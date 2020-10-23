Перекус под рукой! Идеи блюд, которые можно взять с собой на работу

Если вы не можете позволить себе полноценный обед на работе, это не повод оставаться голодными до ужина. Достаточно взять с собой перекус, который не нужно разогревать и который насытит вас до конца рабочего дня. Мы собрали несколько простых и вкусных идей, выбирайте!
Овсяно-сырные палочки
Простые, сытные и полезные палочки отлично дополнят чашку любимого чая или кофе.
Ингредиенты:
- Хлопья овсяные – 100 грамм;
- Мука – 80-85 грамм;
- Соль – 1/2 ч. л.;
- Перец молотый – 1 щепотка;
- Сливочное масло – 80 грамм;
- Молоко – 80 грамм;
- Сыр – 80 грамм.
Для начала в глубокую миску отправьте сухие ингредиенты – овсянку, муку, соль и перец. Перемешайте. Добавьте тертый сыр, размягченное сливочное масло и теплое молоко. Замесите однородное тесто. Выложите тесто на стол, присыпанный мукой, и раскатайте тонким пластом. Нарежьте тонкими полосками, переложите на противень. Отправьте палочки в разогретую до 180-190 градусов духовку и выпекайте до румяности минут 10.
Сэндвич с яйцом и огурцом
Ингредиенты для этого сэндвича можно заготовить дома, а собрать его непосредственно перед употреблением, чтобы хлеб оставался хрустящим.
Понадобится:
- Ломтик хлеба – 2 шт.;
- Отварное яйцо – 1 шт.;
- Огурец – 1 шт.;
- Сливочный сыр – 20 грамм;
- Листья салата – 1 шт.;
- Соль и перец – по вкусу.
Яйцо натрите на средней терке, чуть посолите и поперчите по вкусу, огурец нарежьте тонкими ломтиками, листья салата вымойте и обсушите. Ломтики хлеба подсушите на сковороде или в духовке. Ломтик хлеба смажьте сливочным сыром, выложите лист салата и огурец, а сверху – яйцо. Накройте вторым кусочком хлеба и наслаждайтесь.
Хумус с базиликом
Сытная намазка, которая прекрасно сочетается как со свежим хлебом, так и с хлебцами, например. Традиционно в хумус добавляют чеснок, но для перекуса на работе можно обойтись и без него.
Ингредиенты:
- Консервированный нут – 200 грамм (можно использовать вареный);
- Оливковое масло – 60 грамм;
- Тахини – 2 ст. л.;
- Базилик – 1/2 пучка;
- Сок лимона – 2 ст. л.;
- Соль и перец – по вкусу;
- Чеснок – 1-2 зубчика (по желанию).
Листья базилика вымойте, отправьте в горячую воду секунд на 20, после охладите и обсушите. Соедините нут, оливковое масло, тахини, сок лимона и базилик. Добавьте соль и перец по вкусу. Измельчите все блендером до однородности. Все, хумус готов.
Капустные маффины
Эти маффины хороши даже холодными, так что смело можно взять с собой несколько штук на работу.
Нам потребуется:
- Капуста – 150 грамм;
- Мука – 2 ст. л.;
- Яйцо – 1 шт.;
- Растительное масло – 1 ст. л.;
- Соль и перец – по вкусу.
Капусту пропустите через мясорубку. Добавьте яйцо, соль, перец, растительное масло и просеянную муку. Все тщательно перемешайте до однородности. Разложите готовую основу по формочкам и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте маффины около получаса до румяности.
Салат с рукколой и грушей
Если вы любите полезные и легкие перекусы, тогда захватите с собой на обед этот салатик.
Ингредиенты:
- Руккола – 1 пучок;
- Груша – 1-2 шт.;
- Орехи грецкие – 50 грамм;
- Сок лимона – 1 ч. л.;
- Оливковое масло – 2 ч. л.;
- Кунжут – 1 ч. л. (по желанию).
Рукколу вымойте и обсушите. Грушу нарежьте тонкими ломтиками. Орехи очистите и слегка порубите ножом. Соедините все ингредиенты, заправьте оливковым маслом и соком лимона. При желании дополните кунжутом.
Творожная запеканка с тыквой
Если на перекус хочется чего-то не только сытного и полезного, но и сладкого, тогда приготовьте эту яркую и аппетитную запеканку.
Нам понадобится:
- Творог – 450 грамм;
- Тыква – 450 грамм;
- Сахар – 8 ст. л.;
- Манная крупа – 3 ст. л.;
- Изюм – 50 грамм;
- Яйцо – 2 шт.;
- Сливочное масло – 50 грамм;
- Ванилин – 1 щепотка.
Тыкву вымойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте грамм 20 сливочного масла и выложите в жаропрочную форму. Запекайте при температуре 180 градусов до мягкости (40-55 минут). Готовую тыкву немного остудите, добавьте половину сахара и манной крупы и измельчите все до однородного пюре. Вбейте 1 яйцо и еще раз перемешайте. Для приготовления творожной начинки залейте изюм горячей водой, оставьте минут на 5, после обсушите. В глубокой миске соедините творог, оставшееся сливочное масло, манную крупу, сахар, яйцо и ванилин. Добавьте изюм и взбейте все до однородности. Жаропрочную форму смажьте немного сливочным маслом. На дно выложите немного тыквенного пюре, а сверху – творога. Чередуя слои, заполните форму. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку и выпекайте около 45-55 минут до готовности. Готовую запеканку можно дополнить сметаной или натуральным йогуртом, например.
Запеченные кабачки с паприковой тахини
Поклонникам овощных блюд можно приготовить невероятно ароматные кабачки. Отличный вариант обеда жарким летом.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.;
- Тахини – 30 грамм;
- Паприка – 1 ст. л.;
- Соль и перец – по вкусу.
Кабачок вымойте, обсушите и нарежьте на 4-6 ломтиков. Тахини соедините с паприкой, добавьте 1-2 ложки холодной воды, соль и перец по вкусу, перемешайте до однородности. На каждом ломтике кабачка сделайте острым ножом глубокие надрезы и смажьте верх полученной ароматной пастой. В разогретой до 200 градусов духовке запекайте кабачки около 20-25 минут до готовности.
Киш с курицей и овощами
Несладкий пирог – это отличная идея для сытного обеда.
Понадобится:
- Мука – 1 стакан;
- Сливочное масло (замороженное) – 120 грамм;
- Яйцо – 5 шт.;
- Куриное филе – 1 шт.;
- Луковица – 1 шт.;
- Фасоль стручковая – 200 грамм;
- Помидор – 100 грамм;
- Сметана – 20 грамм;
- Растительное масло – 20 грамм;
- Соль и перец – по вкусу.
В глубокую миску натрите на средней терке сливочное масло. Добавьте просеянную муку и щепотку соли, перемешайте. Добавьте сметану и отдельно взбитое 1 яйцо. Замесите однородное тесто. Выложите тесто в жаропрочную форму, сформируйте ровное дно и высокие бортики. Уберите тесто в форме в холодильник на час. Очистите луковицу и измельчите. Выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжарьте до прозрачности, добавьте нарезанное кубиками филе. Посолите, добавьте любимые специи и жарьте минут 5 до румяной корочки. Параллельно нарежьте кубиками помидоры, соедините с фасолью, туда же отправьте курицу и вбейте яйца. Перемешайте все до однородности, посолите и поперчите по вкусу. Выложите начинку в форму ровным слоем и отправьте в духовку. Запекайте киш при температуре 180 градусов около 30-40 минут.
Салат с сыром и цветной капустой
Этот несложный в приготовлении салатик отлично насыщает и придает энергии.
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 200 грамм;
- Грецкие орехи – 150 грамм;
- Сыр – 150 грамм;
- Соль и зелень – по вкусу;
- Майонез или сметана – 1 ст. л.
Цветную капусту вымойте, разделите на соцветия и отправьте в кипящую подсоленную воду. Отварите 3-4 минуты, после остудите. Сыр нарежьте небольшими кубиками, орехи порубите, измельчите зелень. Соедините в глубокой миске все ингредиенты, добавьте по вкусу соль и перец, заправьте майонезом или сметаной. Перемешайте и салат готов.
Не ограничивайтесь на работе чаем или кофе, – питайтесь здорово, вкусно и разнообразно. Тем более что это совсем несложно. Приятного аппетита!
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