Татарские слоёные лепешки: катлама к чаю

Катлама – татарские слоеные лепешки. Посыпьте их сахаром – и вы получите прекрасную вкусную выпечку к чаю. Катлама может заменить и обычные пирожки, и лаваш.
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|35 минут
|20 минут
|6
Ингредиенты
- Кефир - 500 мл
- Яйцо - 3 шт.
- Сода - 1 ч. л.
- Уксус - 1 ст. л.
- Мука сколько возьмет тесто
- Масло сливочное - 200 г
- Масло растительное для обжаривания
- Сахар для посыпки - по вкусу
Способ приготовления
1. Соединить яйцо, кефир добавить муку, соду гашенную уксусом и замесить пресное тесто. Потом скатать тесто в шар и дать ему полежать минут пятнадцать.
2. Затем разделить шар на четыре части, и каждый кусок раскатать до толщины в 1 мм, при этом стараемся использовать как можно меньше муки на подсыпку.
3. Раскатанный пласт смазать сливочным маслом, и накрутить его на тонкую скалку. Разрезаем ножом вдоль скалки. Скалку убрать, а посередине сделать еще один разрез. Так чтобы получилось две полосы. Каждую из этих полосок, свернуть в рулетики и поставить их вертикально.
4. А потом каждый рулетик вновь раскатать в лепешку, толщиной в 1 сантиметр, выложить на сковороду с маслом и обжарить лепешки на медленном огне с двух сторон до хрустящей золотистой корочки.
5. Готовую катламу посыпать сахарной пудрой и можно подавать! Приятного аппетита!
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