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Печеные пирожки с капустой

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Печеные пирожки с капустой

Пирожки простые, но очень вкусные. Они быстро готовятся из теста на сметане. Яйца не используются, и это делает тесто нежным, мягким. Вымешивать такое тесто долго нельзя, иначе оно затянется. Мне этот рецепт нравится больше всего тем, что пирожки не жарятся, а выпекаются.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Тесто

 50 г
150 г
3 щепотки
1 ч. л.
1 ч. л.
220 г

 

Начинка

 300 г
1 шт.
1 шт.
1 ст. л.
1 ст. л.

 

Для смазывания

 1 шт.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/5

Печеные пирожки с капустой

Вначале приготовим начинку. Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на смеси сливочного и растительного масла до мягкости. Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку. Потушить еще минуты 3. Капусту нашинковать, слегка перетереть с солью и выложить на сковороду. Перемешать, добавить немного воды и тушить под крышкой до мягкости капусты и выпаривания лишней воды. Также готовим начинку с кислой капустой. Дайте начинке полностью остыть.

 ШАГ 2/5

Печеные пирожки с капустой

Духовку включите на 200°C. Для теста смешайте муку с разрыхлителем и солью. Просейте.

Мягкое масло смешать со сметаной и сахаром. Частями вводить муку, вначале перемешивая ложкой, затем руками быстро замешивая мягкое тесто.

 ШАГ 3/5

Печеные пирожки с капустой

Тесто разделите на 16 кусочков, каждый раскатайте в лепешечку, выложите начинку и сформируйте пирожки. Смажьте яйцом.

 ШАГ 4/5

Печеные пирожки с капустой

Выпекайте 20–25 минут.

 ШАГ 5/5

Печеные пирожки с капустой

Особенно хороши пирожки теплыми.

 

 

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