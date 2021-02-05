Печеные пирожки с капустой

Пирожки простые, но очень вкусные. Они быстро готовятся из теста на сметане. Яйца не используются, и это делает тесто нежным, мягким. Вымешивать такое тесто долго нельзя, иначе оно затянется. Мне этот рецепт нравится больше всего тем, что пирожки не жарятся, а выпекаются.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Тесто

сливочное масло 50 г сметана 15% 150 г соль 3 щепотки сахар 1 ч. л. разрыхлитель 1 ч. л. пшеничная мука 220 г

Начинка

капуста белокочанная 300 г лук белый 1 шт. морковь 1 шт. сливочное масло 1 ст. л. растительное масло 1 ст. л.

Для смазывания

яйца куриные 1 шт.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/5

Вначале приготовим начинку. Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на смеси сливочного и растительного масла до мягкости. Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку. Потушить еще минуты 3. Капусту нашинковать, слегка перетереть с солью и выложить на сковороду. Перемешать, добавить немного воды и тушить под крышкой до мягкости капусты и выпаривания лишней воды. Также готовим начинку с кислой капустой. Дайте начинке полностью остыть.

ШАГ 2/5

Духовку включите на 200°C. Для теста смешайте муку с разрыхлителем и солью. Просейте.

ШАГ 3/5

Мягкое масло смешать со сметаной и сахаром. Частями вводить муку, вначале перемешивая ложкой, затем руками быстро замешивая мягкое тесто.

Тесто разделите на 16 кусочков, каждый раскатайте в лепешечку, выложите начинку и сформируйте пирожки. Смажьте яйцом.

ШАГ 4/5

Выпекайте 20–25 минут.

ШАГ 5/5

Особенно хороши пирожки теплыми.