Топ самых популярных блюд ирландской кухни

Ирландская кухня самобытна и интересна, но многие её блюда вы вполне сможете сделать дома своими руками. В статье рассматриваются рецепты самых популярных в Ирландии кулинарных шедевров.
Боксти
Боксти представляют собой сытные и аппетитные картофельные блины или оладьи, которые ирландцы часто готовят и очень любят. Набор продуктов будет следующим:
- полтора стакана достаточно жирного молока;
- полторы столовых ложки лимонного сока;
- 700 граммов картофеля;
- 100 г пшеничного масла;
- 200 г муки (пшеничной);
- чайная ложка (без горки) пищевой соды;
- полторы чайных ложки соли.
Описание процесса:
- Для начала вам надо сделать пахту: в молоко просто добавляйте отжатый из лимона сок, всё хорошо перемешивайте и минут на десять оставляйте. За это время смесь должна загустеть и напомнить густой кефир.
- Одну часть картофеля очищайте и отваривайте до полной готовности, затем толките до получения однородного пюре.
- Оставшуюся картошку чистите и в сыром виде трите на средней тёрке.
- Соединяйте сырой натёртый картофель с пюре, сюда добавляйте соду с солью, затем вводите и пахту. После тщательного перемешивания должно образоваться довольно плотное однородное тесто.
- Сливочное масло растапливайте в сковородке. Теперь начинайте жарить блины или оладьи. Если хотите получить блинчики, то заполняйте тестом всю сковороду, чтобы толщина слоя составила около 1,5 см. Оладьи выкладывайте порционно ложкой, разравнивайте.
- На слабом огне с каждой стороны жарьте до румяности оладушки или блинчик, осторожно переворачивайте, чтобы ничего не разваливалось.
Ирландское рагу
В топ 5 самых вкусных и популярных блюд ирландской кухни входит рагу, которое подаётся в качестве основного горячего блюда и готовится из следующих компонентов:
- полтора килограмма бараньей лопатки;
- десять картофелин средних размеров;
- три головки репчатого лука;
- семь зубцов чеснока (одна головка);
- три морковки;
- четыре стебля петрушки;
- 600-700 мл кипятка;
- ветка свежего розмарина;
- 50 мл масла (растительного или сливочного);
- по вкусу соль.
Приготовление несложное:
- Все овощи очищаются и нарезаются. Картошку можно резать достаточно крупными дольками или кубиками, лук – полукольцами, морковь – мелким кубиком или соломкой. Чеснок или порубите ножом, или пропустите через чесночный пресс-давилку.
- Мясо также режется достаточно крупными кусками.
- В казане или другой подходящей для приготовления рагу ёмкости прогревайте масло, выкладывайте сначала резанную баранину и обжаривайте минуту, чтобы вытопился жир. Далее добавляйте картошку, морковку и лук, спустя минуты три выкладывайте и чеснок.
- Кладите в казан также розмарин, чтобы он отдал весь своё аромат. Можно положить целую веточку, а потом извлечь её.
- Под крышкой тушите мясо с овощами на небольшом огне часа два.
- В самом конце солите ваше рагу, кладите рубленую свежую петрушку. Подавайте ирландское блюдо к столу!
Совет! Снять излишки жира с поверхности рагу можно кусочками льда.
Содовый хлеб
В домашних условиях вы легко сможете сделать содовый ирландский хлеб. И для него понадобится вот что:
- 450 граммов цельнозерновой муки;
- 200 граммов муки грубого помола (пшеничной);
- 500 миллилитров кефира;
- столовая полная ложка пищевой соды;
- чайная ложка соли.
Процесс состоит из таких этапов:
- В одной миске соединяйте муку двух видов с солью, тщательным образом перемешивайте. А для придания хлебу воздушности можно эту смесь также просеять, насытив её кислородом и разрыхлив.
- В кефир насыпайте соду, размешивайте её и оставляйте на несколько минут для активации процесса гашения.
- В муку медленно и постепенно вливайте кефир с содой, одновременно замешивая тесто. Оно в результате выйдет однородным и достаточно гладким.
- Противень застелите пергаментом, слегка смажьте маслом (любым: растительным или сливочным), чтобы дно хлеба не пригорало.
- Из теста формируйте круглую лепёшку, кладите её на пергамент, сверху посыпайте поверхность мукой, делайте крестообразный неглубокий надрез ножом (при выпекании тесто в любом случае будет растрескиваться).
- При 200 градусах ваш ирландский хлеб будет печься минут сорок пять. Когда он готов, при постукивании раздаётся глухой звук.
Колканнон
Попробуйте приготовить колканнон, по сути представляющий собой картофель с белокочанной капустой. И понадобятся вам такие продукты:
- примерно 600 граммов белокочанной капусты;
- килограмм картошки;
- по пучку свежей петрушки и зелёного лука;
- полный стакан молока;
- около 45-50 граммов сливочного масла;
- по вашему вкусу соль;
- молотый перец;
- по желанию бекон (граммов сто).
Рецепт:
- Картошку очищайте, режьте кусочками или дольками, заливайте прохладной водой и в кастрюле отравляйте вариться. Как только вода закипит, кладите соль. Потом под полузакрытой крышкой варите картофель до готовности (примерно минут 25 или 30).
- Капусту шинкуйте, обжаривайте в сковороде с маслом минут пять и ещё пять минут тушите. Далее добавляйте рубленую петрушку, соль, перец, томите всё ещё несколько минут.
- Лук рубите, молоко кипятите, в него выкладывайте зелёный рубленый лук и оставляйте смесь на несколько минут для настаивания.
- Готовую сваренную картошку толките без воды, добавляя молоко с зелёным луком.
- Теперь в сделанное картофельное пюре выкладывайте тушёную капусту, всё хорошенько перемешивайте.
- Если вы решили добавлять и бекон, его нарезайте слайсами и жарьте до золотистости, выкладывайте сверху на колканнон в порционные тарелки.
Совет! Если вы добавляете бекон, то обжарьте его сначала, а на вытопленном из нег жире тушите капусту.
Гуди
Гуди – это рецепт простейшего десерта Ирландии, напоминающего хлебный пудинг. Подготавливайте следующие продукты:
- 170 граммов зачерствевшего пшеничного хлеба;
- два стакана молока;
- семь-восемь столовых ложек сахарного песка (можно использовать коричневый);
- пакетик ванилина или немного ванильного экстракта;
- четверть чайной ложки корицы;
- тридцать граммов сливочного масла;
- по желанию щепотка мускатного ореха.
Описание:
- В сухой сковородке или на гриле подрумяньте кусочки пшеничного хлеба.
- В сотейнике или любой другой подходящей ёмкости вскипятите молоко, а затем сразу же вводите в него сахарный песок, корицу, ванилин и мускатный орех.
- Ваш чёрствый подрумяненный хлеб руками ломайте на кусочки средних размеров.
- Стеклянную или керамическую форму промазывайте по стенкам и дну размягчённым сливочным маслом. Укладывайте сюда кусочки хлеба.
- Заливайте хлеб (не до самого верха, то есть не полностью) горячим сладким молоком.
- Форму с ингредиентами минут на тридцать отправляйте в прогретую до 180 градусов духовку. В итоге хлеб впитает в себя всё молоко, став сладким и мягким.
- Подавать готовый гуди лучше тёплым, например, с ягодами, сливками, мёдом или тёртым шоколадом.
Непременно возьмите на вооружение такие рецепты и радуйте гостей или домочадцев новыми блюдами ирландской кухни.
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