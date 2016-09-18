Запеченные баклажаны с сыром и яйцом под сметанно-майонезным соусом

Фаршированные баклажаны по этому рецепту получаются нежными и ароматными. Блюдо прекрасно впишется в Ваш праздничный стол или просто станет прекрасным ужином, а хозяйка не останется без похвалы. Готовьте с удовольствием!
Фаршированные баклажаны по этому рецепту получаются нежными и ароматными. Блюдо прекрасно впишется в Ваш праздничный стол или просто станет прекрасным ужином, а хозяйка не останется без похвалы. Готовьте с удовольствием!
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