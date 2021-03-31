После зимнего сезона на полках осталось еще много банок варенья. А скоро-то уже свежие ягоды пойдут! Выбрасывать продукты я не привыкла, поэтому научилась делать мармелад всего из трех ингредиентов. Причем один из них — обычная вода!

Мармелад из варенья готовится быстро и просто. С рецептом справится даже ребенок. Можете брать любое варенье, которое есть на ваших полках: вишневое, клубничное, смородиновое. А главное, вы будете уверены, что никакой химии в десерте нет!

Ингредиенты

Смородиновое варенье 200 г Вода 200 мл Агар-агар 10 г

Приготовление

Залейте агар-агар холодной водой и оставьте на 10 минут для набухания. Процедите смесь в сотейник и доведите до кипения. Затем добавьте процеженное через сито варенье. Снова доведите до кипения и варите еще 2–3 минуты, постоянно помешивая. Дайте массе остыть 10 минут, а затем перелейте ее в форму, застеленную пищевой пленкой. 30–40 минут десерт должен постоять при комнатной температуре, а затем можно перемещать его в холодильник. Извлеките мармелад из формы и нарежьте порционными кусочками.

Если хотите сделать домашний мармелад более нарядным, перед подачей на стол можно обвалять его в кокосовой стружке, сахаре или в сахарной пудре.

Кстати, вместо варенья можно использовать отваренные замороженные ягоды, если такие залежались в вашей морозилке.