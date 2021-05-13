Кнейдлах — традиционное блюдо еврейской кухни. Эти нежные и воздушные клёцки, чем-то похожи на ленивые вареники. Кнейдлах бывают сладкими и несладкими. Несладкие кладут в куриный бульон, используют в качестве добавки к супу, подают с куриным смальцем, а сладкие подают на десерт. В этом рецепте кнейдлах творожные с сахаром и корицей. Советую приготовить такое блюдо на завтрак — быстро, просто и невероятно вкусно. Дети будут в восторге!

Кнейдлах творожные, или ленивые вареники по-еврейски

Время приготовления: 30 минут

30 минут Количество порций: 2-3

Ингредиенты для ленивых вареников по-еврейски

200 г творога;

1 яйцо;

2 столовых ложки пшеничной муки (или муки из мацы);

1 столовая ложка сливочного масла;

1 столовая ложка сахара;

соль.

Для подачи:

сахар, молотая корица, сметана.

Способ приготовления кнейдлах творожных

Протираем через мелкое сито пачку свежего творога. Используйте только качественные и свежие кисломолочные продукты для приготовления кнейдлах и подобных блюд. Из прокисшего творога нельзя готовить ни вареники, ни сырники, так как подобные кулинарные изделия варятся и жарятся очень быстро, однако подкисший творог можно использовать для выпечки.

Протираем через мелкое сито пачку свежего творога

К протёртому творогу добавляем щепотку соли, сахарный песок, по вкусу можно добавить ванилин или пакетик ванильного сахара.

В отдельную миску разбиваем свежее куриное яйцо. Отделяем желток от белка. Яичный желток добавляем в миску к творогу, а белок пока отставляем в сторону.

Смешиваем творог с желтком, насыпаем пшеничную муку или муку из мацы.

Добавляем щепотку соли, сахарный песок, по вкусу ванилин

Яичный желток добавляем в миску к творогу, белок отставляем в сторону

Смешиваем творог с желтком, насыпаем муку

Перемешиваем ингредиенты. Растапливаем и слегка остужаем сливочное масло, добавляем в тесто.

Перемешиваем ингредиенты, добавляем растопленное сливочное масло

Перемешиваем тесто и ставим в холодильник минут на 20-30, если готовим кнейдлах на муке из мацы. Если готовите на обычной муке, то выдерживать на холоде необязательно.

Через полчаса достаём тесто из холодильника, взбиваем в крепкую пену яичный белок, аккуратно вмешиваем. Не перемешивайте интенсивно, нужно постараться сохранить пышность взбитого белка, чтобы клёцки получились пышными и воздушными. При взбивании белка следите, чтобы не попала вода или масло – крепкая пена не получится!

В кастрюлю наливаем два литра воды, солим, доводим до кипения. Берём две чайных ложки. Зачерпываем одной ложкой тесто, оно довольно густое, поэтому легко сформировать небольшую клёцку. Второй ложкой снимаем клёцку прямо в кипящую воду, продолжаем, пока не закончится всё тесто.

Ставим тесто в холодильник минут на 20-30, если готовим на муке из мацы

Взбиваем в крепкую пену яичный белок, аккуратно вмешиваем в тесто

Формируем клёцки и отправляем в кипящую воду

Как только кнейдлах вплывут на поверхность воды, и вода вновь закипит, берём шумовку и аккуратно достаём их из кастрюли, выкладываем на доску, чтобы вода стекла. Долго кипятить нельзя, всё развалится и превратится в кашу!

Как только кнейдлах вплывут на поверхность воды, аккуратно достаём их из кастрюли

В тарелке смешиваем 2-3 чайных ложки сахара и половину чайной ложки молотой корицы.

Выкладываем кнейдлах в тарелку с сахарно-коричной смесью, обваливаем или посыпаем.

В тарелке смешиваем сахар и молотую корицу

Обваливаем кнейдлах сахарно-коричной смесью

Кнейдлах творожные готовы, сразу подаём на стол. Очень вкусно со сметаной. Приятного аппетита!

Кнейдлах творожные, или ленивые вареники по-еврейски, готовы

В кухнях разных стран есть похожие блюда. Кнели, клёцки, кнейдлах, ленивые вареники, ньокки – способ приготовления очень похож, и всегда и у всех получается вкусно!