Рецепт шоколадного десерта из ряженки

Летом включать духовку совершенно не хочется, но и лишать детей домашних сладостей я не могла. Так что пришлось искать альтернативу. И вот на глаза мне попал рецепт шоколадного десерта. Во-первых, он полезный, во-вторых, сделать его очень просто. А когда попробовала, поняла, что еще он безумно вкусный.

Лето прошло, а я продолжаю готовить нежный десерт из ряженки. Пробовала заменить какао на ваниль. Тоже хорошо, но шоколадный вкус моим домочадцам нравится больше. Советую перемешивать массу венчиком. Если взбивать миксером, десерт будет пористым. А теперь к делу!

Ингредиенты

Ряженка 800 мл Желатин листовой 12 шт. Какао-порошок 3 ст. л. Сахар 100 г

Приготовление

Замочите листы желатина в стакане воды примерно на 5 минут. Хорошо отожмите и переложите в чистую тарелку. В отдельной глубокой миске соедините ряженку с сахаром, добавьте просеянное какао и перемешайте венчиком до однородности. Распустите желатин в микроволновке, слегка остудите, добавьте пару ложек шоколадной массы, хорошо перемешайте и вылейте в общую миску. Если желатин с комочками, пропустите его через сито. Перемешайте массу и вылейте в прямоугольную форму объемом 1–1,5 л. Уберите десерт в холодильник на 12 часов. Перед подачей посыпьте какао-порошком.

По вкусу шоколадный десерт напоминает что-то среднее между птичьим молоком и мороженым крем-брюле. Цвет и насыщенность лакомства напрямую зависят от качества какао. Кстати, его можно заменить на черный шоколад. Попробуйте оба варианта и расскажите, какой вам понравился больше.