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Ананасовый салат "Солнышко". Ни одно застолье не обходится без него

Пусть за окном уже холодает и солнца становится все меньше, а мы будем греться на кухне. Этот ананасовый салат — мой самый любимый салат. Впервые я попробовала его в кафе еще 12 лет назад, и с тех пор ни одно застолье не обходится без него. Салат получается очень сочным, с приятным вкусом ананасов. 

Ананасовый салат "Солнышко". Ни одно застолье не обходится без него

Ингредиенты

  • Консервированные ананасы — 1 банка
  • Консервированные шампиньоны — 1 банка
  • Растительное масло — 1 ст. ложка
  • Куриное филе отварное — 250 г
  • Сыр твердый — 250 г
  • Соль — по вкусу
  • Майонез — по вкусу

Приготовление

1. Слить воду с шампиньонов, если у вас целые грибы, то нарезать на кусочки. Разогреть сковороду и слегка обжарить их на растительном масле. Можно взять и свежие грибы, тогда жарить до готовности.

Ананасовый салат "Солнышко". Ни одно застолье не обходится без него

2. С ананасов тоже слить сироп, нарезать кубиками. Отложить пару долек для украшения.

Ананасовый салат "Солнышко". Ни одно застолье не обходится без него

3. Куриное филе нарезать на кусочки. Сыр натереть на терке, отложить 30 г для украшения. Перемешать ананасы, грибы, сыр и курицу. 

Ананасовый салат "Солнышко". Ни одно застолье не обходится без него

4. Добавить майонез и соль по вкусу, перемешать. В салатницу выложить готовый салат, посыпать сверху сыром и украсить ананасом. Приятного аппетита!

Ананасовый салат "Солнышко". Ни одно застолье не обходится без него

Приятного аппетита!

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