше к чаю не придумаешь!
Как всегда, все подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.
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