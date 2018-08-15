Грузинская кухня: что едят на завтрак долгожители

Хачапури, эларджи или чирбули с парой стаканов обволакивающего горло мацони — это не просто кулинария. Это чарующая песня!

Утро по-грузински — это проснуться от яркого солнца и влекущих ароматов с кухни, спустить на пол босые ноги и добежать до ванной, где умыться холодной водой или принять контрастный душ. В теплом халате, повязав на голову полотенце или платок, идти прямо на чарующий запах — туда, где от любви плавится сыр, а специи по-новому раскрывают свою душу с каждой ложкой.

В Грузии принято плотно кормить в любое время дня, а столы заставлять так, чтобы не было пустого места, поэтому домашний грузинский завтрак претендует на роль привычного нам обеда или ужина. Три или четыре блюда за раз — признак хорошего аппетита и здоровья.

Знаменитые хачапури по-аджарски

Самые вкусные хачапури родом из Аджарии. Там их делают из теста, которое вытягивают лодочкой, и сыра с чуть прихватившимся в печи или духовке яйцом. Есть аджарское хачапури надо правильно: руками отламывать края и макать их в густую сердцевину из плавленого сулугуни, яйца и сливочного масла.

Вам понадобится:

пшеничная мука — 550 г

молоко — 400 мл

сухие дрожжи — 5 г

сливочное масло — 45 г

сахар — 1 ч. ложка

растительное масло — 1 ст. ложка

ложка сулугуни — 600 г

яйца — 6 шт.

соль — по вкусу

Шаг 1. Для теста: просеять муку в глубокую миску, добавить дрожжи, соль, сахар, молоко, растительное масло и 20 граммов размягченного сливочного масла. Все тщательно перемешать до однородности. Накрыть миску с тестом, оставить на 30-40 минут, после чего разделить тесто на пять порций.

Шаг 2. Для начинки: крупно натереть сыр, добавить в него яйцо и 20 граммов сливочного масла.

Шаг 3. Порции теста раскатать в овал толщиной пять миллиметров, по периметру проткнуть тесто зубочисткой, чтобы вышел лишний воздух. В центр выложить примерно 150 граммов начинки и защипнуть овал в форме лодочки.

Шаг 4. Поставить хачапури в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут, за минуту до готовности разбить в середину пирога яйцо так, чтобы желток остался по центру.

Шаг 5. Перед подачей уложить сверху на яичный желток пару кусочков сливочного масла.

Эларджи — кукурузная каша

Противовесом жирным и сытным хачапури станет кукурузная каша эларджи — простая в приготовлении, вкусная и по-грузински богатая вкусом за счет добавления сыра.

Вам понадобится:

кукурузная мука — 2 стакана

сулугуни — 400 г

вода — 3 стакана

соль — по вкусу

Шаг 1. Постоянно помешивая, всыпать кукурузную муку в холодную воду до образования однородной массы.

Шаг 2. Поставить смесь на огонь и варить два часа, растирая комки о стенки кастрюли. Когда каша загустеет, снять ее с огня.

Шаг 3. Сыр, нарезанный на куски, добавить в кашу и снова поставить кастрюлю на огонь до полного растворения сыра.

Чирбули для любителей яичницы

Это не просто яичница, а настоящая хвалебная ода в честь плодородной грузинской земли. Готовить ее надо в большой сковороде, чтобы овощам не было тесно, а специи могли в полной мере проявить свой характер.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.

мука кукурузная — 50 г

масло сливочное — 50 г

лук репчатый — 1 шт.

ткемали — половина стакана

помидоры — 2 шт.

чеснок — 2 зубчика

базилик — небольшой пучок

соль — по вкусу

Шаг 1. На разогретую сковороду выложить кусок сливочного масла и туда же отправить измельченный лук. Тушить лук до прозрачности.

Шаг 2. Добавить на сковороду просеянную кукурузную муку и размешать. Затем протереть помидоры и также отправить их на сковородку.

Шаг 3. Когда смесь загустеет, добавить в нее кипяток, положить ткемали и пару измельченных зубчиков чеснока. Последние в очереди будут яйца — разбиваем их так, чтобы между желтками было пространство. В финале блюдо надо посолить и посыпать зеленью.

Живительный напиток — мацони

Грузия славится не только винами, хотя они возведены здесь в ранг национальной гордости. На завтрак местные жители предпочитают пить мацони — прохладный кисломолочный напиток, способный снять последствия жаркого вечера с чачей и песнями до утра. Сделать его дома не составит труда.

Вам понадобится:

молоко — 0,5 л

кислая сметана — 1 ч. ложка

Шаг 1. Вскипятить молоко и дать ему немного остыть — до состояния, когда оно уже не обжигает, но еще не достигло комнатной температуры. Молодые хозяйки советуют не начинать с больших банок, а попробовать сделать первую порцию мацони в стакане, чтобы подобрать правильную температуру молока и поупражняться в технологии.

Шаг 2. В банку положить ложку кислой сметаны и залить молоком. Хорошенько перемешать и закрыть крышкой.

Шаг 3. Укутать банку в тепло на три часа, а затем поставить ее в холодильник минимум на восемь часов. Удобно сделать мацони вечером и поставить остывать на ночь, тогда утром напиток будет готов.

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