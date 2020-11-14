Ананасовый салат "Солнышко". Ни одно застолье не обходится без него

Пусть за окном уже холодает и солнца становится все меньше, а мы будем греться на кухне. Этот ананасовый салат — мой самый любимый салат. Впервые я попробовала его в кафе еще 12 лет назад, и с тех пор ни одно застолье не обходится без него. Салат получается очень сочным, с приятным вкусом ананасов.

Ингредиенты

Консервированные ананасы — 1 банка

Консервированные шампиньоны — 1 банка

Растительное масло — 1 ст. ложка

Куриное филе отварное — 250 г

Сыр твердый — 250 г

Соль — по вкусу

Майонез — по вкусу

Приготовление

1. Слить воду с шампиньонов, если у вас целые грибы, то нарезать на кусочки. Разогреть сковороду и слегка обжарить их на растительном масле. Можно взять и свежие грибы, тогда жарить до готовности.

2. С ананасов тоже слить сироп, нарезать кубиками. Отложить пару долек для украшения.

3. Куриное филе нарезать на кусочки. Сыр натереть на терке, отложить 30 г для украшения. Перемешать ананасы, грибы, сыр и курицу.

4. Добавить майонез и соль по вкусу, перемешать. В салатницу выложить готовый салат, посыпать сверху сыром и украсить ананасом. Приятного аппетита!

Приятного аппетита!