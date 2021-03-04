Мои дети — те еще манипуляторы. Но со мной их штучки не работают. А вот приехавшая в гости сестра поддалась сразу. Она баловала их разными сладостями, пока я не поймала ее на горячем. Ругать не стала, а решила научить добросердечную тетю, как приготовить полезный десерт из ряженки с какао. Он и вкусный, и безвредный.

Если не считать время на заморозку, само суфле готовится буквально 5 минут. Легкий шоколадный десерт понравится и приверженцам правильного питания. Ведь сделан из натуральных продуктов. Сахар можно заменить на менее калорийный подсластитель, тогда и фигура останется в порядке. Как по мне, так одни плюсы!

Ингредиенты

Ряженка 300 г Сахар 2 ч. л. Какао-порошок 2 ч. л. Желатин 10 г Вода 50 мл

Приготовление

Смешайте ряженку с сахаром и какао. Взбейте массу блендером так, чтобы на поверхности появилось много пузырьков. Залейте желатин холодной кипяченой водой и оставьте на 10 минут. Затем распустите в микроволновке и добавьте к ряженке. Хорошо перемешайте. Разлейте десерт по формочкам, накройте пленкой и уберите в холодильник на 2–3 часа.

Этот молочный десерт я часто готовлю своим малышам. По вкусу он напоминает шоколадное мороженое, но намного полезнее. Иногда добавляю в лакомство бананы или ягоды.

Мне, например, безумно нравится с клубникой. Приготовьте и вы этот чудесный десерт из ряженки.