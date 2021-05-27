Легкий и нежный апельсиновый крем

Если вы в поиске легкого и воздушного лакомства, апельсиновый крем вас обязательно порадует. Его можно подавать не только в качестве самостоятельного десерта, но и использовать для торта или как начинку для выпечки. Рецепт не требует молока, яиц и сливочного масла. Кроме того, на его приготовление уходят считанные минуты, а съедается он мгновенно. Можно сказать, что это его единственный минус.

Особая прелесть этого рецепта в том, что он очень универсальный. Сами посудите, вместо апельсинового сока вы можете взять любой другой на ваше усмотрение. А потом украсить его свежими ягодами, фруктами, шоколадом, кокосовой стружкой. Сразу столько вариантов! Обязательно приготовьте апельсиновый крем по этому рецепту!

Ингредиенты

Апельсиновый сок 400 мл Манка 2 ст. л. Крахмал 10 г Сахар 75 г

Приготовление

В небольшой кастрюле соедините 300 мл апельсинового сока и сахар. Поставьте смесь на небольшой огонь и, постоянно помешивая, доведите ее до кипения и полного растворения сахара. Продолжая интенсивно мешать, постепенно введите манку. Доведите массу до кипения и поварите около 5 минут. Картофельный крахмал растворите в оставшемся апельсиновом соке. Смешайте эту смесь с манной массой. Доведите до кипения и снимите с огня. Накройте крем пищевой пленкой в контакт с поверхностью, чтобы на нем не образовалась корочка. Остудите. Взбейте крем миксером до получения светлой и воздушной массы, примерно 5 минут.

Распределите апельсиновый крем по креманкам. Можете украсить его апельсиновой цедрой или подавать с ягодами или фруктами. Очень вкусно кушать такое лакомство с домашним творожным печеньем. Готовьте и делитесь впечатлениями!