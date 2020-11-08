Татарские слоёные лепешки: катлама к чаю

Катлама – татарские слоеные лепешки. Посыпьте их сахаром – и вы получите прекрасную вкусную выпечку к чаю. Катлама может заменить и обычные пирожки, и лаваш.

Время подготовки Время приготовления Порции 35 минут 20 минут 6

Ингредиенты

Кефир - 500 мл

Яйцо - 3 шт.

Сода - 1 ч. л.

Уксус - 1 ст. л.

Мука сколько возьмет тесто

Масло сливочное - 200 г

Масло растительное для обжаривания

Сахар для посыпки - по вкусу

Способ приготовления

1. Соединить яйцо, кефир добавить муку, соду гашенную уксусом и замесить пресное тесто. Потом скатать тесто в шар и дать ему полежать минут пятнадцать.

2. Затем разделить шар на четыре части, и каждый кусок раскатать до толщины в 1 мм, при этом стараемся использовать как можно меньше муки на подсыпку.

3. Раскатанный пласт смазать сливочным маслом, и накрутить его на тонкую скалку. Разрезаем ножом вдоль скалки. Скалку убрать, а посередине сделать еще один разрез. Так чтобы получилось две полосы. Каждую из этих полосок, свернуть в рулетики и поставить их вертикально.

4. А потом каждый рулетик вновь раскатать в лепешку, толщиной в 1 сантиметр, выложить на сковороду с маслом и обжарить лепешки на медленном огне с двух сторон до хрустящей золотистой корочки.

5. Готовую катламу посыпать сахарной пудрой и можно подавать! Приятного аппетита!