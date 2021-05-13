Кнейдлах — традиционное блюдо еврейской кухни. Эти нежные и воздушные клёцки, чем-то похожи на ленивые вареники. Кнейдлах бывают сладкими и несладкими. Несладкие кладут в куриный бульон, используют в качестве добавки к супу, подают с куриным смальцем, а сладкие подают на десерт. В этом рецепте кнейдлах творожные с сахаром и корицей. Советую приготовить такое блюдо на завтрак — быстро, просто и невероятно вкусно. Дети будут в восторге!
Кнейдлах творожные, или ленивые вареники по-еврейски
- Время приготовления: 30 минут
- Количество порций: 2-3
Ингредиенты для ленивых вареников по-еврейски
- 200 г творога;
- 1 яйцо;
- 2 столовых ложки пшеничной муки (или муки из мацы);
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 столовая ложка сахара;
- соль.
Для подачи:
- сахар, молотая корица, сметана.
Способ приготовления кнейдлах творожных
Протираем через мелкое сито пачку свежего творога. Используйте только качественные и свежие кисломолочные продукты для приготовления кнейдлах и подобных блюд. Из прокисшего творога нельзя готовить ни вареники, ни сырники, так как подобные кулинарные изделия варятся и жарятся очень быстро, однако подкисший творог можно использовать для выпечки.
Протираем через мелкое сито пачку свежего творога
К протёртому творогу добавляем щепотку соли, сахарный песок, по вкусу можно добавить ванилин или пакетик ванильного сахара.
В отдельную миску разбиваем свежее куриное яйцо. Отделяем желток от белка. Яичный желток добавляем в миску к творогу, а белок пока отставляем в сторону.
Смешиваем творог с желтком, насыпаем пшеничную муку или муку из мацы.
Добавляем щепотку соли, сахарный песок, по вкусу ванилин
Яичный желток добавляем в миску к творогу, белок отставляем в сторону
Смешиваем творог с желтком, насыпаем муку
Перемешиваем ингредиенты. Растапливаем и слегка остужаем сливочное масло, добавляем в тесто.
Перемешиваем ингредиенты, добавляем растопленное сливочное масло
Перемешиваем тесто и ставим в холодильник минут на 20-30, если готовим кнейдлах на муке из мацы. Если готовите на обычной муке, то выдерживать на холоде необязательно.
Через полчаса достаём тесто из холодильника, взбиваем в крепкую пену яичный белок, аккуратно вмешиваем. Не перемешивайте интенсивно, нужно постараться сохранить пышность взбитого белка, чтобы клёцки получились пышными и воздушными. При взбивании белка следите, чтобы не попала вода или масло – крепкая пена не получится!
В кастрюлю наливаем два литра воды, солим, доводим до кипения. Берём две чайных ложки. Зачерпываем одной ложкой тесто, оно довольно густое, поэтому легко сформировать небольшую клёцку. Второй ложкой снимаем клёцку прямо в кипящую воду, продолжаем, пока не закончится всё тесто.
Ставим тесто в холодильник минут на 20-30, если готовим на муке из мацы
Взбиваем в крепкую пену яичный белок, аккуратно вмешиваем в тесто
Формируем клёцки и отправляем в кипящую воду
Как только кнейдлах вплывут на поверхность воды, и вода вновь закипит, берём шумовку и аккуратно достаём их из кастрюли, выкладываем на доску, чтобы вода стекла. Долго кипятить нельзя, всё развалится и превратится в кашу!
Как только кнейдлах вплывут на поверхность воды, аккуратно достаём их из кастрюли
В тарелке смешиваем 2-3 чайных ложки сахара и половину чайной ложки молотой корицы.
Выкладываем кнейдлах в тарелку с сахарно-коричной смесью, обваливаем или посыпаем.
В тарелке смешиваем сахар и молотую корицу
Обваливаем кнейдлах сахарно-коричной смесью
Кнейдлах творожные готовы, сразу подаём на стол. Очень вкусно со сметаной. Приятного аппетита!
Кнейдлах творожные, или ленивые вареники по-еврейски, готовы
В кухнях разных стран есть похожие блюда. Кнели, клёцки, кнейдлах, ленивые вареники, ньокки – способ приготовления очень похож, и всегда и у всех получается вкусно!
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