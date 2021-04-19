Топ самых популярных блюд ирландской кухни

Ирландская кухня самобытна и интересна, но многие её блюда вы вполне сможете сделать дома своими руками. В статье рассматриваются рецепты самых популярных в Ирландии кулинарных шедевров.

Боксти

Боксти представляют собой сытные и аппетитные картофельные блины или оладьи, которые ирландцы часто готовят и очень любят. Набор продуктов будет следующим:

полтора стакана достаточно жирного молока;

полторы столовых ложки лимонного сока;

700 граммов картофеля;

100 г пшеничного масла;

200 г муки (пшеничной);

чайная ложка (без горки) пищевой соды;

полторы чайных ложки соли.

Описание процесса:

Для начала вам надо сделать пахту: в молоко просто добавляйте отжатый из лимона сок, всё хорошо перемешивайте и минут на десять оставляйте. За это время смесь должна загустеть и напомнить густой кефир. Одну часть картофеля очищайте и отваривайте до полной готовности, затем толките до получения однородного пюре. Оставшуюся картошку чистите и в сыром виде трите на средней тёрке. Соединяйте сырой натёртый картофель с пюре, сюда добавляйте соду с солью, затем вводите и пахту. После тщательного перемешивания должно образоваться довольно плотное однородное тесто. Сливочное масло растапливайте в сковородке. Теперь начинайте жарить блины или оладьи. Если хотите получить блинчики, то заполняйте тестом всю сковороду, чтобы толщина слоя составила около 1,5 см. Оладьи выкладывайте порционно ложкой, разравнивайте. На слабом огне с каждой стороны жарьте до румяности оладушки или блинчик, осторожно переворачивайте, чтобы ничего не разваливалось.

Ирландское рагу

В топ 5 самых вкусных и популярных блюд ирландской кухни входит рагу, которое подаётся в качестве основного горячего блюда и готовится из следующих компонентов:

полтора килограмма бараньей лопатки;

десять картофелин средних размеров;

три головки репчатого лука;

семь зубцов чеснока (одна головка);

три морковки;

четыре стебля петрушки;

600-700 мл кипятка;

ветка свежего розмарина;

50 мл масла (растительного или сливочного);

по вкусу соль.

Приготовление несложное:

Все овощи очищаются и нарезаются. Картошку можно резать достаточно крупными дольками или кубиками, лук – полукольцами, морковь – мелким кубиком или соломкой. Чеснок или порубите ножом, или пропустите через чесночный пресс-давилку. Мясо также режется достаточно крупными кусками. В казане или другой подходящей для приготовления рагу ёмкости прогревайте масло, выкладывайте сначала резанную баранину и обжаривайте минуту, чтобы вытопился жир. Далее добавляйте картошку, морковку и лук, спустя минуты три выкладывайте и чеснок. Кладите в казан также розмарин, чтобы он отдал весь своё аромат. Можно положить целую веточку, а потом извлечь её. Под крышкой тушите мясо с овощами на небольшом огне часа два. В самом конце солите ваше рагу, кладите рубленую свежую петрушку. Подавайте ирландское блюдо к столу!

Совет! Снять излишки жира с поверхности рагу можно кусочками льда.

Содовый хлеб

В домашних условиях вы легко сможете сделать содовый ирландский хлеб. И для него понадобится вот что:

450 граммов цельнозерновой муки;

200 граммов муки грубого помола (пшеничной);

500 миллилитров кефира;

столовая полная ложка пищевой соды;

чайная ложка соли.

Процесс состоит из таких этапов:

В одной миске соединяйте муку двух видов с солью, тщательным образом перемешивайте. А для придания хлебу воздушности можно эту смесь также просеять, насытив её кислородом и разрыхлив. В кефир насыпайте соду, размешивайте её и оставляйте на несколько минут для активации процесса гашения. В муку медленно и постепенно вливайте кефир с содой, одновременно замешивая тесто. Оно в результате выйдет однородным и достаточно гладким. Противень застелите пергаментом, слегка смажьте маслом (любым: растительным или сливочным), чтобы дно хлеба не пригорало. Из теста формируйте круглую лепёшку, кладите её на пергамент, сверху посыпайте поверхность мукой, делайте крестообразный неглубокий надрез ножом (при выпекании тесто в любом случае будет растрескиваться). При 200 градусах ваш ирландский хлеб будет печься минут сорок пять. Когда он готов, при постукивании раздаётся глухой звук.

Колканнон

Попробуйте приготовить колканнон, по сути представляющий собой картофель с белокочанной капустой. И понадобятся вам такие продукты:

примерно 600 граммов белокочанной капусты;

килограмм картошки;

по пучку свежей петрушки и зелёного лука;

полный стакан молока;

около 45-50 граммов сливочного масла;

по вашему вкусу соль;

молотый перец;

по желанию бекон (граммов сто).

Рецепт:

Картошку очищайте, режьте кусочками или дольками, заливайте прохладной водой и в кастрюле отравляйте вариться. Как только вода закипит, кладите соль. Потом под полузакрытой крышкой варите картофель до готовности (примерно минут 25 или 30). Капусту шинкуйте, обжаривайте в сковороде с маслом минут пять и ещё пять минут тушите. Далее добавляйте рубленую петрушку, соль, перец, томите всё ещё несколько минут. Лук рубите, молоко кипятите, в него выкладывайте зелёный рубленый лук и оставляйте смесь на несколько минут для настаивания. Готовую сваренную картошку толките без воды, добавляя молоко с зелёным луком. Теперь в сделанное картофельное пюре выкладывайте тушёную капусту, всё хорошенько перемешивайте. Если вы решили добавлять и бекон, его нарезайте слайсами и жарьте до золотистости, выкладывайте сверху на колканнон в порционные тарелки.

Совет! Если вы добавляете бекон, то обжарьте его сначала, а на вытопленном из нег жире тушите капусту.

Гуди

Гуди – это рецепт простейшего десерта Ирландии, напоминающего хлебный пудинг. Подготавливайте следующие продукты:

170 граммов зачерствевшего пшеничного хлеба;

два стакана молока;

семь-восемь столовых ложек сахарного песка (можно использовать коричневый);

пакетик ванилина или немного ванильного экстракта;

четверть чайной ложки корицы;

тридцать граммов сливочного масла;

по желанию щепотка мускатного ореха.

Описание:

В сухой сковородке или на гриле подрумяньте кусочки пшеничного хлеба. В сотейнике или любой другой подходящей ёмкости вскипятите молоко, а затем сразу же вводите в него сахарный песок, корицу, ванилин и мускатный орех. Ваш чёрствый подрумяненный хлеб руками ломайте на кусочки средних размеров. Стеклянную или керамическую форму промазывайте по стенкам и дну размягчённым сливочным маслом. Укладывайте сюда кусочки хлеба. Заливайте хлеб (не до самого верха, то есть не полностью) горячим сладким молоком. Форму с ингредиентами минут на тридцать отправляйте в прогретую до 180 градусов духовку. В итоге хлеб впитает в себя всё молоко, став сладким и мягким. Подавать готовый гуди лучше тёплым, например, с ягодами, сливками, мёдом или тёртым шоколадом.

Непременно возьмите на вооружение такие рецепты и радуйте гостей или домочадцев новыми блюдами ирландской кухни.