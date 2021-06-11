Топ-5 летних холодных супов

С приходом тепла хочется сменить не только гардероб, но и ежедневное меню. Согласны? Легкие и аппетитные холодные супы – отличный вариант для разнообразия. Ловите интересную подборку рецептов!

1. Легкий суп на квасе

Весенние овощи, отварной картофель, много зелени и квас – чудесное сочетание для легкого обеда.

Ингредиенты:

Отварной картофель – 2 шт.;

Огурец – 1 шт.;

Редис – 10-15 шт.;

Отварное яйцо – 2 шт.;

Сметана – 100 г;

Квас – 1 л;

Соль, специи – по вкусу;

Зелень – 1 пучок.

Отварной картофель и яйца остудите, очистите и нарежьте кубиками. Следом нарежьте огурец и редис. Соедините все ингредиенты и заправьте сметаной, добавьте по вкусу соль и перец. Влейте квас, добавьте мелко нарезанную зелень и уберите в холодильник минимум на час перед подачей.

2. Суп с курицей, картофелем и шпинатом

Этот супчик со свежим молодым шпинатом можно заправить не только сывороткой, но и минеральной водой. Получается очень освежающее весеннее блюдо.

Нам понадобится:

Отварная куриная грудка – 1 шт.;

Отварной картофель – 2 шт.;

Отварное яйцо – 2-3 шт.;

Шпинат – 2 пучка;

Свежая зелень – 1-2 пучка;

Сметана – 1 стакан;

Сыворотка – 1 л;

Соль и специи – по вкусу.

Небольшими кубиками нарежьте картофель, яйца и курицу, выложите в кастрюлю.

3. Холодник в булочке

Вымойте и обсушите зелень и шпинат, измельчите и добавьте к остальным ингредиентам. Заправьте сметаной, посолите и поперчите по вкусу. В конце влейте сыворотку и перемешайте. Перед подачей суп лучше охладить.

Этот суп удивит вас не только своим вкусом, но и подачей.

Ингредиенты:

Булочки с кунжутом – 4-6 шт.;

Отварная свёкла – 1 шт.;

Огурец – 2 шт.;

Отварные яйца – 3-4 шт.;

Зелень – 1 пучок;

Соль, сахар, специи – по вкусу;

Жирный кефир – 1 л.

Первым делом займитесь булочками. Аккуратно срежьте верхушку и удалите мякоть из середины. Выложите их на противень и отправьте в разогретую до 150 градусов духовку минут на 15. Булочки должны хорошо подсохнуть, но не передержите! Для приготовления супа соедините в кастрюле нарезанные яйца, огурец (можно очистить от кожуры), свёклу (можно натереть на терке). Добавьте измельченную зелень, соль и щепотку сахара, специи по вкусу. Все перемешайте и влейте кефир. Перед подачей на стол разлейте суп по приготовленным булочкам.

4. Зеленый гаспачо

Если вы любите классический томатный холодный суп, обязательно попробуйте этот интересный вариант с огурцом, авокадо и базиликом.

Нам понадобится:

Авокадо – 1 шт.;

Огурец – 1 шт.;

Базилик – 1/3 пучка;

Чеснок – 1-2 зубчика;

Вода – 500 мл;

Лайм – 1 шт.;

Зеленый лук – 1/3 пучка;

Соль и специи – по вкусу.

В чашу блендера отправьте мякоть авокадо, очищенный от кожицы огурец, чеснок, зелень и сок лайма. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте воду и взбейте до однородности. Готовый суп отправьте в холодильник на часик до подачи.

5. Суп из зеленого горошка с мятой

Мята может придать потрясающий вкус и аромат не только чаю или салату, но и супу. Сочетание с нежным горошком – невероятное!

Ингредиенты:

Зеленый горошек – 400 г;

Мята – 1/3 пучка;

Базилик – 1/3 пучка;

Сливки – 2 ст. л.;

Сливочное масло – 2 ст. л.;

Луковица – 1 шт.;

Овощной бульон или вода – 500 мл;

Соль и специи – по вкусу.

На сковороде с высокими бортами или в кастрюльке растопите сливочное масло. Обжарьте измельченный лук до легкого золотистого цвета. Добавьте горошек и влейте воду или бульон. Тушите на среднем огне 2-3 минуты. Выложите горошек в чашу блендера, добавьте вымытую и просушенную мяту и базилик, посолите и поперчите по вкусу. Измельчите суп до консистенции однородного пюре. Охладите и перед подачей дополните сливками.

Пробуйте разные варианты ингредиентов для холодных супов и выбирайте тот, что вам больше по душе.