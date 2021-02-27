Фаршированная сельдь "Калейдоскоп"

Спешу вас угостить вкуснейшей фаршированной сельдью. Шикарная закуска, которая украсит любой ваш праздничный стол! Выглядит очень красиво и красочно, а на вкус еще лучше! Я готовлю всегда двойную порцию - улетает мгновенно. Непременно попробуйте и вы! Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

1 крупная слабосоленая сельдь

100 гр. сливочного сыра

100 гр. майонеза, или сметаны (кто, что больше любит)



1/2 небольшой отварной моркови



1/2 красного сладкого перца (если перец крупный, то хватит и 1/3 части)



1 яйцо, сваренное вкрутую



1 маленькая фиолетовая луковица



1 небольшой маринованный огурец



2-3 веточки укропа или петрушки



2 ст.л. желатина



соль, молотый черный перец по вкусу



Приготовление:

Сельдь почистить, разделить на два филе, достать косточки.

Желатин залить 50 мл. холодной кипяченой воды и дать набухнуть минут 20. Затем растопить на водяной бане.

Отварную морковь, яйцо, перец и лук нарезать небольшими кубиками. Зелень мелко порубить ножом. Все смешать, добавить сливочный сыр и майонез (сметану), перемешать. Посолить, поперчить по вкусу, влить растопленный желатин и еще раз хорошо перемешать.

На пищевую пленку выложить одно филе внутренней стороной наверх.

На филе выложить половину подготовленной начинки, затем разложить одним слоем маринованный огурец, нарезанный тонкими ломтиками.

Сверху выложить оставшуюся начинку и накрыть вторым филе сельди внутренней стороной вниз.

Затем, фаршированную сельдь плотно завернуть пищевой пленкой и положить в холодильник на 4-5 часов, или на ночь.

После чего, освободить сельдь от пленки и острым ножом нарезать на кусочки.

Все! Подаем к столу и наслаждаемся!!!

Приятного вам аппетита!!!