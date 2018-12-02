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Печенье с апельсиновой начинкой

Предлагаем приготовить к чаю вкусное и ароматное песочное печенье с начинкой из цитрусов. 

Печенье с апельсиновой начинкой фото
Ингредиенты 

сметана 3 ст.л. 
масло растительное 3 ст.л. 
масло сливочное 50 г 
сахар 225 г 
яйца куриные 1 шт. 
мука 250 г 
разрыхлитель 1 ч.л. 
апельсин 1 шт. 
крахмал 1 ст.л. 

Процесс приготовления 

Яйцо взбить венчиком, всыпать 5 ст.л. сахара, еще раз взбить. 

В яичную смесь добавить сливочное и растительное масло, сметану и просеянную муку с разрыхлителем. 

Замесить мягкое эластичное тесто. 

Тесто разделить на 4 части, накрыть пленкой и убрать в холодильник. 

Апельсин помыть, вытереть и перекрутить в мясорубке (чистить не нужно). 

Перекрученный апельсин смешать со 100 г сахара и крахмалом. Выложить на сковороду и проварить до загустения (процесс занимает 1-2 минуты). Остудить. 

Кусок охлажденного теста раскатать в прямоугольник, выложить 1/4 часть апельсиновой начинки, распределить ровным слоем. 

Аккуратно свернуть в рулетик. 

Острым ножом разрезать на кусочки (примерно 3-4 см). То же самое проделать с оставшимся тестом. 

Выпекать печенье при температуре 180 градусов 15-20 минут. 

Печенье с апельсиновой начинкой

Печенье с апельсиновой начинкой

Печенье с апельсиновой начинкой

Печенье с апельсиновой начинкой

Печенье с апельсиновой начинкой

Печенье с апельсиновой начинкой

Печенье с апельсиновой начинкой

Печенье с апельсиновой начинкой

Печенье с апельсиновой начинкой

Печенье с апельсиновой начинкой
Приятного чаепития! 

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печеньевыпечкакулинария
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