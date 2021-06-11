Топ-5 летних холодных супов

С приходом тепла хочется сменить не только гардероб, но и ежедневное меню. Согласны? Легкие и аппетитные холодные супы – отличный вариант для разнообразия. Ловите интересную подборку рецептов!
1. Легкий суп на квасе
Весенние овощи, отварной картофель, много зелени и квас – чудесное сочетание для легкого обеда.
Ингредиенты:
- Отварной картофель – 2 шт.;
- Огурец – 1 шт.;
- Редис – 10-15 шт.;
- Отварное яйцо – 2 шт.;
- Сметана – 100 г;
- Квас – 1 л;
- Соль, специи – по вкусу;
- Зелень – 1 пучок.
Отварной картофель и яйца остудите, очистите и нарежьте кубиками. Следом нарежьте огурец и редис. Соедините все ингредиенты и заправьте сметаной, добавьте по вкусу соль и перец. Влейте квас, добавьте мелко нарезанную зелень и уберите в холодильник минимум на час перед подачей.
2. Суп с курицей, картофелем и шпинатом
Этот супчик со свежим молодым шпинатом можно заправить не только сывороткой, но и минеральной водой. Получается очень освежающее весеннее блюдо.
Нам понадобится:
- Отварная куриная грудка – 1 шт.;
- Отварной картофель – 2 шт.;
- Отварное яйцо – 2-3 шт.;
- Шпинат – 2 пучка;
- Свежая зелень – 1-2 пучка;
- Сметана – 1 стакан;
- Сыворотка – 1 л;
- Соль и специи – по вкусу.
Небольшими кубиками нарежьте картофель, яйца и курицу, выложите в кастрюлю.Вымойте и обсушите зелень и шпинат, измельчите и добавьте к остальным ингредиентам. Заправьте сметаной, посолите и поперчите по вкусу. В конце влейте сыворотку и перемешайте. Перед подачей суп лучше охладить.
3. Холодник в булочке
Этот суп удивит вас не только своим вкусом, но и подачей.
Ингредиенты:
- Булочки с кунжутом – 4-6 шт.;
- Отварная свёкла – 1 шт.;
- Огурец – 2 шт.;
- Отварные яйца – 3-4 шт.;
- Зелень – 1 пучок;
- Соль, сахар, специи – по вкусу;
- Жирный кефир – 1 л.
Первым делом займитесь булочками. Аккуратно срежьте верхушку и удалите мякоть из середины. Выложите их на противень и отправьте в разогретую до 150 градусов духовку минут на 15. Булочки должны хорошо подсохнуть, но не передержите! Для приготовления супа соедините в кастрюле нарезанные яйца, огурец (можно очистить от кожуры), свёклу (можно натереть на терке). Добавьте измельченную зелень, соль и щепотку сахара, специи по вкусу. Все перемешайте и влейте кефир. Перед подачей на стол разлейте суп по приготовленным булочкам.
4. Зеленый гаспачо
Если вы любите классический томатный холодный суп, обязательно попробуйте этот интересный вариант с огурцом, авокадо и базиликом.
Нам понадобится:
- Авокадо – 1 шт.;
- Огурец – 1 шт.;
- Базилик – 1/3 пучка;
- Чеснок – 1-2 зубчика;
- Вода – 500 мл;
- Лайм – 1 шт.;
- Зеленый лук – 1/3 пучка;
- Соль и специи – по вкусу.
В чашу блендера отправьте мякоть авокадо, очищенный от кожицы огурец, чеснок, зелень и сок лайма. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте воду и взбейте до однородности. Готовый суп отправьте в холодильник на часик до подачи.
5. Суп из зеленого горошка с мятой
Мята может придать потрясающий вкус и аромат не только чаю или салату, но и супу. Сочетание с нежным горошком – невероятное!
Ингредиенты:
- Зеленый горошек – 400 г;
- Мята – 1/3 пучка;
- Базилик – 1/3 пучка;
- Сливки – 2 ст. л.;
- Сливочное масло – 2 ст. л.;
- Луковица – 1 шт.;
- Овощной бульон или вода – 500 мл;
- Соль и специи – по вкусу.
На сковороде с высокими бортами или в кастрюльке растопите сливочное масло. Обжарьте измельченный лук до легкого золотистого цвета. Добавьте горошек и влейте воду или бульон. Тушите на среднем огне 2-3 минуты. Выложите горошек в чашу блендера, добавьте вымытую и просушенную мяту и базилик, посолите и поперчите по вкусу. Измельчите суп до консистенции однородного пюре. Охладите и перед подачей дополните сливками.
Пробуйте разные варианты ингредиентов для холодных супов и выбирайте тот, что вам больше по душе.
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