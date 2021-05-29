Как приготовить оладьи из кабачков: рецепты и секреты вкусного блюда

Классический вариант и аппетитные сочетания с овощами, зеленью и мясом.

7 секретов вкусных оладий из кабачков

1. Молодые кабачки не обязательно чистить. Их кожица пока ещё довольно мягкая. Чем старше кабачок, тем толще у него кожура. То же самое касается и семян. У молодых овощей их можно оставить, а вот из старых лучше убрать.

2. Кабачок — водянистый овощ, поэтому его лучше натирать на средней или крупной тёрке. Затем массу нужно отжать, чтобы стёк лишний сок. Так тесто для оладий не расплывётся при приготовлении, а у готового блюда будет аппетитная хрустящая корочка.

3. Если натереть кабачок очень мелко, он даст ещё больше сока и тесто получится жидким, но в то же время более однородным. Так что, если вам по вкусу такая структура оладий, придётся положить больше муки.

4. Тесто должно быть довольно густым. Его нужно хорошо перемешать, чтобы не было комочков муки.

5. Добавлять соль лучше в уже готовое тесто, прямо перед жаркой. Иначе кабачки выделят ещё больше сока.

6. Выкладывайте примерно по столовой ложке теста на сковороду с хорошо разогретым маслом. Обжаривать оладьи нужно на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки. На слабом огне они впитают много масла, а на сильном — не пропекутся и подгорят.

7. Оладьи можно приготовить и в духовке. Для этого выложите тесто на застеленный пергаментом противень и выпекайте при температуре 200 °C 10–15 минут. Затем переверните оладьи и готовьте ещё 5–7 минут.

7 рецептов теста для кабачковых оладий

1. Классические оладьи из кабачков с чесноком

Ингредиенты

1 крупный кабачок;

2 яйца;

2–3 зубчика чеснока;

3–5 столовых ложек муки;

½ пучка укропа или петрушки — по желанию;

молотый чёрный перец — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Добавьте к тёртому кабачку яйца, измельчённый чеснок, муку и, при желании, рубленую зелень. Хорошо перемешайте тесто и приправьте специями.

2. Пышные оладьи из кабачков на кефире

Ингредиенты

1 средний кабачок;

¼ пучка укропа;

1 луковица;

100 мл кефира;

1 яйцо;

1–2 зубчика чеснока — по желанию;

1 чайная ложка соды;

молотый чёрный перец — по вкусу;

3 столовые ложки муки;

соль— по вкусу.

Приготовление

Добавьте к тёртому кабачку рубленый укроп, мелко нарезанный лук, кефир, яйцо, измельчённый чеснок, соду и перец. Хорошо перемешайте, всыпьте муку и перемешайте ещё раз. Приправьте готовое тесто солью.

3. Оладьи из кабачков с сыром

Ингредиенты

1 крупный кабачок;

100 г твёрдого сыра;

2–3 зубчика чеснока — по желанию;

1 яйцо;

5–6 столовых ложек муки;

соль — по вкусу.

Приготовление

Смешайте тёртые кабачок и сыр, измельчённый чеснок, яйцо и муку. Приправьте тесто солью и хорошо перемешайте.

4. Оладьи из кабачков с картофелем

Ингредиенты

1 средний кабачок;

2 крупные картофелины;

1 луковица;

1–2 зубчика чеснока;

½ пучка петрушки;

1 яйцо;

3–5 столовых ложек муки;

молотый чёрный перец — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Смешайте тёртые кабачок и картофель, мелко нарезанный лук, измельчённый чеснок и рубленую петрушку. Добавьте яйцо, муку и перец и хорошо перемешайте. Посолите готовое тесто и ещё раз перемешайте.

5. Оладьи из кабачков с мясом

Ингредиенты

1 крупный кабачок;

500 г фарша (можно взять любой, например свиной, говяжий или куриный);

1 луковица;

3–4 зубчика чеснока;

1 яйцо;

молотый чёрный перец — по вкусу;

3–4 столовые ложки муки;

соль — по вкусу.

Приготовление

Смешайте тёртый кабачок с фаршем, мелко нарезанным луком, измельчённым чесноком, яйцом и перцем. Добавьте муку и перемешайте. Приправьте готовое тесто солью.

6. Оладьи из кабачков с морковью

Ингредиенты

1 средний кабачок;

1 крупная морковь;

¼ пучка шпината;

¼ пучка зелёного лука;

1–2 зубчика чеснока;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 яйцо;

3–5 столовых ложек муки;

соль — по вкусу.

Приготовление

Добавьте к кабачку тёртую морковь, рубленую зелень, измельчённый чеснок и перец и перемешайте. Разбейте в смесь яйцо, всыпьте муку и ещё раз перемешайте. Добавьте в готовое тесто соль.

7. Сладкие оладьи из кабачков

Ингредиенты

1 средний кабачок;

3–5 столовых ложек муки;

1 яйцо;

2–3 столовые ложки сахара;

соль — на кончике ножа;

½ чайной ложки разрыхлителя.

Приготовление

Добавьте к тёртому кабачку муку, яйцо, сахар, соль и разрыхлитель и тщательно перемешайте. Можно добавить больше сахара, если хотите сделать оладьи ещё слаще.