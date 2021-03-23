Садж - вкусное, колоритное блюдо азербайджанской кухни

Садж - понятие, которым обозначают блюда среднеазиатской кухни, приготовленные на плоской сковороде с одноименным названием. Технология предполагает поэтапное обжаривание мяса и овощей. Каждый последующий компонент, жарясь в соках предыдущего, напитывается его вкусами и ароматами, от чего еда приобретает неповторимый колорит.

Садж - что это такое?

Садж - блюдо из мяса и овощей, обжаренных на сковороде с покатым днищем, с одноименным названием. Родиной сковороды - садж является Средняя Азия. Это определило и технику приготовления, и состав компонентов, входящих в рецепты. Традиционный перечень продуктов: баранина, курдючный жир, говядина, баклажаны, перец, картофель и томаты.

Садж, что это за блюдо, - это вопрос, возникающий после покупки сковороды. Блюдо готовится из различных видов мяса и овощей, которые обжаривают в определенной последовательности и удаляют со сковороды. После чего, собирают все компоненты на той же сковороде или на блюде. Огонь при приготовлении саджа должен быть интенсивным.

Как приготовить садж?

Садж - блюдо азербайджанской кухни, представляющее обжаренные в определенной последовательности мясо и овощи. Первым обжаривают мясо (баранину). Доведя его до готовности, мясо удаляют и приступают к обжариванию овощей, от более плотных по текстуре к менее плотным.

После чего, овощи выкладываются вокруг мяса в садже или на подносе.

Ингредиенты:

мясо - 500 г;

жир - 100 г;

сладкий перец - 2 шт.;

картофель - 5 шт.;

баклажан - 2 шт.;

горький перец - 1 шт.;

головка чеснока - 1 шт.;

лук - 2 шт.;

помидоры - 3 шт.

Приготовление

Вытопите жир. Положите мясо и жарьте 15 минут. Удалите. Обжарьте овощи. Подавайте садж азербайджанский следующим образом: в центре положите мясо, вокруг лаваш и овощи.

Садж из баранины с овощами по-грузински

Садж из баранины почитают не только в Средней Азии, но и в Грузии. Грузинская кухня сохраняет технику приготовления, но вводит в блюдо грибы и меняет нарезку. Баранину нарезают тонкими пластинами, в то время как грибы и томаты обжаривают целыми. Блюдо гарнируется маринованным луком и зернами граната. Их кислинка освежает жирное мясо.

Ингредиенты:

баранина - 500 г;

жир - 100 г;

шампиньоны - 250 г;

сладкий перец - 2 шт.;

острый перец - 1 шт.;

помидоры - 5 шт.

Приготовление

Растопите курдюк. Обжарьте в нем баранину. Удалите. Подрумяньте овощи. Соберите блюдо.

Садж куриный

В наше время садж из курицы является интернациональным, но первыми, кто придумал тушить курицу в томатном соусе были азербайджанские повара. Рецепт курицы с овощами - саджичи тойуг, начинается с приготовления курицы: порционные куски отваривают, затем обжаривают в соках, оставшихся от овощей, и тушат в соусе, до его испарения.

Ингредиенты:

отварная курица - 1, 5 кг;

картофель - 2 шт.;

грибы - 100 г;

перец - 2 шт.;

баклажаны - 2 шт.;

помидоры - 3 шт.;

бульон - 250 мл;

томатная паста - 100 г;

уксус - 50 мл;

зубок чеснока - 6 шт.

Приготовление

Обжарьте овощи. Подрумяньте курицу. Добавьте к ней соус, сделанный из бульона, пасты, уксуса и чеснока. Выпарите его. Введите томаты и жарьте 5 минут.

Садж из свинины

Блюдо садж - рецепт с мясом - широкое понятие, чтобы отказываться от удовольствия приготовить блюдо из свинины. Сочное, жирное и мягкое мясо привнесет в блюдо особый колорит. Перед обжариванием ее нужно замариновать. В этом случае, мясо оставит много соков и ароматов на сковороде, которые улучшат вкус овощей.

Ингредиенты:

свинина - 1 кг;

зубок чеснока - 5 шт.;

масло - 50 мл;

соевый соус - 150 мл;

перец - 2 шт.;

морковь - 2 шт.;

грибы - 100 г;

лук - 2 шт.;

кабачок - 1 шт.;

баклажан - 1 шт.;

картофель - 2 шт.;

томатный соус - 250 мл.

Приготовление

Замаринуйте свинины в масле, чесноке и соевом соусе на 3 часа. Обжарьте. Удалите. Подрумяньте овощи. Перемешайте их с томатным соусом, свининой и потомите 8 минут.

Садж из говядины

Садж из телятины требует особого подхода при приготовлении. Телятина, будучи постной и деликатной, склонна к пересыханию. Чтобы сохранить мясу сочность, его лишь слегка подрумянивают на садже, после чего отправляют на 5 минут в печь. На блюдо уйдет меньше времени, если обжаривание овощей проводить параллельно, на другой сковороде.

Ингредиенты:

телятина - 800 г;

сало - 200 г;

помидоры - 4 шт.;

баклажан - 1 шт.;

сладкий перец - 2 шт.;

картофель - 2 шт.

Приготовление

Бросьте на каждый садж по 100 г сала и вытопите жир. Положите на один куски телятины и жарьте по 3 минуты с каждой стороны. Затем, запекайте при 200 градусах 5 минут. На другом подрумяньте овощи. Соберите блюдо.

Садж из индейки с овощами

Этот садж из индейки, являясь современной интерпретацией классики, имеет другую технику приготовления. Крылья индейки (они самые сочные) маринуют, обжаривают и тушат до готовности. Обжаривание овощей происходит на другой сковороде. После чего, овощи укладывают слоями на лаваш, прогревают, переворачивают и гарнируют сверху мясом.

Ингредиенты:

крылья индейки - 5 шт.;

баклажан - 2 шт.;

лук - 3 шт.;

перец - 2 шт.;

стручковая фасоль - 200 г;

йогурт - 250 мл;

зубок чеснока - 3 шт.;

лимон - 1/2 шт.;

имбирь - 10 г.

Приготовление

Замаринуйте крылья в йогурте, лимоне и имбире. Обжарьте, добавьте 50 мл воды и тушите 40 минут. Подрумяньте баклажаны, перец, лук и фасоль. Выстелите дно сковороды лавашем, уложите овощи, прогрейте, накройте блюдом и переверните. Гарнируйте мясом и лавашем.

Садж ассорти

Садж мясной, включающий в свой состав обжаренную куриную грудку, свинину, говядину, томаты, лук и перец - классика бразильской кухни. Блюдо под названием «энтреверо» готовится на садже по аналогии с азербайджанским. Единственное отличие - готовые компоненты перемешиваются и прогреваются пару минут, обмениваясь соками и ароматами.

Ингредиенты:

сало - 200 г;

куриная грудка - 200 г;

свинина - 200 г;

говядина - 200 г;

морковь - 2 шт.;

перец - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

томаты - 500 г;

острый перец - 1 шт.

Приготовление

Вытопите из сала жир. Удалите. Обжарьте говядину с морковью. Через 15 минут удалите и обжарьте свинину. Затем, кусочки курицы с овощами. Верните все на садж и потомите 3 минуты.

Садж рыбный

Садж, рецепт которого основан на технике быстрого обжаривания, идеален для приготовления рыбы. Чтобы не травмировать рыбу при переворачивании, лучше нанизать ее на шпажки. Выбирать следует плотные сорта, которые не будут отслаиваться и прилипать. Этими качествами обладают лосось и треска. Перед жаркой их необходимо замариновать.

Ингредиенты:

треска - 400 г;

лосось - 400 г;

сок лимона - 50 мл;

масло - 80 мл;

зубок чеснока - 2 шт.;

помидоры - 4 шт.;

перец - 2 шт.

Приготовление

Замаринуйте кусочки рыбы в соке, масле и чесноке на 60 минут. Нанижите на шпажки и жарьте по 4 минуты с каждой стороны. Удалите. Обжарьте овощи. Снимите рыбу со шпажек и оформите блюдо.

Садж на огне с яйцами - рецепт

Садж - рецепты приготовления которого славятся своими вкусами, ароматами и удобством, правильней всего воплощать на открытом огне. В этом случае, принципиально включить в список продуктов яйца - их вбивают по краям саджа. Таким образом, они удерживают блюдо от сползания, когда садж наклоняют в сторону, чтобы слить излишки масла.

Ингредиенты:

свинина - 1,5 кг;

картофель - 600 г;

грибы - 300 г;

баклажан - 2 шт.;

сладкий перец - 3 шт.;

головка чеснока - 1 шт.;

помидоры - 8 шт.;

яйца - 10 шт.

Приготовление

Разведите под саджем огонь. Дождитесь пока он хорошо разогреется и влейте 1 л масла. Бросьте мясо и жарьте, помешивая, 5 минут. Далее, закладывайте компоненты согласно очередности списка. Вбейте по кругу яйца. Как только они поджарятся, слейте излишки масла.

Садж - рецепт Сталика Ханкишиева

Перед тем, как делать садж своими руками, правильней посмотреть, как справляются с ним руки профессионала Сталика Ханкишиева. Прежде всего, он советует выбирать для блюда субпродукты: баранье сердце, легкое, печень и пашину. Обжаривать их по очереди с луком, картофелем и томатами, и сдвигать к краю саджа, где они томятся до готовности.

Ингредиенты:

лук - 4 шт.;

курдюк - 150 г;

пашина - 200 г;

картофель - 4 шт.;

сердце - 100 г;

отварное легкое - 300 г;

веточки розмарина - 2 шт.;

головка чеснока - 2 шт.;

черри - 10 шт.;

печень - 250 г;

кинза - 10 г.

Приготовление