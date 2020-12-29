Свернули капусту в конверт и добавили внутрь курицу: проще и вкуснее голубцов

На приготовление классических голубцов обычно уходит не меньше половины вечера, а недоработать их очень просто. Удобнее будет сделать немного иначе: свернем капустные листы в конверт и начинкой положим курицу с сыром — получится даже вкуснее голубцов.

На 1 среднего размера вилок капусты нам нужно взять 300 граммов картофеля, столько же копченой куриной грудки, 50 граммов любого сыра, 2 яйца, чайную ложку паприки, черный перец, соль и растительное масло.

Берем капусту, делаем глубокие надрезы у кочерыжки, кладем капусту в пакет и ставим в микроволновку на максимальную мощность на 13 минут. Затем аккуратно разделяем кочан по листьям.

Курицу режем небольшими кубиками, картошку варим и толчем в пюре с добавлением сливочного масла, соли, перца, рубленой зелени и натертым твердым сыром. Затем к пюре добавляем и курицу. Эту начинку выкладываем порционно на листьях, сами листья заворачиваем конвертом.

В отдельной емкости взбиваем венчиком яйца с солью, паприкой, специями и небольшим количеством муки — у нас получился кляр. Теперь разогреваем на сковороде растительное масло. Каждый конверт обмакиваем в кляр и быстро обжариваем с обеих сторон.

Видеорецепт:

Подайте получившиеся капустные конверты со свежей сметаной.