Печенье с апельсиновой начинкой

Предлагаем приготовить к чаю вкусное и ароматное песочное печенье с начинкой из цитрусов.
Ингредиенты
сметана 3 ст.л.
масло растительное 3 ст.л.
масло сливочное 50 г
сахар 225 г
яйца куриные 1 шт.
мука 250 г
разрыхлитель 1 ч.л.
апельсин 1 шт.
крахмал 1 ст.л.
Процесс приготовления
Яйцо взбить венчиком, всыпать 5 ст.л. сахара, еще раз взбить.
В яичную смесь добавить сливочное и растительное масло, сметану и просеянную муку с разрыхлителем.
Замесить мягкое эластичное тесто.
Тесто разделить на 4 части, накрыть пленкой и убрать в холодильник.
Апельсин помыть, вытереть и перекрутить в мясорубке (чистить не нужно).
Перекрученный апельсин смешать со 100 г сахара и крахмалом. Выложить на сковороду и проварить до загустения (процесс занимает 1-2 минуты). Остудить.
Кусок охлажденного теста раскатать в прямоугольник, выложить 1/4 часть апельсиновой начинки, распределить ровным слоем.
Аккуратно свернуть в рулетик.
Острым ножом разрезать на кусочки (примерно 3-4 см). То же самое проделать с оставшимся тестом.
Выпекать печенье при температуре 180 градусов 15-20 минут.
Приятного чаепития!
Ингредиенты
сметана 3 ст.л.
масло растительное 3 ст.л.
масло сливочное 50 г
сахар 225 г
яйца куриные 1 шт.
мука 250 г
разрыхлитель 1 ч.л.
апельсин 1 шт.
крахмал 1 ст.л.
Процесс приготовления
Яйцо взбить венчиком, всыпать 5 ст.л. сахара, еще раз взбить.
В яичную смесь добавить сливочное и растительное масло, сметану и просеянную муку с разрыхлителем.
Замесить мягкое эластичное тесто.
Тесто разделить на 4 части, накрыть пленкой и убрать в холодильник.
Апельсин помыть, вытереть и перекрутить в мясорубке (чистить не нужно).
Перекрученный апельсин смешать со 100 г сахара и крахмалом. Выложить на сковороду и проварить до загустения (процесс занимает 1-2 минуты). Остудить.
Кусок охлажденного теста раскатать в прямоугольник, выложить 1/4 часть апельсиновой начинки, распределить ровным слоем.
Аккуратно свернуть в рулетик.
Острым ножом разрезать на кусочки (примерно 3-4 см). То же самое проделать с оставшимся тестом.
Выпекать печенье при температуре 180 градусов 15-20 минут.
Приятного чаепития!
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