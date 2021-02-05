Печеные пирожки с капустой

Пирожки простые, но очень вкусные. Они быстро готовятся из теста на сметане. Яйца не используются, и это делает тесто нежным, мягким. Вымешивать такое тесто долго нельзя, иначе оно затянется. Мне этот рецепт нравится больше всего тем, что пирожки не жарятся, а выпекаются.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ
Тесто
|50 г
|150 г
|3 щепотки
|1 ч. л.
|1 ч. л.
|220 г
Начинка
|300 г
|1 шт.
|1 шт.
|1 ст. л.
|1 ст. л.
Для смазывания
|1 шт.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/5
Вначале приготовим начинку. Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на смеси сливочного и растительного масла до мягкости. Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку. Потушить еще минуты 3. Капусту нашинковать, слегка перетереть с солью и выложить на сковороду. Перемешать, добавить немного воды и тушить под крышкой до мягкости капусты и выпаривания лишней воды. Также готовим начинку с кислой капустой. Дайте начинке полностью остыть.
ШАГ 2/5
Духовку включите на 200°C. Для теста смешайте муку с разрыхлителем и солью. Просейте.Мягкое масло смешать со сметаной и сахаром. Частями вводить муку, вначале перемешивая ложкой, затем руками быстро замешивая мягкое тесто.
ШАГ 3/5
Тесто разделите на 16 кусочков, каждый раскатайте в лепешечку, выложите начинку и сформируйте пирожки. Смажьте яйцом.
ШАГ 4/5
Выпекайте 20–25 минут.
ШАГ 5/5
Особенно хороши пирожки теплыми.
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