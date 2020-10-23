Перекус под рукой! Идеи блюд, которые можно взять с собой на работу

Если вы не можете позволить себе полноценный обед на работе, это не повод оставаться голодными до ужина. Достаточно взять с собой перекус, который не нужно разогревать и который насытит вас до конца рабочего дня. Мы собрали несколько простых и вкусных идей, выбирайте!

Овсяно-сырные палочки

Простые, сытные и полезные палочки отлично дополнят чашку любимого чая или кофе.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 100 грамм;

Мука – 80-85 грамм;

Соль – 1/2 ч. л.;

Перец молотый – 1 щепотка;

Сливочное масло – 80 грамм;

Молоко – 80 грамм;

Сыр – 80 грамм.

Для начала в глубокую миску отправьте сухие ингредиенты – овсянку, муку, соль и перец. Перемешайте. Добавьте тертый сыр, размягченное сливочное масло и теплое молоко. Замесите однородное тесто. Выложите тесто на стол, присыпанный мукой, и раскатайте тонким пластом. Нарежьте тонкими полосками, переложите на противень. Отправьте палочки в разогретую до 180-190 градусов духовку и выпекайте до румяности минут 10.

Сэндвич с яйцом и огурцом

Ингредиенты для этого сэндвича можно заготовить дома, а собрать его непосредственно перед употреблением, чтобы хлеб оставался хрустящим.

Понадобится:

Ломтик хлеба – 2 шт.;

Отварное яйцо – 1 шт.;

Огурец – 1 шт.;

Сливочный сыр – 20 грамм;

Листья салата – 1 шт. ;

; Соль и перец – по вкусу.

Яйцо натрите на средней терке, чуть посолите и поперчите по вкусу, огурец нарежьте тонкими ломтиками, листья салата вымойте и обсушите. Ломтики хлеба подсушите на сковороде или в духовке. Ломтик хлеба смажьте сливочным сыром, выложите лист салата и огурец, а сверху – яйцо. Накройте вторым кусочком хлеба и наслаждайтесь.

Хумус с базиликом

Сытная намазка, которая прекрасно сочетается как со свежим хлебом, так и с хлебцами, например. Традиционно в хумус добавляют чеснок, но для перекуса на работе можно обойтись и без него.

Ингредиенты:

Консервированный нут – 200 грамм (можно использовать вареный);

Оливковое масло – 60 грамм;

Тахини – 2 ст. л.;

Базилик – 1/2 пучка;

Сок лимона – 2 ст. л.;

Соль и перец – по вкусу;

Чеснок – 1-2 зубчика (по желанию).

Листья базилика вымойте, отправьте в горячую воду секунд на 20, после охладите и обсушите. Соедините нут, оливковое масло, тахини, сок лимона и базилик. Добавьте соль и перец по вкусу. Измельчите все блендером до однородности. Все, хумус готов.

Капустные маффины

Эти маффины хороши даже холодными, так что смело можно взять с собой несколько штук на работу.

Нам потребуется:

Капуста – 150 грамм;

Мука – 2 ст. л.;

Яйцо – 1 шт.;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль и перец – по вкусу.

Капусту пропустите через мясорубку. Добавьте яйцо, соль, перец, растительное масло и просеянную муку. Все тщательно перемешайте до однородности. Разложите готовую основу по формочкам и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте маффины около получаса до румяности.

Салат с рукколой и грушей

Если вы любите полезные и легкие перекусы, тогда захватите с собой на обед этот салатик.

Ингредиенты:

Руккола – 1 пучок;

Груша – 1-2 шт.;

Орехи грецкие – 50 грамм;

Сок лимона – 1 ч. л.;

Оливковое масло – 2 ч. л.;

Кунжут – 1 ч. л. (по желанию).

Рукколу вымойте и обсушите. Грушу нарежьте тонкими ломтиками. Орехи очистите и слегка порубите ножом. Соедините все ингредиенты, заправьте оливковым маслом и соком лимона. При желании дополните кунжутом.

Творожная запеканка с тыквой

Если на перекус хочется чего-то не только сытного и полезного, но и сладкого, тогда приготовьте эту яркую и аппетитную запеканку.

Нам понадобится:

Творог – 450 грамм;

Тыква – 450 грамм;

Сахар – 8 ст. л.;

Манная крупа – 3 ст. л.;

Изюм – 50 грамм;

Яйцо – 2 шт.;

Сливочное масло – 50 грамм;

Ванилин – 1 щепотка.

Тыкву вымойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте грамм 20 сливочного масла и выложите в жаропрочную форму. Запекайте при температуре 180 градусов до мягкости (40-55 минут). Готовую тыкву немного остудите, добавьте половину сахара и манной крупы и измельчите все до однородного пюре. Вбейте 1 яйцо и еще раз перемешайте. Для приготовления творожной начинки залейте изюм горячей водой, оставьте минут на 5, после обсушите. В глубокой миске соедините творог, оставшееся сливочное масло, манную крупу, сахар, яйцо и ванилин. Добавьте изюм и взбейте все до однородности. Жаропрочную форму смажьте немного сливочным маслом. На дно выложите немного тыквенного пюре, а сверху – творога. Чередуя слои, заполните форму. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку и выпекайте около 45-55 минут до готовности. Готовую запеканку можно дополнить сметаной или натуральным йогуртом, например.

Запеченные кабачки с паприковой тахини

Поклонникам овощных блюд можно приготовить невероятно ароматные кабачки. Отличный вариант обеда жарким летом.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.;

Тахини – 30 грамм;

Паприка – 1 ст. л.;

Соль и перец – по вкусу.

Кабачок вымойте, обсушите и нарежьте на 4-6 ломтиков. Тахини соедините с паприкой, добавьте 1-2 ложки холодной воды, соль и перец по вкусу, перемешайте до однородности. На каждом ломтике кабачка сделайте острым ножом глубокие надрезы и смажьте верх полученной ароматной пастой. В разогретой до 200 градусов духовке запекайте кабачки около 20-25 минут до готовности.

Киш с курицей и овощами

Несладкий пирог – это отличная идея для сытного обеда.

Понадобится:

Мука – 1 стакан;

Сливочное масло (замороженное) – 120 грамм;

Яйцо – 5 шт.;

Куриное филе – 1 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Фасоль стручковая – 200 грамм;

Помидор – 100 грамм;

Сметана – 20 грамм;

Растительное масло – 20 грамм;

Соль и перец – по вкусу.

В глубокую миску натрите на средней терке сливочное масло. Добавьте просеянную муку и щепотку соли, перемешайте. Добавьте сметану и отдельно взбитое 1 яйцо. Замесите однородное тесто. Выложите тесто в жаропрочную форму, сформируйте ровное дно и высокие бортики. Уберите тесто в форме в холодильник на час. Очистите луковицу и измельчите. Выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжарьте до прозрачности, добавьте нарезанное кубиками филе. Посолите, добавьте любимые специи и жарьте минут 5 до румяной корочки. Параллельно нарежьте кубиками помидоры, соедините с фасолью, туда же отправьте курицу и вбейте яйца. Перемешайте все до однородности, посолите и поперчите по вкусу. Выложите начинку в форму ровным слоем и отправьте в духовку. Запекайте киш при температуре 180 градусов около 30-40 минут.

Салат с сыром и цветной капустой

Этот несложный в приготовлении салатик отлично насыщает и придает энергии.

Ингредиенты:

Цветная капуста – 200 грамм;

Грецкие орехи – 150 грамм;

Сыр – 150 грамм;

Соль и зелень – по вкусу;

Майонез или сметана – 1 ст. л.

Цветную капусту вымойте, разделите на соцветия и отправьте в кипящую подсоленную воду. Отварите 3-4 минуты, после остудите. Сыр нарежьте небольшими кубиками, орехи порубите, измельчите зелень. Соедините в глубокой миске все ингредиенты, добавьте по вкусу соль и перец, заправьте майонезом или сметаной. Перемешайте и салат готов.

Не ограничивайтесь на работе чаем или кофе, – питайтесь здорово, вкусно и разнообразно. Тем более что это совсем несложно. Приятного аппетита!