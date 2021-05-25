5 рецептов пиццы из кабачков в духовке и на сковороде

Экспериментируйте с разным кабачковым тестом и дополняйте его сыром, помидорами, колбасой и не только.
1. Пицца из кабачков с сыром и помидорами в духовке
cookinglsl.com
В тесте для этой пиццы используется мука и немного сыра.
Ингредиенты
- 2½ кабачка;
- соль — по вкусу;
- 2 яйца;
- ½ чайной ложки разрыхлителя;
- 50 г цельнозерновой или обычной пшеничной муки;
- 170–200 г моцареллы;
- немного растительного масла;
- 1–2 помидора;
- несколько листьев базилика.
Приготовление
Натрите кабачки на крупной тёрке и выжмите всю лишнюю жидкость. Добавьте соль, яйца, разрыхлитель, муку и 60 г тёртой моцареллы и перемешайте.
Застелите бумагой для выпечки противень и смажьте маслом. Распределите массу в форме круга. Отправьте в разогретую до 220 °C духовку на 8–10 минут. Выньте основу и оставьте минут на 10 охлаждаться.
Затем разложите по тесту кружочки помидоров и присыпьте оставшимся сыром. Выпекайте ещё 15 минут при температуре 190 °C. Украсьте пиццу листочками базилика.
2. Пицца из кабачков с томатным соусом, сыром и колбасой в духовке
YouTube-канал Delish
В тесте много сыра, крахмал и душистые приправы.
Ингредиенты
- 3 кабачка;
- 1 яйцо;
- 2 зубчика чеснока;
- ½ чайной ложки сушёного орегано;
- 300—350 г моцареллы;
- 60 г пармезана;
- 30 г кукурузного крахмала;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- немного растительного масла;
- 3—4 столовые ложки томатного соуса;
- несколько кружочков пепперони или другой колбасы;
- щепотка хлопьев чили — опционально;
- несколько листьев базилика.
Приготовление
Натрите кабачки на крупной тёрке и отожмите всю лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, измельчённый чеснок, орегано, 120 г тёртой моцареллы, 50 г тёртого пармезана, крахмал, соль и перец. Тщательно перемешайте.
Застелите противень бумагой для выпечки и смажьте маслом. Выложите туда тесто и разровняйте, придав ему круглую форму. Выпекайте при температуре 220 °C около 25 минут.
Смажьте заготовку томатным соусом, присыпьте сверху оставшейся моцареллой и разложите колбасу. Добавьте хлопья чили и отправьте в духовку ещё на 10–15 минут. Посыпьте готовую пиццу пармезаном и нарезанным базиликом.
3. Пицца из кабачков с сыром, грибами, помидорами и перцем в духовке
ambitiouskitchen.com
Тесто для такой пиццы, в отличие от предыдущих, готовится без сыра.
Ингредиенты
- 2 кабачка;
- 60 г миндальной, цельнозерновой или обычной пшеничной муки;
- 2 яйца;
- 1 чайная ложка сушёного орегано + для посыпки;
- ½ чайной ложки сушёного чеснока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 3 чайные ложки оливкового масла + немного для теста;
- 1 красный болгарский перец;
- ½ острого перца;
- несколько шампиньонов;
- ¼ красной луковицы;
- несколько мелких помидоров или помидоров черри;
- 60 г моцареллы;
- щепотка хлопьев чили — опционально.
Приготовление
Натрите кабачки на крупной тёрке и хорошенько отожмите от сока. Добавьте муку, взбитые яйца, орегано, чеснок, соль и молотый перец. Тщательно перемешайте.
Застелите пергаментом противень и смажьте 1 чайной ложкой масла. Сформируйте круглую основу для пиццы. Слегка сбрызните маслом и поставьте в разогретую до 230 °C духовку на 15 минут.
Нарежьте болгарский и острый перцы тонкими кружочками, шампиньоны — пластинками, а лук — кусочками. Помидоры разделите пополам. Моцареллу разрежьте на небольшие кубики или натрите на тёрке.
Смешайте овощи и грибы с 1 чайной ложкой масла. Выложите на тесто все подготовленные ингредиенты и выпекайте ещё 7–10 минут. Полейте оставшимся маслом и приправьте солью, перцем, орегано и чили.
4. Пицца из кабачков с курицей, сыром и помидорами в духовке
thekittchen.com
В тесто добавляют муку и измельчённую зелень. А ещё его выпекают сразу с начинкой.
Ингредиенты
- 150 г куриного филе;
- 2 столовые ложки соевого соуса;
- 1 кабачок;
- 1 яйцо;
- 100 г муки;
- ½ чайной ложки разрыхлителя;
- несколько перьев зелёного лука;
- несколько веточек укропа;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- немного растительного масла;
- 1–2 помидора;
- 100 г твёрдого сыра;
- несколько листьев базилика.
Приготовление
Нарежьте курицу небольшими кусочками. Влейте соевый соус, перемешайте и дайте настояться, пока готовите тесто.
Натрите кабачок на крупной тёрке и выжмите всю жидкость. Добавьте яйцо, муку, разрыхлитель, рубленую зелень, соль и перец и перемешайте.
Застелите противень бумагой для выпечки и смажьте маслом. Сформируйте круг из теста. Сверху выложите кружочки помидоров и курицу и посыпьте солью и перцем. Можно использовать другие приправы на ваш вкус.
Выпекайте при температуре 180 °C 30 минут. Покройте пиццу тёртым сыром и базиликом и верните в духовку ещё на 5–7 минут.
5. Пицца из кабачков с колбасой, помидорами и сыром на сковороде
YouTube-канал «Простой рецепт»
В состав основы этой пиццы входит манка.
Ингредиенты
- 1 кабачок;
- 2 столовые ложки манной крупы;
- соль — по вкусу;
- 2 яйца;
- растительное масло — для жарки;
- несколько кружочков колбасы;
- 1–2 помидора;
- несколько веточек укропа;
- 100 г твёрдого сыра.
Приготовление
Натрите кабачок на мелкой тёрке и выжмите из него весь сок. Смешайте овощ с манкой и солью и оставьте на 5 минут. Вбейте яйца и тщательно перемешайте.
Смажьте разогретую сковороду маслом. Распределите по дну тесто и жарьте под крышкой на слабом огне 4 минуты.
Переверните основу и выложите на неё колбасу и помидоры, нарезанные кружочками. Посыпьте рубленым укропом и тёртым сыром и готовьте под крышкой, пока он не расплавится, ещё минуты три.
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