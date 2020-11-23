Мятные шоколадные трюфели. Простой рецепт

Сделать домашние шоколадные конфеты гораздо легче, чем вы думаете!

Да, иногда купить что-то готовое проще и быстрее, но во-первых, не понятно, из чего они их делают, что конфеты хранятся месяцами. А во-вторых, их вкус так часто разочаровывает, что остается только разочаровываться из-за бесполезных и безвкусных калорий.

В интернете достаточно много рецептов тортов и печений, но что насчет конфет? Мы подскажем хороший рецепт конфет “трюфель”. И будут это не просто трюфели, а настоящие домашние мятные шоколадные.

wallbox.ru

Несколько полезных советов

Чтобы конфеты получились вкусными:

шоколад берите хороший (не экономьте), без лишних добавок;

сливки — жирные (33%);

мяту конечно лучше свежую (моя за время отпуска завяла, поэтому пришлось брать сушеную);

обваливать можно в какао или молотых орехах.

А далее ничего сложного:

Ингредиенты

100г шоколада (молочного или горького)

50г жирных сливок (33%)

1/2 ч. л. сушеной мяты (или 10 листочков свежей)

4 ст. л. какао-порошка (или молотых орехов) для обсыпки

Приготовление

Шаг 1. В ковшике нагрейте сливки до кипения, добавьте мяты и дайте настояться 20 минут.

Шаг 2. Растопите шоколад на водяной бане.

Шаг 3. Процедите горячие сливки в шоколад и хорошо перемешайте.

Если используете сухую мяту, то процеживать лучше через марлю.

Поставьте смесь в холодильник на 40 минут, чтобы она загустела.

Шаг 4. Из получившегося ганаша слепите руками шарики и обваляйте их в какао-порошке или молотых орехах.

Шаг 5. Получившиеся конфеты храните в холодильнике до 7 дней.