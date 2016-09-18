БУДЕТ ВКУСНО!

129 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яков1 Блюмкин22 января, 14:16
    Извините, пропустил. Спасибо за рецепт.Тефтели с капусто...
  • ЭдиСон ХХХ22 января, 14:13
    "...Кстати, квашенную капусту можно заменить на свежую. " - видимо вы пропустилиТефтели с капусто...
  • Яков1 Блюмкин22 января, 12:42
    А со свежей капустой можно? Добавить помидоров, кабачков, натереть морковку.Тефтели с капусто...

Запеченные баклажаны с сыром и яйцом под сметанно-майонезным соусом

Картинки по запросу

Фаршированные баклажаны по этому рецепту получаются нежными и ароматными. Блюдо прекрасно впишется в Ваш праздничный стол или просто станет прекрасным ужином, а хозяйка не останется без похвалы. Готовьте с удовольствием!

Источник

СоусыОвощные блюдавкуснобаклажаныкулинария
1
Обсудить

Картина дня

наверх