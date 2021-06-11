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Топ-5 летних холодных супов

С приходом тепла хочется сменить не только гардероб, но и ежедневное меню. Согласны? Легкие и аппетитные холодные супы – отличный вариант для разнообразия. Ловите интересную подборку рецептов!

1. Легкий суп на квасе

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Весенние овощи, отварной картофель, много зелени и квас – чудесное сочетание для легкого обеда.

Ингредиенты:

  • Отварной картофель – 2 шт.;
  • Огурец – 1 шт.;
  • Редис – 10-15 шт.;
  • Отварное яйцо – 2 шт.;
  • Сметана – 100 г;
  • Квас – 1 л;
  • Соль, специи – по вкусу;
  • Зелень – 1 пучок.

Топ-5 летних холодных супов

Отварной картофель и яйца остудите, очистите и нарежьте кубиками. Следом нарежьте огурец и редис. Соедините все ингредиенты и заправьте сметаной, добавьте по вкусу соль и перец. Влейте квас, добавьте мелко нарезанную зелень и уберите в холодильник минимум на час перед подачей.

2. Суп с курицей, картофелем и шпинатом

Топ-5 летних холодных супов

Этот супчик со свежим молодым шпинатом можно заправить не только сывороткой, но и минеральной водой. Получается очень освежающее весеннее блюдо.

Нам понадобится:

  • Отварная куриная грудка – 1 шт.;
  • Отварной картофель – 2 шт.;
  • Отварное яйцо – 2-3 шт.;
  • Шпинат – 2 пучка;
  • Свежая зелень – 1-2 пучка;
  • Сметана – 1 стакан;
  • Сыворотка – 1 л;
  • Соль и специи – по вкусу.

Топ-5 летних холодных супов

Небольшими кубиками нарежьте картофель, яйца и курицу, выложите в кастрюлю.

Вымойте и обсушите зелень и шпинат, измельчите и добавьте к остальным ингредиентам. Заправьте сметаной, посолите и поперчите по вкусу. В конце влейте сыворотку и перемешайте. Перед подачей суп лучше охладить.

3. Холодник в булочке

Топ-5 летних холодных супов

Этот суп удивит вас не только своим вкусом, но и подачей.

Ингредиенты:

  • Булочки с кунжутом – 4-6 шт.;
  • Отварная свёкла – 1 шт.;
  • Огурец – 2 шт.;
  • Отварные яйца – 3-4 шт.;
  • Зелень – 1 пучок;
  • Соль, сахар, специи – по вкусу;
  • Жирный кефир – 1 л.

Топ-5 летних холодных супов

Первым делом займитесь булочками. Аккуратно срежьте верхушку и удалите мякоть из середины. Выложите их на противень и отправьте в разогретую до 150 градусов духовку минут на 15. Булочки должны хорошо подсохнуть, но не передержите! Для приготовления супа соедините в кастрюле нарезанные яйца, огурец (можно очистить от кожуры), свёклу (можно натереть на терке). Добавьте измельченную зелень, соль и щепотку сахара, специи по вкусу. Все перемешайте и влейте кефир. Перед подачей на стол разлейте суп по приготовленным булочкам.

4. Зеленый гаспачо

Топ-5 летних холодных супов

Если вы любите классический томатный холодный суп, обязательно попробуйте этот интересный вариант с огурцом, авокадо и базиликом.

Нам понадобится:

  • Авокадо – 1 шт.;
  • Огурец – 1 шт.;
  • Базилик – 1/3 пучка;
  • Чеснок – 1-2 зубчика;
  • Вода – 500 мл;
  • Лайм – 1 шт.;
  • Зеленый лук – 1/3 пучка;
  • Соль и специи – по вкусу.

В чашу блендера отправьте мякоть авокадо, очищенный от кожицы огурец, чеснок, зелень и сок лайма. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте воду и взбейте до однородности. Готовый суп отправьте в холодильник на часик до подачи.

5. Суп из зеленого горошка с мятой

Топ-5 летних холодных супов

Мята может придать потрясающий вкус и аромат не только чаю или салату, но и супу. Сочетание с нежным горошком – невероятное!

Ингредиенты:

  • Зеленый горошек – 400 г;
  • Мята – 1/3 пучка;
  • Базилик – 1/3 пучка;
  • Сливки – 2 ст. л.;
  • Сливочное масло – 2 ст. л.;
  • Луковица – 1 шт.;
  • Овощной бульон или вода – 500 мл;
  • Соль и специи – по вкусу.

На сковороде с высокими бортами или в кастрюльке растопите сливочное масло. Обжарьте измельченный лук до легкого золотистого цвета. Добавьте горошек и влейте воду или бульон. Тушите на среднем огне 2-3 минуты. Выложите горошек в чашу блендера, добавьте вымытую и просушенную мяту и базилик, посолите и поперчите по вкусу. Измельчите суп до консистенции однородного пюре. Охладите и перед подачей дополните сливками.

Пробуйте разные варианты ингредиентов для холодных супов и выбирайте тот, что вам больше по душе.

 

 

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