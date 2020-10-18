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Турецкая базлама на молоке

Турецкая базлама на молоке

После первого визита в Турцию я словно перевоплотилась. Еда этой сказочной страны стала мои фетишем. От их сладостей просто с ума схожу, а выпечка до сих пор не дает покоя. Первое время искала турецкие лепешки во всех пекарнях города. А потом базлама начала появляться на столе чаще. Я нашла дельный рецепт!

Чтобы приготовить турецкую лепешку, вам понадобится всего четыре основных ингредиента. Базлама на молоке — простая выпечка, которую готовят на сухой сковороде. Вкус изделий не насыщен, из-за чего подходит как к супу, так и ко второму. Рекомендую попробовать!

Турецкая базлама на молоке

Ингредиенты

Молоко 180 мл
Вода 180 мл
Дрожжи 10 г
Пшеничная мука 550 г
Соль 1 ч. л.
Сливочное масло 75 г
Петрушка 15 г
Чеснок 1 зуб.

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте воду с молоком комнатной температуры. В жидкости растворите быстродействующие дрожжи. Добавьте соль, просейте в миску муку.
  2. Замесите мягкое тесто, оно не должно липнуть к рукам. Накройте его пленкой и оставьте в теплом месте на час или полтора. Оно должно увеличиться в размере примерно вдвое.Турецкая базлама на молоке
  3. Готовое тесто обомните, разделите на 4 шарика. Их раскатайте в лепешки толщиной около сантиметра. Хорошо разогрейте сковороду, масло не добавляйте.
  4. Готовьте лепешки с обеих сторон примерно по 1 минуте. Изделие должно раздуться и стать румяным. Растопите сливочное масло. В него добавьте соль и пропущенный через пресс чеснок.
  5. Туда же отправьте рубленую зелень (петрушку или укроп). Перемешайте ингредиенты венчиком. Этой смесью смажьте готовые еще горячие лепешки. Подавайте их к столу теплыми.Турецкая базлама на молоке

Хоть базлама и турецкая лепешка, но я ее подаю к любимому харчо. Перед таким пикантным восточным обедом сложно устоять. В это сложно поверить, но с недавних пор турецкие лепешки заменили на моей кухне традиционный хлеб. Готовлю их часто, поэтому они всегда свежие. А вкусные-то какие!

 

 

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