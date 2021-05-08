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Утопите банку сгущенки в тесте, что бы легко, без замеса получить вкуснятину к чаю

Утопите банку сгущенки в тесте, что бы легко, без замеса получить вкуснятину к чаю

Сегодня выпечка к чаю! Будет вкусно и без лишних заморочек! Ленивый сладкий пирог, который обожает моя семья!

Тесто очень простое, замешивается ложкой. Соединяем все ингредиенты и хорошо вымешиваем. У меня дрожжи были прессованные из морозильной камеры, поэтому немного дала им постоять в теплом молоке (быстрая опара). Если используете свежие дрожжи или сухие, этот шаг можно пропустить.

Утопите банку сгущенки в тесте, что бы легко, без замеса получить вкуснятину к чаю Рецепт, Выпечка, Пирог, Кулинария, Еда, Другая кухня, Дрожжевое тесто, Видео, Длиннопост, Видео рецепт, Видеоблог

Рецепт:

тесто:

мука 450-500 гр

молоко 200 мл

сахар 100 гр

ванильный сахар 1 ст.лож

сметана (20%) 100 гр

яйца 2 шт

дрожжи прессованные 18 гр (сухих 6 гр)

соль щепотка

вареная сгущенка 1 банка

Тесто получается жидким, так и должно быть. Накрываем в чашке пленкой и даем тесту подняться, на теплой кухне это около 40 минут.

Утопите банку сгущенки в тесте, что бы легко, без замеса получить вкуснятину к чаю Рецепт, Выпечка, Пирог, Кулинария, Еда, Другая кухня, Дрожжевое тесто, Видео, Длиннопост, Видео рецепт, Видеоблог

Форму для выпечки смажем сливочным маслом (диаметр 25 см). Тесто примерно делим на две части. Половину выкладываем в форму и распределяем (для удобства смочите руки водой).

Сверху отправляем банку вареной сгущенки, выкладываем большими кусками.

Утопите банку сгущенки в тесте, что бы легко, без замеса получить вкуснятину к чаю Рецепт, Выпечка, Пирог, Кулинария, Еда, Другая кухня, Дрожжевое тесто, Видео, Длиннопост, Видео рецепт, Видеоблог

Накрываем второй половиной теста и даем еще раз расстоятся минут 15 (под пленкой). Перед выпечкой смажем желтком.

Утопите банку сгущенки в тесте, что бы легко, без замеса получить вкуснятину к чаю Рецепт, Выпечка, Пирог, Кулинария, Еда, Другая кухня, Дрожжевое тесто, Видео, Длиннопост, Видео рецепт, Видеоблог

Выпекаем при температуре 180 градусов, минут 30. Отправляем пирог в разогретую духовку.

Утопите банку сгущенки в тесте, что бы легко, без замеса получить вкуснятину к чаю Рецепт, Выпечка, Пирог, Кулинария, Еда, Другая кухня, Дрожжевое тесто, Видео, Длиннопост, Видео рецепт, Видеоблог

Очень мягкий, слегка влажный и с большим количеством сгущенки.

Пирог просто чудо, лучше к чаю не придумаешь!

Утопите банку сгущенки в тесте, что бы легко, без замеса получить вкуснятину к чаю Рецепт, Выпечка, Пирог, Кулинария, Еда, Другая кухня, Дрожжевое тесто, Видео, Длиннопост, Видео рецепт, Видеоблог

Как всегда, все подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.

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сладкая выпечка
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