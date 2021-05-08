Утопите банку сгущенки в тесте, что бы легко, без замеса получить вкуснятину к чаю

Сегодня выпечка к чаю! Будет вкусно и без лишних заморочек! Ленивый сладкий пирог, который обожает моя семья!

Тесто очень простое, замешивается ложкой. Соединяем все ингредиенты и хорошо вымешиваем. У меня дрожжи были прессованные из морозильной камеры, поэтому немного дала им постоять в теплом молоке (быстрая опара). Если используете свежие дрожжи или сухие, этот шаг можно пропустить.

Рецепт:

тесто:

мука 450-500 гр

молоко 200 мл

сахар 100 гр

ванильный сахар 1 ст.лож

сметана (20%) 100 гр

яйца 2 шт

дрожжи прессованные 18 гр (сухих 6 гр)

соль щепотка

вареная сгущенка 1 банка

Тесто получается жидким, так и должно быть. Накрываем в чашке пленкой и даем тесту подняться, на теплой кухне это около 40 минут.

Форму для выпечки смажем сливочным маслом (диаметр 25 см). Тесто примерно делим на две части. Половину выкладываем в форму и распределяем (для удобства смочите руки водой).

Сверху отправляем банку вареной сгущенки, выкладываем большими кусками.

Накрываем второй половиной теста и даем еще раз расстоятся минут 15 (под пленкой). Перед выпечкой смажем желтком.

Выпекаем при температуре 180 градусов, минут 30. Отправляем пирог в разогретую духовку.

Очень мягкий, слегка влажный и с большим количеством сгущенки.

Пирог просто чудо, лучше к чаю не придумаешь!

Как всегда, все подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.