Печенье с апельсиновой начинкой

сметана 3 ст.л.масло растительное 3 ст.л.масло сливочное 50 гсахар 225 гяйца куриные 1 шт.мука 250 гразрыхлитель 1 ч.л.апельсин 1 шт.крахмал 1 ст.л.Яйцо взбить венчиком, всыпать 5 ст.л. сахара, еще раз взбить.В яичную смесь добавить сливочное и растительное масло, сметану и просеянную муку с разрыхлителем.Замесить мягкое эластичное тесто.Тесто разделить на 4 части, накрыть пленкой и убрать в холодильник.Апельсин помыть, вытереть и перекрутить в мясорубке (чистить не нужно).Перекрученный апельсин смешать со 100 г сахара и крахмалом. Выложить на сковороду и проварить до загустения (процесс занимает 1-2 минуты). Остудить.Кусок охлажденного теста раскатать в прямоугольник, выложить 1/4 часть апельсиновой начинки, распределить ровным слоем.Аккуратно свернуть в рулетик.Острым ножом разрезать на кусочки (примерно 3-4 см). То же самое проделать с оставшимся тестом.Выпекать печенье при температуре 180 градусов 15-20 минут.