Ливерная колбаса из куриных потрохов

Подготовьте указанные ингредиенты. Промойте куриные сердечки и печень, удалите жилы, пленки. Промойте чреву, проверяя — нет ли в ней отверстий.

Пропустите через мясорубку куриные сердечки и печень. Очистите лук и чеснок от кожуры, промойте и пропустите через мясорубку с кусочками сала без кожи.

Всыпьте в емкость соль и молотый черный перец, тщательно перемешайте приготовленный фарш.

Натяните промытую кишку на насадку для создания мититей или на срезанный верх пластиковой бутылки. Завяжите ее конец и проткните булавкой несколько раз, чтобы чрева не разорвалась от наполнения фаршем. Набейте ее приготовленным фаршем, пробивая места скопления воздуха. Набивайте заготовку не плотно, чтобы она оказалась практически плоской, иначе она надуется и порвется при запекании. Оставшийся конец кишки завяжите ниткой. По желанию вы можете разделить одну чреву на несколько заготовок, но в таком случае разрежьте ее и завяжите с обеих сторон.

Смажьте форму маслом и раскалите духовку до 180 градусов. Выложите заготовку в емкость и поместите в духовку. Примерно через 15-20 минут извлеките форму и проколите заготовку во многих местах иголкой, чтобы из нее вытек жир, иначе она лопнет.

Запеките колбасу до румяности еще 25-30 минут, переворачивая на другую сторону.

Извлеките форму с колбасой и слегка остудите, чтобы она хорошо нарезалась. Разрежьте блюдо на кусочки и выложите на тарелку. Подайте к столу с соусами или овощами.